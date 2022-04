PUTIN ‘OPALIO ŠAMARČINU’ VUČIĆU: Usporedio priznanje ‘neovisnih republika’ u Ukrajini s neovisnosti Kosova. Srpski mediji vrište

Autor: Dnevno.hr

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je u utorak s glavnim tajnikom UN-a Antonijem Guterresom.

Između ostalog, dao je svoje objašnjenje o priznanju samoproglašenih republika s istoka Ukrajine, a sve je usporedio s neovisnosti Kosova.

Putin je nakon sastanka objasnio priznanje dvije odmetnute regije na istoku Ukrajine koje su proglasile neovisnost. Pozvao se pritom na, kako je rekao, kosovski presedan,

Povukao paralelu

“Donjecka Narodna Republika (DNR) i Luganska Narodna Republika (LNR) postale su neovisne po analogiji s odlukom Međunarodnog suda o Kosovu”, izjavio je Putin.

“Vrlo sam dobro upoznat, osobno sam čitao dokumente Međunarodnog suda UN-a o Kosovu. Dobro se sjećam odluke Međunarodnog suda u kojoj piše da pri ostvarenju prava na samoodređenje neki teritorij bilo koje države nema obvezu tražiti dozvolu središnjih vlasti za proglašenje svoje suverenosti. To je rečeno u vezi Kosova i to je odluka međunarodnog suda. Tu odluku su svi podržali. Osobno sam čitao sve te komentare organa SAD-a, europskih zemalja, svi su to podržali. Ako je to tako, onda DNR i LNR imaju isto pravo proglasiti svoju suverenost, ne obraćajući se središnjim organima vlasti Ukrajine, jer je presedan napravljen”, rekao je Putin.

Mediji zgroženi

Ovakav njegov istup srpski Blic je na svojoj naslovnici u utorak navečer komentirao kao “dokaz da mu Kosovo nije važno”.

Upravo su paralelu Kosova i regija s istoka Ukrajine povlačili neki analitičari na početku ruske invazije te napomenuli kako je ovo dvosjekli mač za Srbiju Aleksandra Vučića jer će biti u situaciji da bi podržali “bratsku Rusiju” i samoproglašene republike, ali bi time ujedno i priznali neovisnost Kosova.