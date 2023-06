Video u kojem ruski predsjednik Vladimir Putin crta izazvao je buru komentara i sprdnje na društvenim medijima.

Ruska novinska agencija TASS izvijestila je da je Putin ovog tjedna bio na događaju koji je prikazivao najnoviju tehnologiju zaslona osjetljivu na dodir tvrtke NexTouch.

“Ruski predsjednik je ostavio neobičan autogram na interaktivnom zaslonu ruske tvrtke”, izvijestila je agencija u četvrtak.

Putin je uzeo olovku, nacrtao nekakvo lice i stavio svoje ime ispod, izvijestio je TASS. To je izazvalo pljesak prisutnih, a posljedično i zadovoljstvo na licu predsjednika.

Crtež koji je Putin nacrtao možda je dala naznaku o njegovim televizijskim navikama, budući da su korisnici društvenih mreža primijetili sličnost s poznatim crtanim likom.

