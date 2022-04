‘PUTIN JE PRIJETNJA NATO-u’ Progovorio bivši ruski premijer. Zelenski: ‘Pokazali su da ruski brodovi mogu otploviti, čak i na dno’

Eksplozije su se čule u Kijevu te u nizu drugih gradova diljem zemlje, izvijestili su lokalni mediji, a prenosi Reuters. Glavni ruski crnomorski brod Moskva je potonuo pri tegljenju nakon što je oštećen eksplozijama. Zelenski je optužio Njemačku i Mađarsku da blokiraju proces za embargo ruske nafte i plina. Guverner ruske regije u blizini granice s Ukrajinom tvrdi da je ukrajinska vojska granatirala selo na teritoriju Rusije i da ima žrtava. Rusija objavila da je zauzela luku u Mariupolju i oslobodila je od pukovnije Azov.

Ključne događaje 51. dana ruske invazije na Ukrajinu pratimo iz minute u minutu.

09:10 Bivši ruski premijer: Putin je prijetnja NATO-u

Mihail Kasjanov ruski je političar koji je obnašao dužnost premijera u razdoblju od 2000. do 2004. godine. Kasjanov je za CNN govorio o tome kako je za vrijeme svog mandata kao premijer, pod ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, želio da Rusija postane punopravna članica NATO saveza. Istaknuo je da je Putin izmislio objašnjenja da je NATO prijetnja za Rusku Federaciju.

“Ako se vratimo 20 godina u prošlost, kada sam ja bio premijer, a on imao prvi predsjednički mandat, vidimo da je Rusija tada imala odlične odnose sa SAD-om i NATO-om”, rekao je Kasjanov. Dodao je da je tada “sanjao da Rusija postane članica NATO saveza” te da sam ruski predsjednik Putin nije isključio takve namjere. “Odnosi su bili vrlo dobri, sada je drugačija situacija”, rekao je bivši ruski premijer pa se osvrnuo na moguće uključivanje Švedske i Finske u savez.

“Znači, Švedska ili Finska – one nisu neka dodatna prijetnja. NATO nikada nije bio prijetnja Ruskoj Federaciji. To je Putinova izmišljotina”, kazao je bivši ruski premijer. Je li Putin prijetnja NATO-u?

“Apsolutno, on je sada prijetnja NATO-u. Sada imamo i prvu crtu bojišnice – Ukrajinu. Ako Putin pobijedi, možemo očekivati daljnju agresiju”, poručio je.

09:00 Detalji govora Zelenskog: Ruski brodovi mogu otploviti samo na dno

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je Ukrajince što su preživjeli 50 dana rata kada su im Rusi dali pet. “Ali nisu znali koliko su Ukrajinci hrabri, koliko cijenimo slobodu i mogućnost da živimo onako kako želimo”, rekao je Zelenski u svom obraćanju kasno u četvrtak. Ukrajinski predsjednik je također pozdravio građane koji se bore za zemlju. “50 dana naše obrane je uspjeh. Postignuće milijuna Ukrajinaca”, rekao je.





U svom jedinom osvrtu na potonuće ruskog ratnog broda Moskva, Zelenski je govorio o “onima koji su pokazali da ruski ratni brodovi mogu otploviti, čak i ako su na dnu” mora. Predsjednik je navodio načine na koje su se Ukrajinci borili protiv ruskih vojnika. Ruski državni mediji tvrde da je brod potonuo nakon požara.

08:55 Dogovoreno devet humanitarnih koridora

“Devet humanitarnih koridora dogovoreno je za petak, objavila je zamjenica ukrajinskog premijera Iryna Vereshchuk. Oni koji žele evakuirati iz gradova Mariupolj, Berdjansk, Tokmak i Energodar u Zaporožje mogu to učiniti automobilom. Humanitarni koridori u regiji Lugansk funkcionirat će uz prestanak granatiranja od strane ruskih snaga”, dodala je.









08:35 Zatvorenici razmijenjeni u Hersonu, kaže Ukrajina

Ruski i ukrajinski zarobljeni vojnici razmijenjeni su u regiji Herson na jugu Ukrajine, objavile su ukrajinske oružane snage na jugu. U pisanju na društvenim mrežama navodi se da su četiri ruska zarobljenika razmijenjena za pet ukrajinskih vojnika u selu Posad-Pokrovske nakon intenzivnih pregovora. Rusija je preuzela kontrolu nad Hersonom na početku rata, ali Ukrajina je vratila dio svog teritorija, prema izvješćima koje je Pentagon objavio prije nekoliko tjedana.

08:25 Armenija počela plaćati plin u rubljama









Armenija je počela plaćati ruski plin u rubljima, rekao je za RBC ministar gospodarstva te zemlje Vahan Kerobjan. “Koliko znam, posljednjih nekoliko isplata je bilo u rubljama, ali po odgovarajućem tečaju”, rekao je ministar. Objasnio je da se cijena određuje u dolarima, ali plaćanje je u rubljama.

