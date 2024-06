Putinov ‘titan u rukavicama’ Srbe smatra bratskim narodom, a na jednu zemlju je baš ‘zajašio’

Sergej Viktorovič Lavrov je ruski diplomat i ministar vanjskih poslova od 2004. godine. On je najdugovječniji ruski ministar još od ere Ruskog carstva. Otac mu je Armenac, a majka Ruskinja. Rođen je 1950. godine u Moskvi.

Završio je studij na Moskovskom institutu za međunarodne odnose. Došao je raditi u Ministarstvo vanjskih poslova, a prva diplomatska služba bila mu je mjesto savjetnika ambasadoru u Šri Lanki.

Lavrov je 1976. godine započeo karijeru u Moskvi kao treći i drugi sekretar u Odjelu za međunarodne ekonomske odnose SSSR-a, baveći se analitikom i suradnjom s međunarodnim organizacijama, uključujući Ujedinjene narode (UN).

Godine 1981. imenovan je višim savjetnikom sovjetske misije pri UN-u u New Yorku, a 1988. godine vratio se u Moskvu kao zamjenik načelnika Odjela za međunarodne ekonomske odnose SSSR-a. Od 1990. do 1992. godine radio je kao direktor Međunarodne organizacije sovjetskog Ministarstva vanjskih poslova, nakon čega za dvije godine postaje stalni predstavnik Rusije pri UN-u. Dana 9. ožujka 2004. predsjednik Vladimir Putin ga je imenovao ministrom vanjskih poslova. Ostao na toj poziciji tijekom drugog Putinovog mandata te tijekom mandata predsjednika Dmitrija Medvedeva. Na tu poziciju ponovno je imenovan 21. svibnja 2012. godine.

Poznat je kao briljantan diplomat, ali više kao državni službenik nego političar. Smatra se čvrstim, pouzdanim i izuzetno sofisticiranim pregovaračem, iako nije dio Putinovog najužeg kruga. Američki političari su ga kritizirali zbog njegova pristupa, opisujući ga kao “anti-diplomata” s “ničim vrijednim pohvale” u njegovom ponašanju.

Lavrov je 15. siječnja 2020. godine podnio ostavku kao dio kabineta nakon Putinovog prijedloga ustavnih amandmana, ali je 21. siječnja 2020. ponovno imenovan u kabinetu aktualnog premijera Mihaila Mišustina.

Na ovim prostorima ostat će poznat i po verbalnoj podrški koju pruža Srbiji. Lavrov Srbe i Ruse smatra bratskim narodima te hvali srpsku hrabrost da se suprotstavi Zapadu. Najnedavniji primjer takvog narativa je njegov komentar na usvajanje Rezolucije u Srebrenici u skupštini UN-a.

“Nastojanja da se slomi Srbe još traje. Prije deset godina su pokušali donijeti takvu rezoluciju u Vijeću sigurnosti UN-a. Mi smo uložili veto. Nemoguće je objasniti čime se na praktičnom planu rukovode Europljani dok guraju tu ideju, osim jednim razlogom: Srbi su previše svojeglavi,” izjavio je Lavrov.

“Srbi se ponašaju odviše samostalno, ne pokoravaju se zahtjevima da se pridruže sankcijama protiv Rusije, neće priznati nezavisnost Kosova, ne žele da Kosovo bude član međunarodnih organizacija. A za Zapad je to sada faktički ultimatum Beogradu. U Bosni i Hercegovini Milorada Dodika prikazuju kao glavnog negativca, koji navodno ruši Daytonom, iako je on sa svojim timom jedini koji se u Bosni bori za daytonske principe,” rekao je Lavrov za ATV.

Suwayda Governorate, southern Syria:

Syrians are demonstrating to demand the overthrow of dictator Bashar al-Assad and his regime, freedom, democracy and justice. The demonstrators also demanded the expulsion of Russia and Iran from Syria.

June 21, 2024 pic.twitter.com/yLdXbzSUc3

— Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) June 21, 2024