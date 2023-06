Puč u Rusiji sakrio ukrajinsku katastrofu: Ovo su tri scenarija tko stoji iza svega

Autor: Zoran Meter/Geopolitika.news

Vojnu puč u Rusiji koji je neuspješno izveo Jevgenij Prigožin i dalje glavna je tema svjetskih medija.

I dalje je tu previše nepoznanica, neki smatraju da je sve igrokaz, drugi su pak sve uvjereniji da je predsjedniku Vladimiru Putinu dani odbrojani…

Analitičar portala Geopolitika.news Zoran Meter iznio je tri najvjerojatnije teorije o tome tko moguće stoji iza navedenog pokušaja oružane pobune u Rusiji.





“Prema prvoj, i po mene najmanje vjerojatnoj, uzrok pobune je nedavna odluka ruskog Ministarstva obrane da svi dragovoljci koji stupaju u redove ruskih postrojbi, uključujući i u one u privatnom vlasništvu pa time i Wagnera, ugovore moraju sklapati isključivo s Ministarstvom obrane preko kojeg će im se i isplaćivati novčana sredstva. Tom se potezu odmah otvoreno usprotivio Jevgenij Prigožin, kazavši kako njegovi borci to neće učiniti. Naravno, Prigožinov biznis ovom mjerom može biti uzdrman, ali je teško očekivati da bi se samo zbog toga odlučio na oružanu pobunu;

Druga teorija je kako iza svega ovog stoje strane obavještajne službe, koje su, umjesto, očekivano liberala, za napad na rusku državnu vlast izabrale na bojištima provjerene i u ruskom narodu vrlo popularne pripadnike Wagnera – nedvojbene ruske domoljube. To bi stranim agenturama posve sigurno nudilo puno veće šanse za konačni uspjeh destabilizacije ruskog društva i preuzimanje vlasti u Moskvi od sebi odanih struktura, nego da isto čine s liberalnom oporbom koja je u strahu za svoju budućnost stjerana u kut (osim one koja stoji uz Hodorkovskog, Navaljnog (on je u zatvoru u Rusiji) i njima sličnih koji djeluju u inozemstvu i koji otvoreno zastupaju teze o rušenju ne samo Putina, već i geografskom smanjenju teritorija ruske države u doslovnom smislu riječi).

I treća teorija bila bi kako iza svega ovog stoji sam Vladimir Putin i najuži krug njegovih provjerenih suradnika iz redova vojske i FSB-a. Cilj bi bio konačni obračun sa svim, iz bilo kog razloga nepoćudnim elementima odnosno kadrovima u vojnim i civilnim strukturama vlasti (zbog nesposobnosti, pasivnog otpora središnjoj državnoj politici, partikularnih interesa, koruptivnih radnji i sl.), kojima rusko društvo obiluje. Pri tom se najčešće radi o kadrovima s dugim profesionalnim stažem i potencijalno izloženim različitim vanjskim i unutarnjim pobočnim utjecajima.

Kako sam prvu teoriju označio kako najmanje vjerojatnu, ostaje dileme između dvije posljednje.

Odgovor koja je od njih točna dat će samo vrijeme.

Naime, ako se stanje u pobunom zahvaćenim regijama tj. gradovima razriješi brzo i bez značajnijih posljedica po ruski državni vrh, to bi značilo mogućnost briljantno odigrane Putinove igre, slično onoj kakvu je odigrao i sam Erdogan nakon neuspjelog vojnog puča. Naravno uz bitnu razliku što puč u Turskoj nije organizirao sam Erdogan, ali se njime kasnije itekako okoristio u konačnom razračunavanju s neugodnom oporbom iz redova FETO-a disidenta Fetulaha Gulena u SAD-u i s njim povezanih kadrova u vojsci, obavještajnim i sigurnosnim strukturama, ali i na širokom javnom prostoru – poput kulture, medija i td.









I obratno, ako se stanje u Rusiji brzo ne smiri, već dođe do njegove daljnje destabilizacije – bit će jasno kako su briljantnu operaciju, usudio bih se reći do sada neviđenu – u Rusiji izvele (pokrenule) Zapadne obavještajne službe.

Tajming za istu bio bi im savršen: potpuno vidljiva, po Putina pozitivna psihološka prekretnica u ruskom društvu i ruskom političkom i vojnom vrhu koje je konsolidiralo stanje i koje iskazuje vidljivu mirnoću (za razliku od ranije vidljive nervoze) kada su u pitanju i vojne akcije i daljnji ruski potezi u Ukrajini i inozemstvu, ali i kada je ruska javnost ogromnim dijelom stala uz Putina i rusku vojsku.

Osim toga, što god tko govorio, jasno je da su ruske snage do sada ne samo zaustavile ukrajinsku protuofenzivu koja nije polučila nikakve spomena vrijedne rezultate (navodno osvajanje desetak sela na 1000 kilometara bojišnice u tri tjedna ofenzive to sigurno nisu), već su ukrajinskoj vojsci nanijele i neočekivano velike ljudske i materijalne gubitke, o čemu ovih dana otvoreno pišu i utjecajni zapadni mediji, poput jučer CNN-a, a ranije i Washington Posta i drugih medija.









U takvim, po Moskvu povoljnim okolnostima, dogodila se sadašnja oružana pobuna.

Dakle, tko iza nje stoji najbolje će pokazati vrijeme odnosno brzina njezine neutralizacije”, napisao je Meter.