08:15 Zelenski zahvalio Ukrajincima za 50 dana otpora

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je ukrajinskom narodu za 50 dana otpora brutalnom napadu susjedne Rusije. “Zahvaljujući Bogu, ukrajinskim oružanim snagama i našem narodu – obranili smo većinu svoje zemlje”, rekao je Zelenski u dnevnoj video poruci objavljenoj na Telegramu u četvrtak kasno navečer.

“Pedeset dana naše obrane je postignuće. Postignuće milijuna Ukrajinaca”, dodao je Zelenski. Predsjednik je također rekao da se prisjeća prvih dana ruske invazije na Ukrajinu. “Najblaže rečeno, nitko nije bio uvjeren da ćemo preživjeti”, rekao je. Mnogi su mu savjetovali da napusti zemlju, nastavio je Zelenski. “Savjetovali su da se de facto predamo tiraniji”. Ali oni nisu poznavali Ukrajince i nisu znali kako su oni hrabri i koliko cijene slobodu, „da živimo kako želimo“. Ukrajinski čelnik također je zahvalio svima koji podržavaju Ukrajinu. Rekao je da je u 50 dana promijenio način na koji gleda mnoge političke lidere. Vidio je “veliku velikodušnost” među onima koji nisu bogati i odlučnost među onima koje drugi nisu shvaćali ozbiljno. Ali Zelenski je također rekao da je vidio da se neki političari ponašaju kao da nemaju moć.

08:00 Nijemci bi trebali štedjeti energiju kako bi izvršili pritisak na Rusiju

Nijemci bi trebali početi štedjeti energiju kako bi postali neovisniji o ruskim fosilnim gorivima, rekao je njemački ministar gospodarstva Robert Habeck, dok najveće europsko gospodarstvo traži načine za smanjenje uvoza plina i nafte iz Rusije kao odgovor na rat u Ukrajini. Uz sve više smrtnih slučajeva civila u Ukrajini usred ruske invazije, Njemačka je pod pritiskom da prekine uvoz ruskog plina i nafte jer kritičari kažu da ti prihodi Moskvi osiguravaju ključna sredstva za vođenje rata.

Moskva svoju invaziju na Ukrajinu opisuje kao “specijalnu vojnu operaciju”. Habeck je rekao da bi Njemačka mogla postati manje ovisna kad bi građani smanjili potrošnju energije, predlažući korištenje vlaka ili bicikla umjesto vožnje automobilima kad god je to moguće. “Svaki kilometar koji se nismo prevezli doprinos je smanjenju ovisnosti o ruskim izvorima energije. Time također štitimo klimu”, rekao je Habeck u intervjuu za Funke Media Group. Habeck je rekao da je smanjenje individualne potrošnje energije za 10 posto moguće, dodajući da poslodavci mogu doprinijeti nudeći radnicima mogućnost rada od kuće gdje god je to moguće. “Gdje god je to moguće, opet bi se moglo raditi od kuće jedan ili dva dana u tjednu – u početku na dobrovoljnoj bazi”, rekao je.

07:00 Macron šalje kola hitne pomoći i vatrogasna vozila

Francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je da će Ukrajini isporučiti 24 vatrogasna vozila i vozila hitne pomoći, kao i 50 tona opreme za hitne slučajeve. “Za podršku Ukrajini, naši vatrogasci i spasioci šalju 24 vatrogasna vozila i vozila hitne pomoći, kao i 50 tona opreme za hitne slučajeve. Ovo je drugi konvoj u mjesec dana”, rekao je.

6:25 Nestašica hrane u Ukrajini

Zamjenik ukrajinskog ministra gospodarstva Taras Kačka optužio je Rusiju zbog nestašice hrane u Ukrajini. Na društvenim mrežama rekao je da ruski vojni brodovi blokiraju ukrajinske luke i trgovinu na Crnom moru te na taj način sprečavaju izvoz kukuruza, pšenice i biljnog ulja. “Da nije bilo Rusije, Afrika i Bliski istok ne bi morali razmišljati o tome gdje pronaći više novca ua kupnju pšenice”, rekao je referirajući se na izvješće glavnog tajnika UN-a Antonija Guteressa da će jedna petina svjetske populacije zbog rata u Ukrajini biti gladna.

6:05 Eksplozije u Kijevu

Snažne eksplozije čule su se u ranim satima u petak u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu te u nizu drugih gradova diljem zemlje, izvijestili su lokalni mediji, prenosi Reuters. Tijekom noći, širom Ukrajine oglasile su se sirene za zračni napad. Eksplozije su se također čule u gradu Hersonu na jugu zemlje, gradu Harkivu na istoku Ukrajine i u Ivano-Frankivsku na zapadu Ukrajine. Za sada nema službene potvrde o eksplozijama, a Reuters nije mogao odmah provjeriti izvješća. Ruske trupe u regiji Donjeck fokusirale su se na osvajanje gradova Popasna i Rubižnje, izvijestila je u petak ujutro ukrajinska vojska. Također tvrde da su ukrajinski vojnici uspješno odbili osam ruskih napada na teritoriju Donjecka i Luganska u zadnja 24 sata. Naveli su kako su pritom uništili četiri ruska tenka, šest oklopnih vozila, jedan topnički sustav te četiri pješadijska borbena stroja.