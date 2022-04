Foto: Guliver/Thibault Camus/Pool via REUTERS

PUTIN MALO POPUSTIO? ‘Nećemo odmah isključiti isporuku plina’. Tko stoji iza napada na skladište u Rusiji? ‘Ne možemo potvrditi ni odbaciti’

Autor: Dnevno.hr

Ruska invazija na Ukrajinu traje već 37. dan. Putin je u četvrtak poručio da je krajnji rok da se plin počne plaćati u ruskoj valuti 1. travnja, no Kremlj je danas objavio da neće odmah isključiti isporuku plina zemljama koje ne udovolje jučerašnjem ultimatumu ruskog predsjednika. Jutros je objavljena vijest kako su dva ukrajinska vojna helikoptera pogodila skladište goriva u ruskom gradu Belgorodu. No, i dalje nema potvrde tko točno stoji iza napada. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je da ne može potvrditi ili zanijekati navodnu umiješanost Ukrajine u napad na skladište goriva. Kremlj, s druge strane, optužuju Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je dvojici generala oduzeo vojni čin, dodajući da ih je “nešto spriječilo da zaključe gdje im je domovina” i da su “prekršili svoju vojnu prisegu na vjernost ukrajinskom narodu”. Kina je na samitu EU odbila zauzeti stranu u ratu u Ukrajini.

17:20 Ukrajina: Ruske snage se odmiču od Kijeva, ali borbe se nastavljaju

Ruske snage odmiču se od Kijeva, ali se još uvijek vode žestoke borbe u nekim područjima u blizini glavnog grada Ukrajine, rekli su ukrajinski dužnosnici u petak. Rusija je na pregovorima u utorak rekla da će smanjiti vojne operacije u sjevernim regijama Kijev i Černihiv, ali dužnosnici u obje regije kažu da su se nastavile borbe u nekim područjima. Reuters nije mogao neovisno provjeriti informacije o vojnim kretanjima ili borbama u Ukrajini.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da se ruske snage ne povlače već pregrupiraju, a ukrajinski dužnosnici kažu da ruske snage gube, a ne da se povlače same od sebe. “Naše snage ih progone i prema sjeverozapadu i prema sjeveroistoku (Kijeva), odgurujući neprijatelja od Kijeva”, rekao je Oleksij Arestovič, politički savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskija.

Arestovič je rekao da Rusija provodi djelomičnu rotaciju vojnika i šalje dio svojih snaga u borbu na istoku Ukrajine. Guverner Kijevske regije Oleksandr Pavljuk napisao je ranije u petak na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da su se neke ruske snage povukle i krenule prema granici s Bjelorusijom, ruskom savezniku.

17:00 EU upozorava Kinu da ne pomaže Rusiji u ratu s Ukrajinom

Čelnici EU-a upozorili su u petak Kinu da ne pomaže Rusiji u agresiji na Ukrajinu jer bi to nanijelo štetu njezinim gospodarskim interesima i ugledu. “Postoje reputacijski rizici za Kinu bude li pomagala Rusiji. Nijedan europski građanin ne bi razumio kinesku potporu ruskoj sposobnosti da vodi rat”, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji za novinare nakon zavšretka virtualnog samita EU-Kina.

Predsjednici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Charles Michel, predstavljali su Europsku uniju na virtualnom sastanku na vrhu s kineskim premijerom Li Keqiangom i predsjednikom Xi Jinpingom. To je prvi samit EU-Kina od lipnja 2020. a pripreme za njega počele su prije ruske agresije na Ukrajinu.

Von der Leyen je istaknula da trgovina između EU-a i Kine na dnevnoj razini iznosi dvije milijarde eura, dok vrijednost rusko-kineske trgovine iznosi svega 330 milijuna eura.

I predsjednik Europskog vijeća Charles Michel je rekao da globalna nestabilnost nije u interesu ni Kine ni EU-a. “Mi smo se usredotočili na to što se može napraviti kako bi se rat što prije završio. Kina i EU se slažu da globalna nestabilnost nije u interesu ni Kine ni EU-a”, rekao je Michel.

Michel je upozorio Kinu da “ne može zatvarati oči pred ruskim kršenjem međunarodnog prava, čija su načela sadržana u Povelji UN-a”. Predsjednik Europskog vijeća je naglasio da bi bilo kakva kineska pomoć Rusiji u zaobilaženj zapadnih sankcija produljila rat.









16:20 Rusija hvali Indiju zbog stava prema Ukrajini

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastao se sa svojim kolegom u Indiji. Nakon njihovog sastanka u Delhiju, Lavrov je pohvalio Indiju što ne osuđuje sukob u Ukrajini na “jednostran način”. Indija se nije pridružila rasprostranjenoj osudi ruske invazije i glavni je kupac ruskog oružja. No, Lavrovljev indijski kolega, Subrahmanyam Jaishankar, “naglasio je važnost prestanka nasilja i okončanja neprijateljstava”. U ostvarivanju veza s Rusijom, Indija možda traži potporu protiv Kine, s kojom je bila uključena u smrtonosni granični sukob 2020. Dodatna kompikacija je što je i Kina prestala osuđivati ruske akcije u Ukrajini.

