PRVIH 30 DANA JOE-a BIDENA: Neki to opisuju kao medeni mjesec, drugi kao vrijeme u kojem se trudi obrisati prethodnika! Evo kako počinje Bidenova paradigma

Autor: Matea Vidić

Od inauguracije novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) prošlo je točno mjesec i jedan dan. Joe Biden, prisegnuo je 20. siječnja 2021. godine, a tamošnji su se mediji raspisali o prvih 30 dana vladavine. Usporedili su ga kako s prethodnikom Donaldom Trumpom koji je i u ovih prvih mjesec dana pao u krupni plan jer Senat je odlučivao o tome hoće li ili neće pozvati sada već bivšeg predsjednika te mu na taj način uskratiti mogućnost ponovne kandidature.

U svakom slučaju, neizostavan je bio Trump i u analizi prvog “medenog mjeseca”, kako ga nazivaju mediji, novog predsjednika Amerike. Associated Press tako za usporedbu koristi dva naizgled bezazlena predmeta – olovku i zaštitnu masku. Navode pritom kako je Biden prvog dana stupanja u Ovalni ured dočekan s kemijskim olovkama u drvenoj kutiji koje su čekale da predsjednik izvrši svoje prve dužnosti. On je to i činio, a sve, kako navodi ovaj medij, kako bi pokazao da je drugačiji od prethodnika. S druge strane, kod Trumpa su te olovke prvih dana postale izvor drame jer on je zahtijevao da mu se donesu posebne olovke s pozlaćenim detaljima.

Druga stvar, zaštitna maska. Trump je, kako svi znamo, i sam bio svojevrsni protivnik zaštitnih maski. Štoviše, kada je zaprimljen u bolnicu što se povezivalo sa samim koronavirusom, on je iz iste izašao i bolest koja dnevno odnosi tisuće američkih života pokazao bezazlenom. Biden je s druge strane kroz čitavu kampanju nosio zaštitnu masku, a istu je imao i na inauguraciji. Ipak, posebno je značajno vidjeti predsjednika za stolom u Ovalnom uredu sa zaštitnom maskom na licu, navode.

Dodaju dalje kako je Biden i svojim odlukama odlučio “izbrisati” prethodnika pa je radio na jačanju borbe protiv pandemije, ali i vraćanju starih svjetskih saveznika. Štoviše, SAD se vratio pod krov Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), ali i Pariškog sporazuma.

Vraćen je Obamin zdravstveni program, ali i nuklearni savez s Iranom. U konačnici, zaključuju kako je sve to ostavilo značajan dojam da Biden pokušava izbrisati tragove prethodnika.









S druge strane, drugi mediji navode kako se kod Bidena mjesec dana na vlasti naposljetku i činio kao mjesec dana. Podsjećaju pritom kako je Trump u mjesec dana inicirao događaje koji se inače dogode kroz cijelu godinu. Tako je Trump u prvih mjesec dana otpustio dvoje ljudi, branio ruskog predsjednika Vladimira Putina u jednom intervjuu, potpisao zabranu ulaska državljana iz nekoliko država čije je stanovništvo muslimanske vjeroispovijesti pa je ista bila i odbijena na sudu, a tu su dakako i vijesti vezane za modnu liniju njegove kćerke Ivanke koju su jedni podržali, drugi prestali podržavati.

Što se pak tiče Bidena, navode, mjesec je bio miran. Predsjednik je razgovarao sa svim državnim snagama bez prepirki, sastanci u Bijeloj kući nisu prerasli u svađe oko toga čiji je ego veći, a kada se radilo o drugim državama, iste su pozivane, ali se o sastancima izvijestila i javnost, priopćenjima u medijima.

Ipak, svi se slažu, pred predsjednikom je još puno posla. Nedavno se pak našao u situaciji da je morao proglasiti prirodnu katastrofu u državi Teksas koja je pogođena snježnom olujom, a tu je dakako i svakodnevna borba protiv pandemije. Inače, kako javljaju Centri za kontrolu i prevenciju bolesti, SAD je protiv covida procijepio više od 43 milijuna ljudi jednom dozom dok je cijepljenje završeno, odnosno cijepljeni su s obje doze, za više od 18 milijuna ljudi.