PUTIN SE UHLJEBIO! Potpisao zakon koji mu omogućava predsjedničku fotelju do 2036. godine

Autor: M.V.

Vladimir Putin na čelu Rusije je od 2012. godine, a sada si je osigurao predsjedničku fotelji čak i do 2036. naravno, ako bude odabran od naroda.

Naime, ruski je predsjednik promijenio Ustav iz 1993. godine prema kojem se nakon istekla ovog mandata 2024. godine više ne bi mogao kandidirati, no ova promjena zakona “izbrisala” je sve dosadašnje mandate pa Putin ima mogućnost na čelu države biti do 2036. godine.

Jedini uvjet za to dakako, pobjeda je na idućim dvama predsjedničkim izborima. Inače, predsjednički mandat u Rusiji traje šest godina.

Promjene koje su prethodile ovoj odluci, građani su izglasali u srpnju 2020. godine, a predsjednik ih je sada i potpisao. Ovaj 68-godišnjak jednom je već upitan hoće li se opet kandidirati na izborima 2024. godine, a rekao je kako su izbori još daleko, no čini se kako to ipak nije tako daleko kada si promjenom Ustava to pravo i sam osigurava.