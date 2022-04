‘PUTINOV GLAS’ SASUO SALVU KRITIKA NA POSADU POTONULE ‘MOSKVE’: ‘Jednostavno sam bijesan. Kako ste ga uspjeli izgubiti, zašto je, dovraga, bio tamo?’

Ruski televizijski voditelj Vladimir Solovjov, inače vrlo blizak Putinu, toliko da ga nazivaju ‘Putinovim glasom‘, u televizijskom je eteru sipao bijes zbog potonuća ruskog ponosa, ratne krstarice Moskva, a postavio je i nekoliko neugodnih pitanja.

Naime, jedan od vodećih ruskih televizijskih voditelja, Vladimir Solovjov s državnog kanala Rossija 1 u svojoj je posljednjoj emisiji pobjesnio zbog potonuća Moskve, zapovjednog broda ruske Crnomorske flote. Nije krio nezadovoljstvo događajem, pa je gledateljima ubrzo postalo jasno da ‘Putinov glas’ i kritike mornarice u programu državne televizije vjerojatno dolaze od samog vrha.

“Bijesan sam zbog onoga što se dogodilo zapovjednom brodu Crnomorske flote, Moskvi. Jednostavno sam bijesan. Da, kažemo da je bio prilično star, prošao kroz popravke i, da, ova serija brodova ima ranjivosti. Razumijem.

Ali recite mi ovo: Kako ste ga uspjeli izgubiti? Objasnite mi, zašto je, dovraga, u to vrijeme bio baš na tom području Crnog mora? Nije me briga što se točno dogodilo, čak i ako su to doista bile dvije rakete Neptun. kako su Ukrajinci rekli”, govorio je Solovjev

A onda je u programu uživo jedne od najgledanijih ruskih televizija počeo postavljati i stručna pitanja:

“Uostalom, otkad se borbeni brodovi trebaju plašiti raketnog udara, budući da imaju obrambeni sustav? Zar se nešto nije aktiviralo? U redu. Čak i ako je pogođen s dvije rakete, a streljivo se zapalilo… Što se dogodilo s vašim protupožarnim sustavom?”, pitao se Solovjov.

Solovjov se prije, isto tako javno, pitao i zašto ruska vojska do sada nije već osvojila Ukrajinu, a tvrdio je i da je Zapad izrežirao masakr u Buči.