16:00 Njemačka odobrila prodaju oklopnjaka iz DDR-a Ukrajini









Njemačka je odborila prodaju nekoliko desetaka borbenih pješačkih vozila (IFV) koja su nekoć pripadala bivšoj komunističkoj Istočnoj Njemačkoj. Berlin će dati zeleno svjetlo da 56 vozila PbV-501 prijeđe Ukrajini iz ruku češke tvrtke, objavio je u petak glasnogovornik njemačkog ministarstva obrane. Berlin je vozila krajem devedesetih prodao Švedskoj koja ih je kasnije prodala toj češkoj kompaniji, pišu novine Welt am Sonntag. Izvoz njemačkog naoružanja prvo mora dobiti dopuštenje Berlina, piše Reuters.

15:30 Kina na sumitu s EU odbila zauzeti stranu u ratu u Ukrajini

Peking se protivi zauzimanju strana u ruskoj invaziji Ukrajine, rekao je dužnosnicima Europske unije kineski premijer Li Keqiang. Li je rekao predsjedniku Europskog vijeća, Charlesu Michelu i predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen putem video veze da se Kina “protivi podjeli blokova i zauzimanju strana”, rekao je kineski diplomat. Kineski premijer odgovarao je na zahtjev Europske unije na samitu EU-Kina da Kina iskoristi svoj utjecaj i pomogne okončati sukob u Ukrajini. “Kina i EU imaju uzajamnu odgovornost da iskoriste svoj zajednički utjecaj i diplomaciju da okončaju ruski rat u Ukrajini”, rekao je Michel na Twitteru tijekom stanke u pregovorima. Li Keqiang rekao je čelnicima EU-a da Kina zagovara mirovne pregovore u Ukrajini “na svoj način”, izvijestila je državna televizija CCTV. Ponovio je da se Kina zalaže za očuvanje međunarodnog prava i međunarodnih normi, uključujući teritorijalni integritet svih zemalja, izvijestio je CCTV. Čelnici EU-a i Kine u petak su se sastali na prvom samitu u dvije godine, a Bruxelles vrši pritisak na Peking da zajamči da neće Rusiji isporučivati oružje niti pomoći Moskvi da zaobiđe zapadne sankcije koje su joj nametnute zbog invazije na Ukrajinu.

15:25 Kličko: Kod Kijeva se vode goleme bitke

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da se vode “goleme” bitke sjeverno i istočno od glavnog grada Ukrajine, prenosi Reuters. Kličko je izdao upozorenje stanovnicima koji su pobjegli iz grada: “Rizik od smrti u Kijevu je prilično visok i zato je moj savjet svima koji se žele vratiti: Molim vas, uzmite još malo vremena”. Regionalni guverner Kijeva rekao je ranije danas da se ruske snage povlače u nekim područjima oko glavnog grada, ali jačaju svoje pozicije u drugim.

15:00 Kremlj: Nećemo odmah isključiti plin zemljama koje ne plate u rubljima

Kremlj je u petak objavio da neće odmah isključiti isporuku plina zemljama koje ne udovolje jučerašnjem ultimatumu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Podsjetimo, predsjednik Vladimir Putin potpisao je u četvrtak odluku kojom se od stranih kupaca, odnosno “neprijateljskih zemalja”, zahtijeva da od 1. travnja plaćaju u rubljima za ruski plin ili im prijeti obustava ugovora, što je potez koji europske države smatraju “ucjenom”.

14:30 Je li Ukrajina umiješana u napad na skladište goriva u Rusiji?

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je da ne može potvrditi ili zanijekati navodnu umiješanost Ukrajine u napad na skladište goriva u ruskom gradu Belgorodu jer nije bio upoznat sa svim vojnim informacijama, prenosi Reuters. “Ne mogu ni potvrditi ni odbaciti tvrdnju da je Ukrajina sudjelovala u tome samo zato što ne posjedujem sve vojne informacije”, rekao je.

13:45 Nastavljaju se pregovori

Ukrajina i Rusija danas su nastavile pregovore putem interneta, nekoliko dana nakon što su se obje strane sastale u Turskoj na prvim mirovnim pregovorima licem u lice u par tjedana. Ured predsjednika Ukrajine objavio je izjavu ukrajinskog pregovarača Mihajla Podoljaka koji je potvrdio da se pregovori održavaju, ali nije dao nikakve dodatne detalje. Ovaj tjedan se činilo da je došlo do pomaka u pregovorima nakon što je Rusija rekla da će “radikalno smanjiti svoju vojnu operaciju oko Kijeva i Černihiva”. No, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenkskij rekao je kako su zasad to samo riječi.