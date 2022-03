‘PUTIN JE U KAVEZU KOJI JE SAM IZGRADIO!’ Gdje je nestao golemi ruski konvoj kod Kijeva? Biden povukao povijesni potez, Ukrajina tvrdi da su vratili Černobil

Autor: Dnevno.hr

Ruska invazija na Ukrajinu traje već 36. dan. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je bio u prvom posjetu Kini nakon početka invazije, čini se bez konkretnih rezultata za Rusiju. Bijela kuća navodi da postoji napetost između Vladimira Putina i njegovih generala zbog krivih informacija o stvarnom stanju na ratištu. S tim se slaže i šef Pentagona John Kirby koji kaže da Putin ne shvaća puni razmjer u kojem njegove snage ne postižu ciljeve u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ne vjeruje ruskim obećanjima o deeskalaciji borbi, već smatra da se radi o pripremi za nove udare u regiji Donbas. Gradonačelnik Irpina, grada u okolici Kijeva, tvrdi da je Rusija nastavila s bombardiranjem. Unatoč prijetnjama, čini se da je Kremlj ipak dopustio europskim zemljama da plin plaćaju u eurima, tvrdi njemačka vlada. Visoki ukrajinski dužnosnik rekao je da će Ukrajina i Rusija pregovore nastaviti online 1. travnja. Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr

23:45 -cBijela kuća: Ruska invazija je strateška katastrofa za Rusiju

Direktorica komunikacija Bijele kuće Kate Bedingfield rekla je da SAD ima dokaze kako je ruska invazija na Ukrajinu “strateška katastrofa” za Rusiju.

Dodala je da će se Rusija suočiti s daljnjim sankcijama zbog svoje invazije. “Sam Putin je rekao da su ove sankcije nametnule neviđene troškove ruskom gospodarstvu, a naša je uloga nastaviti jačati Ukrajinu na bojnom polju”, rekla je.

23:15 – Kličko: Polovica žena i djece otišla je iz Kijeva, ostali su samo muškarci

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko dao je intervju za Sky News.

Na pitanje novinarke kako sad izgleda život u Kijevu, Kličko je rekao da se broj ljudi u gradu drastično smanjio od početka invazije krajem veljače.

22:43 Crveni križ: Deseci tisuća života ovise o konvoju koji ide prema Mariupolju

Iz Mariupolja bi mogli biti spašeni deseci tisuća civila ukoliko budu uspješno evakuirani konvojem autobusa koji se kreće prema tom opkoljenom gradu. Rusko Ministarstvo obrane obećalo je da će prekinuti napade kako bi dozvolilo civilima da napuste grad, a norveški premijer Jonas Gahr je rekao

22:25 Rusija sutra otvara humanitarni koridor iz Mariupolja

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u četvrtak da će otvoriti humanitarni koridor od opkoljenog grada Mariupolja do Zaporižja u petak, izvijestila je novinska agencija Tass.

U priopćenju ministarstva citira se general-pukovnik Mihail Mizincev, direktor Ruskog nacionalnog centra za upravljanje obranom, koji je rekao da Moskva postupa po zahtjevu koji su francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Olaf Scholz uputili ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.









22:05 Britanski ministar obrane: Putin je u kavezu koji je sam izgradio

Britanski ministar obrane Ben Wallace je u razgovoru za Sky News komentirao rat u Ukrajini.

“Predsjednik Putin više nije ona sila kakva je bio. On je sad čovjek u kavezu koji je sam izgradio”, rekao je Wallace.









21:50 Što se dogodilo s golemim ruskim konvojem kod Kijeva? Pentagon: Nejasno je postoji li još uvijek

Na samom početku ruske invazije u Ukrajini veliku pozornost javnosti privukao je golemi ruski vojni konvoj dulji od 64 kilometra, koji je snimljen iz satelita kako se kreće prema glavnom gradu Ukrajine Kijevu. No, konvoj je zastao, kako su zastali i Rusi. Iz Pentagona su poručili kako je nejasno “postoji li još uvijek”. U prvim tjednima rata Ukrajinci su ga više puta napadali.

“Ne znam čak ni postoji li taj konvoj više… nikad nije završio svoju misiju”, rekao je glasnogovornik Pentagona.

21:35 Ukrajina: Najmanje 148 djece ubijeno u ruskim zračnim napadima

Najmanje 148 djece ubijeno je u ruskim zračnim napadima od početka invazije na Ukrajinu, navodi Kijev.

