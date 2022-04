‘PUTINA VIŠE NE ZANIMAJU PREGOVORI’ Izvještaji javljaju: Sve je puklo nakon potapanja ‘Moskve’. Ukrajina razočarana podjelama u EU. Rusija: Ukrajinci granatirali rusko selo

Danas je točno dva mjeseca od početka ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajina tvrdi da su uništili ruski zapovjedni centar i ubili dvojicu generala. Zelenski je rekao da se mora sastati s Putinom i da se toga ne boji te da će Ukrajina prekinuti pregovore ako Rusija “pobije ljude u Odesi i krene s kvazireferendumima”. Satelitske snimke pokazuju drugu masovnu grobnicu kod Mariupolja. Najmanje troje civila je poginulo i sedmero je ranjeno u ruskom granatiranju u Donjecku, objavile su ukrajinske lokalne vlasti. Rusi kažu da su kod Harkiva zauzeli ogromno ukrajinsko skladište oružja.

Ključne događaje iz Ukrajine pratite na portalu Dnevno.hr

19:30 Švicarska stavila veto na isporuku streljiva Ukrajini preko Njemačke

Njemačka je htjela poslati švicarsko streljivo u ratom zahvaćenu Ukrajinu i Berlin je upitao Bern je li ta isporuka moguća, navodi švicarski tjednik Sonntagszeitung. Savezno ministarstvo gospodarstva potvrdilo je u nedjelju za novinsku agenciju Keystone-ATS da je odbilo njemački zahtjev, pozivajući se na švicarsku neutralnost i na zakone o vojnoj opremi. Po švicarskom zakonu, takva isporuka nije pravno moguća jer je izvoz u zemlje umiješane u intenzivne i dugotrajne interne i međunarodne sukobe zabranjen. Ministarstvo ujedno ističe da Švicarska u načelu zahtijeva izjavu o tome da se vojna oprema neće izvoziti u treće zemlje.

18:30 Financial Times: Putin je izgubio interes za razgovore o okončanju rata

Vladimir Putin više nije zainteresiran za diplomatske napore za rješavanje sukoba i umjesto toga želi zauzeti što je više moguće ukrajinskog teritorija, navodi se u izvješću Financial Timesa. Troje ljudi informiranih o razgovorima s ruskim predsjednikom izjavilo je za novine da je Putin ozbiljno razmišljao o mirovnom sporazumu s Ukrajinom prošlog mjeseca. Međutim, rekli su da on sada ne može vidjeti nikakvo rješenje kroz diplomatske razgovore i vjeruje da su u “slijepoj ulici”. Jedna osoba upoznata s razgovorima rekla je: “Putin iskreno vjeruje u gluposti koje čuje na ruskoj televiziji i želi veliku pobjedu.” Njegov pristup je ojačao nakon potonuća ruskog ratnog broda Moskva, za koji je Ukrajina preuzela odgovornost.

18:25 Ukrajina razočarana zbog podjela oko njezina ulaska u EU

Ukrajina kaže da je razočarana što su njezini napori da se pridruži Europskoj uniji naišli na otpor Austrije. Citiran je austrijski ministar vanjskih poslova Alexander Schallenberg koji je rekao kako Kijevu ne bi trebalo ponuditi članstvo u bloku od 27 zemalja, te bi trebalo razmotriti alternativne puteve za razvoj veza EU-a i Ukrajine. Ukrajina je te izjave nazvala “strateški kratkovidnim”. EU je stala iza Ukrajine tijekom rata, kažnjavajući sankcijama Rusiju za njezinu invaziju.

17:45 Rusija: Ukrajina je granatirala selo u Rusiji

Ukrajina je granatirala selo u ruskoj regiji Belgorod, citirala je ruska državna novinska agencija TASS lokalnog dužnosnika. Vladimir Perstev rekao je da nema žrtava ni štete nakon što je jedan projektil pao u polje.

17:30 Civili poginuli u granatiranju Luhanska

Guverner Luhanska Sergej Hajdaj rekao je da je još nepoznat broj civila poginuo u granatiranju. “Danas su opet poginuli civili. Naši sunarodnjaci. Rusima ništa nije sveto”, rekao je Hajdaj i dodao da se granatiranje u regiji pojačalo unatoč Uskrsu.

16:30 Rusija rasporedila rakete Iskander na granicu s Ukrajinom

Rusija je rasporedila pokretne lansere raketa Iskander M 60 kilometara sjeverno od granice s Ukrajinom, na području Belgoroda, priopćio je Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga. Iskander je pokretni balistički raketni sustav. Njegova dva projektila imaju domet do 500 kilometara i mogu nositi konvencionalne i atomske bojne glave, navodi Reuters.

15:30 Zelenski s turskim predsjednikom razgovara o evakuaciji Mariupolja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na Twitteru da je imao “važan telefonski razgovor” sa svojim turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom.

“Uoči njegovih razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, naglasio sam potrebu hitne evakuacije civila iz Mariupolja, uključujući Azovstal, i hitne razmjene opkoljenih vojnika.”

Zelenski je u subotu još jednom zaprijetio povlačenjem iz bilo kakvih pregovora s Moskvom ako ruske trupe budu “uništile” posljednje ukrajinske branitelje skrivene u čeličani Azovstal – velikom industrijskom području u Mariupolju. Turska ima dobre odnose i s Ukrajinom i s Rusijom, a Erdogan je odigrao ključnu ulogu u pokušaju posredovanja u prekidu vatre između dva naroda. Jedna od takvih rundi pregovora održana je prošlog mjeseca u Istanbulu.

14:40 Kijev želi odvojene pregovore o evakuaciji iz Mariupolja

Ukrajina je Rusiji predložila posebne pregovore s ciljem pronalaska rješenja za evakuaciju zatočenih ukrajinskih boraca i civila iz Mariupolja. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihailo Podoljak predložio je odvojene pregovore na Twitteru. Dvije države održale su nekoliko krugova razgovora od početka ruske invazije 24. veljače, no bez većeg napretka i uz međusobne optužbe za njihov neuspjeh. Podoljakov prijedlog dolazi u vrijeme dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij čeka dolazak visokog američkog diplomata i obrambenog dužnosnika u Kijev s kojima će razgovarati o daljnjoj američkoj vojnoj pomoći.

(1/2) Had an important phone conversation with President @RTErdogan. On the eve of his talks with Putin, I stressed the need for immediate evacuation of civilians from Mariupol, including Azovstal, and immediate exchange of blocked troops.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022