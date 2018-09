(UŽIVO) PUCNJAVA U BLIZINI BALTIMOREA: Zasada troje mrtvih!

U američkoj saveznoj državi Maryland u okrugu Harford došlo je do pucnjave.

“Možemo potvrditi da je došlo do pucnjave na području ulica Spesutia i Perryman. Ima više žrtava. Situacija je u tijeku. Izbjegavajte to područje”, objavila je policija na Twitteru. CNN piše o najmanje troje mrtvih, a NBC navodi da je za napad optužena žena. Do pucnjave je došlo u centru za distribuciju lijekova gdje, kako piše CNN, radi oko 1000 ljudi.

Uskoro više podataka.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.

— Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 September 2018