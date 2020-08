Prosvjednici u Bejrutu traže odlazak predsjednika i cijele političke elite: ‘Promjena će se dogoditi tek kad se cijeli režim promijeni’

Bijesni i ožalošćeni prosvjednici u utorak su u Bejrutu pročitali imena 171 ljudi koji su prošli tjedan poginuli u eksploziji koja je se dogodila u tamošnjoj luci i uništila velik dio grada, pozvavši na odlazak libanonskog predsjednika i drugih dužnosnika koje krive za tu tragediju.

Okupljeni u blizini poprišta same eksplozije, stanovnici su nosili fotografije žrtava, a veliki ekrani ponavljali su snimke eksplozije i oblaka dima koji se 4. kolovoza pojavio iznad Bejruta, nakon što je detonirao visoko eksplozivan materijal koji je tamo godinama bio spremljen bez poštivanja sigurnosnih standarda.

U eksploziji je ozlijeđeno oko 6 tisuća ljudi, a stotine tisuća su ostale bez svojih domova.

”On je znao”, pisalo je na posteru preko fotografije libanonskog predsjednika Michela Aouna.

”Kako vlade dolaze, tako i odlaze. Nastavljamo dok ne odu i predsjednik države i predsjednik parlamenta”, dodano je na posteru ispod fotografije.

Aoun i premijer su navodno u srpnju upozoreni na nesigurno skladištenje amonijevog nitrata, pokazuju dokumenti i sigurnosni izvori.

Libanonski predsjednik, koji je najavio brzu i transparentnu istragu, u utorak je na Twitteru objavio: „Obećajem svim Libanoncima koji pate da neću stati dok ne budu poznate sve činjenice“.

U utorak u 18,08 sati diljem grada zvonila su crkvena zvona, a džamije pozivale na molitvu kako bi se obilježio točan trenutak kad se dogodila eksplozija koja se osjetila i do Cipra.

Tjedan dana kasnije ta eksplozija djeluje kao potencijalna točka preokreta za libanonsku politiku, već u krizi zbog sektaških podjela, raširene korupcije i duboke ekonomske krize pogoršane pandemijom koronavirusa.

Jedan od prosvjednika koji su u utorak došli marširati u bejrutsku luku je Ali Nouredin čiji je brat vojnik poginuo u toj tragediji.

”Moj brat je preminuo zbog državnog nemara i korupcije”, kazao je Ali, držeći fotografiju svog 27-godišnjeg brata Aymana.

Ali je odbacio ostavku cjelokupne vlade premijera Hassana Diaba u ponedjeljak kao nevažnu ako ju ne poprati potpuno uklanjanje libanonske političke elite.

BREAKING: Lebanon’s entire government has resigned, the PM announced, after the catastrophic #Beirut explosion. He blamed the blast on endemic corruption.

The blast killed at least 163 people and destroyed countless homes and livelihoods. pic.twitter.com/jN1R1sGvLn

— AJ+ (@ajplus) August 10, 2020