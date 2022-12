PUTIN U POTPUNOSTI PREUZEO ULOGU NEGATIVCA! Poput mračnog gospodara Saurona daje prstenje podanicima, podijelio ih je devet

Neobičan prsten osvanuo je na ruci predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka, a na društvenim mrežama širi se objašnjenje. Ruski predsjednik Vladimir Putin dao je izraditi devet prstenova za sudionike summita Zajednice neovisnih država (CIS). Putin je set zlatnog prstenja s posebnom posvetom podijelio predsjednicima Bjelorusije, Azerbajdžana, Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana, Turkmenistana, Uzbekistana, premijer Armenije, a jedan ostavio sebi, domaćinu summita i gospodaru prstenova.

Na svakom prstenu je ugraviran posebni simbol Zajednice neovisnih država, godina 2023, ali i riječi “Sretna Nova godina” i Rusija.

Fotografije ovih prstenova brzo su se proširile društvenim mrežama gdje su mnogi povukli paralelu između Putina i zlog čarobnjaka Saurona iz trilogije Gospodar prstenova. U trilogiji JRR Tolkiena, Gospodar tame pokušava upotrijebiti moć prstena da vlada svijetom. Ukupno je stvoreno 20 prstenova. Tri za kralja vilenjaka, sedam za gospodara patuljaka i devet prstenova za gospodara ljudskog kraljevstva. Saurona je na koncu uništio mali hobit Frodo Baggins bacivši prsten u vatru Klete gore u kojoj je iskovan.

Putin got tired of being the Hitler of the 21st century and decided to play Lord of the Rings and become a “mighty Sauron”.

He presented the participants of the informal summit of the Commonwealth of Independent States with rings with the symbol of the “commonwealth”. pic.twitter.com/vqZArg5uha

— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) December 27, 2022