Ukrajinsko ministarstvo obrane dodaje da je od 24. veljače bačeno 1370 projektila i uništeno 15 ukrajinskih zračnih luka. Više od 10 milijuna Ukrajinaca napustilo je svoje domove, dodaje se. Najnovija procjena UN-a tvrdi da je tijekom sukoba u Ukrajini ubijeno više od 1100 civila, uključujući djecu.

21:10 170 tisuća civila ostalo zarobljeno u Mariupolju

Koridor za evakuaciju u Mariupolju koji su dogovorili ukrajinski i ruski dužnosnici, a koji su objavili u četvrtak, nedovoljan je da se omogući spašavanje civila u pravim uvjetima, priopćila je Elizejska palača.

“Nekoliko sati koje su objavile ruske vlasti zapravo nije dovoljno za spašavanje civila”, navode. Francuski predsjednik Emmanuel Macron radio je s Turskom i Grčkom na organizaciji evakuacije preostalih civila u Mariupolju. 29. ožujka je oko 170.000 civila ostalo zarobljeno u gradu, javlja CNN.

21:06 Biden naredio najveće otpuštanje nafte iz američkih rezervi u povijesti

Američki predsjednik Joe Biden najavio je otpuštanje rekordnih količina nafte iz američkih strateških zaliha.

Naredio je da se iz američkih Strateških naftnih rezervi (SPR) dnevno u promet pusti milijun barela naftre dnevno u narednih šest mjeseci kako cijene energenata u SAD-u ne bi otišle u nebo. Radi se o najvećem otpuštanju nafte iz Strateških naftnih rezervi u povijesti SPR-a.

Dodao je kako će naftne kompanije koje ne crpe naftu iz neiskorištenih izvora morati početi proizvoditi naftu ili će “platiti za svoju neaktivnost”.

20:50 Biden: Putin je neke savjetnike možda stavio u kućni pritvor

Američki predsjednik Joe Biden rekao je da “postoje neke indikacije da je Putin otpustio ili u kućni pritvor stavio neke svoje savjetnike”.

“No ne želim trenutno tome pridavati previše pažnje jer nemamo dovoljno jakih dokaza”, rekao je Biden.

20:10 Černobil je ponovno ukrajinski

Ukrajinska agencija za nuklearnu energiju objavila je da je Černobil opet u ukrajinskim rukama. Novinar Wall Street Journala objavio je dokument koji, čini se, znači da je postignut dogovor između ukrajinske i ruske strane o povlačenju ruskih snaga i predaji područja oko nuklearke Černobil natrag u ukrajinske ruke.

Ukraine’s nuclear power agency says Russian National Guard handed over custody of Chernobyl as Ukrainian military says some 700 Russian military vehicles pulled back from Kyiv area. pic.twitter.com/IyzQb1rOzH — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) March 31, 2022

19:30 Rusi fokusirani na četiri područja

Ruske snage nastavljaju napadati Ukrajinu u četiri područja. Među njima je glavni grad Kijev, rekao je danas novinarima viši dužnosnik američkog Ministarstva obrane. On kaže da Rusi iz zraka napadaju Kijev, Černihiv, Izjum (južno od Harkiva) i Donbas.

19:10 Britanija šalje još oružja

Ministar obrane Velike Britanije Ben Wallace najavio je da će u Ukrajinu biti poslano još oružje. Nova pošiljka uključivat će topništvo većeg dometa i više protuzračnih projektila

19:00 Najveća nizozemska energetska firma odgovorila Putinu

Najveća nizozemska energetska kompanija Eneco poručila je da ima durogoročni ugovor s Wingasom, njemačkom podružnicom ruskog Gazproma. Njime su predviđene isporuke plina Nizozemskoj do 2030. godime. “Eneco očekuje da će se poštovati trenutni ugovor s Wingasom, koji definira isplatu u eurima”, objavili su u priopćenju.

18:20 Ukrajinci: Ruska vojska napušta nuklearnu elektranu Černobil

Ukrajinska državna nuklearna tvrtka Energoatom objavila je kako ruska vojska napušta nuklearnu elektranu Černobil i obližnji grad Slavutič. U priopćenju navodi da su Rusi krenuli u dvije kolone na sjever prema ukrajinskoj granici s Bjelorusijom, no da su neke postrojbe još uvijek na lokaciji elektrane.

