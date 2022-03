PRVA DAMA UKRAJINE OBRATILA SE SVIJETU: Pobijedit ćemo, a evo i zašto! Ako ne zaustavimo Putina, ovo će se dogoditi

Autor: Ana Lonjak

Prva dama Ukrajine Olena Zelenska objavila je otvoreno pismo na svojoj Facebook stranici u kojoj se osvrće na ono što se dogodilo Ukrajini u protekle dvije sedmice od ruske invazije.

Njezino pismo prenosimo u cijelosti:

“Trenutno me za intervju traže mediji iz cijelog svijeta. Želim svima istovremeno odgovoriti ovim pismom. Ovo su moji znakovi iz Ukrajine.

Prije više od tjedan dana, ono što se sada događa još uvijek mi je bilo nezamislivo. Moja zemlja je bila mirna a metropole, gradovi i sela ispunjeni radostima svakodnevnog života. 24. veljače budimo se s najavom početka rata. Tenkovi su prešli ukrajinsku granicu, avioni upadaju u naš zračni prostor. Gradovi su bili okruženi bacačima raketa.

Svjedočim: unatoč svjedočenju propagandista Kremlja, invazija je “specijalna operacija”, zapravo je ubojstvo miroljubivih civila.

Najgore je čitati o dječjim žrtvama. Osmogodišnja Alisa koja je preminula u ulici Okhtyrka čiji je djed pokušao da je zaštiti svojim tijelom. Ili Polina iz Kijeva koja je poginula zajedno sa svojim roditeljima u pucnjavi. Ili o 14-godišnjem Arseniju – u nekada mirnom predgrađu glavnog grada dječaka je udarila olupina u glavu, do koje hitna pomoć zbog jakog požara jednostavno nije mogla doći.

Ako Rusija još jednom tvrdi da “nema rata protiv civilnog stanovništva”, onda ću ja prva nazvati to tim imenom.

Svjedočim da naše žene i djeca sada žive u bunkerima i podrumima. Pretpostavljam da ste vidjeli slike iz podzemne željeznice Kijev i Harkiv gdje ljudi sa svojim bebama i ljubimcima leže na zemlji. Za neke je to spektakularan snimak, ali za Ukrajince je to nova strašna stvarnost. Postoje gradovi u kojima obitelji nekoliko dana ne mogu izaći iz bunkera.

Naša djeca imaju satove u podrumu. A neki su već rođeni tamo. Prvo dijete rata, koje nije vidjelo mirno nebo, već betonski strop podruma, rođeno je prvog dana invazije. Sada postoje deseci djece koja u životu nisu spoznala mir.

Ljudi koji ovise o stalnom liječenju i skrbi ne mogu dobiti ovu liječničku pomoć.

Je li je lako ubrizgavati inzulin u podrumu? Ili lijekove za astmu pod vatrom? Da ne spominjem tisuće oboljelih od karcinoma za koje su vitalne kemoterapije i zračenja morali biti odgođeni.

Stanovništvo gradova je puno očaja, odsječeno ratom. Osobe s invaliditetom, vezane za invalidska kolica, bolesne i usamljene starije osobe… Rat protiv takvih je dvostruki zločin!

Putevi su nam prepuni izbjeglica – u mnogim vašim zemljama već možete vidjeti umorne žene i djecu s bolom u očima. Muškarci ih dovedu do granica i vraćaju se u borbu.

Konačno Ukrajinci neće odustati unatoč svim ovim strahotama.

Okupator je vjerovao da će ukrajinski gradovi biti osvojeni blještavim ratom.

No neočekivano je naišao na otpor, ne samo kroz ukrajinsku vojsku, već i kroz cijelo stanovništvo. Ukrajinci, različitih političkih uvjerenja, vjera i nacionalnosti ujedinjuju se pred invazijom kao nikad prije.

Propagandisti Kremlja tvrdili su da će ih Ukrajinci dočekati s cvijećem kao oslobodioce. Ali Ukrajinci su ih dočekali molotovljevim koktelima.

Stanovnici napadnutih gradova dogovaraju se putem društvenih mreža i patroliraju po kućama, pomažu usamljenima, pripremaju hranu, prikupljaju lijekove i streljivo za branitelje. Oni jednostavno rade svoj posao – u apotekama, poduzećima, prijevozu, javnim službama – tako da život ide dalje i pobjeđuje.

Zahvaljujem svima njima što su sada svi Ukrajinci ušli u vojsku i dobrovoljno se javili da se pokvare planovi napadača.

Iako napadač to skriva, vojni gubici na ruskoj strani su u tisućama. Postavili smo telefonske linije za majke iz Rusije da znaju da njihovi sinovi nisu na vojnoj vježbi, kako javlja Kremlj, već umiru pokušavajući osvojiti Ukrajinu.

Ukrajina želi mir! Ali Ukrajina će zaštititi svoje granice i identitet i nikada neće kapitulirati.

Što nam treba i o čemu pričamo širom svijeta – zatvorite nebo! Skinite konačno bijele rukavice, ionako nećete moći zadržati neutralnost. Jer sljedeći put ti Putin možda dođe. Zatvorite nebo, na zemlji ćemo sami opstati.

U gradovima gdje se požar nastavlja, gdje su ljudi pod ruševinama i danima nisu u mogućnosti izaći iz podruma, čak ni po hranu, potrebni su nam sigurnosni koridori za dostavu humanitarne pomoći

Ovom prilikom vas molim da nam pružite humanitarnu pomoć i zahvalite se onima koji to već čine. A i onima koji štite naše žene i djecu.

I zahvaljujem svim ljudima svih zemalja koji se okupljaju na mjestima da podrže Ukrajinu. Vidimo i cijenimo to! Vi ste nevjerojatni!

Apeliram na njih, dostojne medije: nastavite im pokazivati što se događa u Ukrajini i pokažite im istinu. U informacijskom ratu koji je Ruska Federacija rasplela, svako svjedočenje je od presudne važnosti.

Ovim pismom svjedočim i želim da svijet zna: rat u Ukrajini nije rat “tamo negdje”. Ovo je rat u Europi i na granicama EU.

Ukrajina zaustavlja silu koja sutra može najagresivnije napasti vaše gradove pod izgovorom spašavanja civila.

Ako ne zaustavimo Putina, koji prijeti nuklearnim ratom, neće biti sigurnog mjesta na svijetu.

Znam – to je kao noćna mora i prije tjedan dana izgledalo je kao pretjerivanje, ali to je stvarnost u kojoj trenutno živimo. I ne znamo koliko će trajati.

Ali mi ćemo definitivno pobijediti. Mi smo jedni za druge i imamo oružje koje se zove jedinstvo. Jedinstvo u ljubavi s Ukrajinom.

Slava Ukrajini!”, napisala je.