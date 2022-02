PUTIN RAZARA, ALI ŽIVOT NE STAJE! U ukrajinskom metrou rođena beba Mia: ‘Branimo život i čovječanstvo’

Treći je dan otkako traje ruska invazija na Ukrajinu. Uslijed borbi koje se vode na ulicama, brojni stanovnici glavnog grada Kijeva nalaze se u postajama podzemne željeznice, koje su pretvorene u skloništa. Ali žovti nije stao, što potvrđuje i ova priča.

Ukrajinska političarka Hannah Hopko objavila je na svom Facebooku sliku malene Mije koja je rođena tijekom napada ruskih snaga na Kijevo, piše The Sun.

“Mia je rođena večeras u okolini pod stresom zbog bombardiranja Kijeva. Njena majka je sretna nakon poroda. Kad Putin ubije Ukrajince pozivamo majke u Rusiji i Bjelorusiji da prosvjeduju protiv ruskog rata u Ukrajini. Branimo život i čovječanstvo”, navodi se u Hanninoj objavi.

Brojni Ukrajinci u ukrajinskom glavnom gradu noć provode u skloništima u metroima, a slično je i u drugim ukrajinskim gradovima koji se nalaze pod ruskom okupacijom.

Guardian je objavio kako su beba i njena 23-godišnja mama prevezene u bolnicu te da su dobrog zdravstvenog stanja, a navodno su majci u porodu pomogli policajci koji su čuli vriskove, a kada su prišli bliže, našli su ženu koja je upravo imala trudove.

🇺🇦 Mia was born in shelter this night in stressful environment- bombing of Kyiv. Her mom is happy after this challenging birth giving. When Putin kills Ukrainians we call mothers of Russia and Belarus to protest against Russia war in Ukraine . We defend lives and humanity ! pic.twitter.com/qsBDcfc1Q9

— Hanna Hopko (@HopkoHanna) February 25, 2022