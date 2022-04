PRVE PROJEKCIJE REZULTATA: Macron je novi francuski predsjednik! Euforija pred Eiffelovim tornjem. Le Pen održala govor

Francuzi su u nedjelju glasali na izborima koji se odlučivalo hoće li proeuropski centristički predsjednik Emmanuel Macron zadržati svoj posao ili će ga smijeniti krajnje desna euroskeptična Marine Le Pen što bi izazvalo politički potres.

Izlaznost u 17 sati iznosila je 63,2%, prema Ministarstvu unutarnjih poslova – to je 1,8% manje nego u prvom krugu, a 2,1% manje u drugom krugu prije pet godina.

Emmanuel Macron ponovno je izabran za francuskog predsjednika, pokazuju prve projekcije rezultata izbora na kojima se aktualni čelnik suprotstavio krajnje desnoj Marine Le Pen.

France 24 objavila je da je prema prvim projekcijama Macron osvojio 58,2 a Le Pen 41,8 posto glasova.

Birališta u Francuskoj otvorila su se u 8 sati po lokalnom vremenu, a zatvorila u 20 sati. Izlaznost u 17 sati iznosila je 63,23 posto, prenosi Le Monde. To znači da na izbore nije izašlo 28,2 posto, što je više nego 26,3 posto koliko je birača ostalo kod kuće 10. travnja, piše taj francuski medij. Prvi veliki izazov predsjednika Francuske bit će osigurati većinu na parlamentarnim izborima koji se održavaju u lipnju, nužnu kako bi se mogli implementirati planirani programi.

Čuje se zaglušujuće klicanje pod morem francuskih i zastava EU od gomile ispod Eiffelovog tornja dok su objavljene prve projekcije rezultata, a Macron je potvrđen za predsjednika Francuske u sljedećih pet godina. Tu su napjevi “Macron, predsjedniče” i spontana izvedba Marseljeze.

Emmanuel Macron has been re-elected to another five year term as president of France. pic.twitter.com/FvpzJRuEw6

— Ron Filipkowski 🇺🇦 (@RonFilipkowski) April 24, 2022