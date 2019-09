PUTIN POVUKAO CRVENU LINIJU: Ako Amerika postavi rakete u ovoj zemlji, recipročno ćemo reagirati

Autor: Dnevno, B.V.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da će Rusija proizvesti rakete, zabranjene prema nuklearnom sporazumu iz hladnoratovske ere koji je istekao prošlog mjeseca, ali da ih Moskva neće rasporediti ukoliko to prethodno ne učine Sjedinjene Američke Države.

Govoreći na ekonomskom forumu na ruskom Dalekom istoku, Putin je rekao da ga brine američko raspoređivanje raketa u Japanu i Južnoj Koreji jer bi predstavljalo prijetnju velikom djelu teritorija Rusije.”Ako američke rakete budu raspoređene u Japanu ili Južnoj Koreji, razumijemo da će to biti učinjeno kako bi se izbalansirale potencijalne prijetnje iz Sjeverne Koreje, ali to će nam stvoriti znatne probleme”, rekao je Putin koji ne može dopustiti moćno oružje u svom susjedstvu.

Kako je rekao, ti raketni sustavi bi uspjeli dostići ciljeve na znatnom dijelu Rusije, uključujući Daleki istok.”Već smo mnogo puta obraćali pažnju na činjenicu da se lanseri raketa MK-41 mogu koristiti ne samo za proturaketne sustave, već i za lansiranje udarnih raketnih sustava, udarnih raketa. Amerikanci su nam cijelo vrijeme govorili da to nije točno, ali sada su uzeli i testirali ovaj sustav, upravo preko lansera MK-41. To jest, to je dio raketnih sustava. Bili smo u pravu, kao i u mnogim drugim slučajevima. Pretpostavljam da su nas pokušali obmanuti. Ne griješimo u vezi s tim, ali bit ćemo prisiljeni adekvatno i recipročno reagirati”, zaključio je Putin.

Washington se prošlog mjeseca povukao iz Sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa optužujući Rusiju da je prekršila taj sporazum, što službena Rusija negira.

Putin je rekao da je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u nedavnom telefonskom razgovoru ponudio da kupi hipersonični nuklearni projektil koji Moskva razvija. Rekao je da je Trump ponudu odbio i odgovorio da SAD razvija vlastiti projektil. Putin je u Vladivostoku također kazao da se boji da bi se utrka u naoružanju mogla proširiti na svemir i da bi Washington mogao razviti novo svemirsko oružje.