17:40 Konvoj Hrvatskog Caritasa stigao u Ukrajinu

Konvoj Hrvatskog Caritasa s tridesetak tona humanitarne pomoći vrijedne više od 1.120.000 kuna stigao je u danas popodne u Mukačevo, grad na jugozapadu Ukrajine, izvijestio je Tiskovni ured Hrvatske biskupske konferencije (HBK). Primatelj pošiljke Caritas Transkarpathia sv. Martin, dio darova proslijedit će u 200 kilometara udaljeni Ivano Frankivsk. Dio darova upućen je i prognanicima koji su zaklon našli u kolektivnom smještaju u mjestu Jaremče nedaleko Ivano Frankivska. Darovi pak koje su u svojoj humanitarnoj akciji prikupili učenici OŠ Miroslava Krleže iz Zagreba uz potporu ravnateljice Silvane Galinović razveselit će njihove prognane vršnjake smještene u Caritasovom domu u mjestu Jablonica.Preostale prikupljene proizvode – dezinfekcijska sredstva, lijekove, sokove, vodu, dječje kašice, instant kave, prehrambene proizvode, vreće za spavanje, jednokratne čaše, deke i drugo, Caritas Transkarpathia Sv. Martin uputit će sljedećih dana do nekog od svojih punktova u središnjoj i istočnoj Ukrajini.

17:20 Biden uveo nove sankcije

Američki predsjednik Joe Biden uveo je nove sankcije Rusiji, kojima je meta ruski tehnološki sektor. Nove sankcije odnose se na operatere u tehnološkom sektoru, koji bi mogli omogućiti Moskvi da izbjegne ranije uvedene sankcije. Američko ministarstvo financija u priopćenju je objavilo da je uvelo sankcije za 21 kompaniju i 13 osoba. Sankcije uključuju Mikron, najvećeg ruskog proizvođača i izvoznika mikroelektronike, ujedno i najvećeg proizvođača čipova u Rusiji. Proširene sankcije uključuju i sektor zračnog i pomorskog prometa te sektor elektronike.

16:50 Italija ne očekuje prekid isporuke plina iz Rusije

Italija ne očekuje prekid isporuke plina iz Rusije, izjavio je premijer Mario Draghi, dodavši kako vjeruje da je Rusija odustala od zahtjeva za plaćanjem u rubljima. Draghi, koji je u srijedu telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, rekao je da mu je Putin rekao kako su sadašnji ugovori ostali na snazi i da će europske tvrtke nastaviti plaćati u eurima i dolarima, a ne u ruskoj valuti.

16:45 Njemačka: Nećemo dozvoliti da nas Putin ucjenjuje

U odgovoru Moskvi, nakon što je Vladimir Putin potpisao dekret kojim se nalaže da strani kupci moraju plaćati ruski plin u rubljama od petka, a ugovori se prekidaju ako se ta plaćanja ne izvrše, Njemačka je rekla da neće dozvoliti da je Putin ucjenjuje. Ministar gospodarstva Robert Habeck rekao je da partneri s kojima je razgovarao, smatraju da postojeće ugovore oko plina treba poštovati, piše BBC. Dodao je da tek treba vidjeti nove ruske odluke i da su spremni na svaku Putinovu odluku. Europska unija zadovoljava 40 posto svojih potreba za plinom iz Rusije, od čega je Njemačka jedan od najvećih korisnika.

16:00 Francuska i Njemačka pripremaju se za prekid isporuke ruskog plina

Francuska i Njemačka pripremaju se za prekid isporuke ruskog plina, rekao je francuski ministar gospodarstva Bruno Le Maire. Le Maire je rekao to odgovarajući na upozorenje da će Rusija raskinuti ugovore o kupnji plina svima onima koji odbiju plaćati za ruski plin u rubljima. “Sutra bi moglo doći do situacija u kojoj više nema ruskog plina. Na nama je da se pripremimo za te scenarije i mi se spremamo za njih.”, rekao je.

15:45 Putin: Ruski plin u rubljama

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je govor u Moskvi nakon što je potpisao dekret kojim se nalaže da strani kupci moraju plaćati ruski plin u rubljama od petka, a ugovori se prekidaju ako se ta plaćanja ne izvrše. Putin je rekao da je “ekonomski rat” protiv Rusije počeo prije nekoliko godina, piše BBC. Mediji javljaju kako je ruski predsjednik vrlo jasno rekao da je krajnji rok da se plin počne plaćati u ruskoj valuti 1. travnja. “Nitko nama ništa ne prodaje besplatno, a nećemo se baviti ni humanitarnim radom, što znači da će postojeći ugovori biti prekinuti”, rekao je.

