‘PUTINOV CILJ JE UBITI ČITAV UKRAJINSKI NAROD’: Bojna Azov objavila snimke razrušenog Mariupolja, prizori koji lome srce

Danas je točno dva mjeseca od početka ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajina tvrdi da su uništili ruski zapovjedni centar i ubili dvojicu generala. Zelenski je rekao da se mora sastati s Putinom i da se toga ne boji te da će Ukrajina prekinuti pregovore ako Rusija “pobije ljude u Odesi i krene s kvazireferendumima”. Satelitske snimke pokazuju drugu masovnu grobnicu kod Mariupolja. Najmanje troje civila je poginulo i sedmero je ranjeno u ruskom granatiranju u Donjecku, objavile su ukrajinske lokalne vlasti. Rusi kažu da su kod Harkiva zauzeli ogromno ukrajinsko skladište oružja.

Ključne događaje iz Ukrajine pratite na portalu Dnevno.hr

15:30 Zelenski s turskim predsjednikom razgovara o evakuaciji Mariupolja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na Twitteru da je imao “važan telefonski razgovor” sa svojim turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom.

“Uoči njegovih razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, naglasio sam potrebu hitne evakuacije civila iz Mariupolja, uključujući Azovstal, i hitne razmjene opkoljenih vojnika.”

Zelenski je u subotu još jednom zaprijetio povlačenjem iz bilo kakvih pregovora s Moskvom ako ruske trupe budu “uništile” posljednje ukrajinske branitelje skrivene u čeličani Azovstal – velikom industrijskom području u Mariupolju. Turska ima dobre odnose i s Ukrajinom i s Rusijom, a Erdogan je odigrao ključnu ulogu u pokušaju posredovanja u prekidu vatre između dva naroda. Jedna od takvih rundi pregovora održana je prošlog mjeseca u Istanbulu.

14:40 Kijev želi odvojene pregovore o evakuaciji iz Mariupolja

Ukrajina je Rusiji predložila posebne pregovore s ciljem pronalaska rješenja za evakuaciju zatočenih ukrajinskih boraca i civila iz Mariupolja. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihailo Podoljak predložio je odvojene pregovore na Twitteru. Dvije države održale su nekoliko krugova razgovora od početka ruske invazije 24. veljače, no bez većeg napretka i uz međusobne optužbe za njihov neuspjeh. Podoljakov prijedlog dolazi u vrijeme dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij čeka dolazak visokog američkog diplomata i obrambenog dužnosnika u Kijev s kojima će razgovarati o daljnjoj američkoj vojnoj pomoći.

(1/2) Had an important phone conversation with President @RTErdogan. On the eve of his talks with Putin, I stressed the need for immediate evacuation of civilians from Mariupol, including Azovstal, and immediate exchange of blocked troops.





— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022