15:25 Njemačka: Pripremamo se za drastičan scenarij

“Moramo se pripremiti za drastičan scenarij ako nam budu prekinute isporuke ruskog plina”, rekao je Christian Kullmann, predsjednik Upravnog odbora energetskog koncerna Evonik, u intervjuu za javni servis WDR o planu za izvanredne situacije, prenosi Deutsche Welle. Plin i dalje stiže, ali se ubrzano radi na planovima: što učiniti ako plin iz Rusije više ne bude stizao? Zabrinutost je pojačana spontanom konferencijom za novinare koju je u srijedu (30.3.) održao savezni ministar gospodarstva Robert Habeck.

15:20 Zelenski: Mir vrijedi više od dijamanata i ruske nafte

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas se video vezom obratio i belgijskom parlamentu. Govorio je o humanitarnoj krizi koja se odvija u opkoljenom gradu Mariupolju. Zelenski je belgijskom parlamentu rekao da su u Mariupolju ubijene tisuće ljudi, pa dodao: “Svi znaju da se tamo odvija humanitarna katastrofa”. “Mir vrijedi više od dijamanata i ruske nafte”, rekao je Zelenski Belgijancima. Od belgijskog parlamenta je zatražio i pomoć s ulaskom Ukrajine u članstvo Europske unije.

14:15 Norveški premijer pozvao Putina da okonča rat

Norveški premijer Jonas Gahr Stoere rekao je da je zatražio od ruskog predsjednika Vladimira Putina da hitno povuče svoje vojnike iz Ukrajine i omogući humanitarni pristup. Razgovarali su sat vremena, navodi se u norveškoj izjavi koju je citirala novinska agencija Reuters.

Nakon poziva, Stoere je rekao da ima “vrlo ograničena očekivanja”. Norveška dijeli granicu s Rusijom na krajnjem sjeveru i članica je vojnog saveza NATO-a.

14:00 NATO ne vjeruje Rusima

NATO ne vjeruje ruskim najavama da će smanjiti vojne operacije oko Kijeva i ima podatke da nije riječ o povlačenju, nego o pregrupiranju, izjavio je glavni tajnik Saveza Jens Stoltenberg.

13:30 Regrutacija u Rusiji

Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je potpisao uredbu o redovitoj proljetnoj regrutaciji 134.000 vojnih obveznika između 18 i 27 godina koja, kako je priopćilo ministarstvo obrane, nema nikakve veze s ratom u Ukrajini. “Odlučujem da od 1. do 15. travnja 2022. bude izvršeno novačenje ruskih državljana od 18 do 27 godina koji nisu u rezervnom sastavu, i to 134.500 ljudi”, navedeno je u uredbi. Ona je uslijedila pet tjedana nakon ruske invazije, no ministar obrane Sergej Šojgu je u srijedu rekao da nitko neće biti poslan na neko “žarište sukoba”. “Većina vojnog osoblja će proći profesionalnu obuku u centrima za obuku u trajanju od tri do pet mjeseci. Ponovo naglašavam, regruti neće biti poslani ni na koje žarište”, rekao je Šojgu.

No, Mihail Benjaš, odvjetnik koji zastupa nekoliko članova Ruske nacionalne garde koji su odbili naredbu za odlazak u Ukrajinu, tvrdi da prema ruskom zakonu ročnici mogu biti poslani u borbu nakon nekoliko mjeseci obuke. Šojgu je pojasnio da će se oni koji dobiju poziv početi raspoređivati u dodijeljene vojne baze krajem svibnja.

12:40 Velika Britanija: Uveli smo sankcije ‘mesaru Mariupolja’

Velika Britanija je rekla da je uvela dodatne sankcije istaknutim ruskim osobama i vojnim čelnicima, uključujući Sergeja Brileva, propagandista koji je vlasnik informativnog kanala Russia Today (RT).

Drugi Rusi koji se suočavaju s sankcijama uključuju Aleksandra Žarova, izvršnog direktora Gazprom-Media, Alekseja Nikolova, generalnog direktora RT-a i Antona Anisimova, čelnika Sputnik International Broadcastinga. General-pukovnik Mihail Mizincev, nazvan “Mariupoljski mesar”, također je među 14 novih dodataka na popisu sankcija.

Komentirajući sankcije, Liz Truss, ministrica vanjskih poslova je rekla: “Putinov rat protiv Ukrajine temelji se na bujici laži. Britanija je pomogla voditi svijet u razotkrivanju dezinformacija iz Kremlja, a ova najnovija serija sankcija pogađa besramne propagandiste koji izbacuju Putinove lažne vijesti i priče. “Nastavit ćemo s novim sankcijama kako bismo pojačali pritisak na Rusiju i osigurali da Putin izgubi u Ukrajini. Ništa i nitko nije pošteđen”.