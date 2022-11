‘PROJEKTIL JE VJEROJATNO UKRAJINSKI, ALI RUSIJA JE KRIVA!’ Šef NATO-a otkriva detalje istrage: ‘Bili smo jako zabrinuti, ali NATO je budan i spreman’

Poljski mediji javljaju da su u utorak u 15.40 dvije rakete pale na poljsko selo Przewodów na granici s Ukrajinom. Prema prvim informacijama, dvije osobe smrtno su stradale. Glasnogovornik poljske vlade Piotr Mueller nije odmah potvrdio informaciju, no rekao je da najviši čelnici održavaju hitan sastanak zbog “krizne situacije”.

Pentagon je kazao kako ne mogu potvrditi da se radi o ruskim raketama, ali visoki američki dužnosnik neslužbeno je rekao kako se doista radi o ruskim raketama. Neki mediji u poljskoj javljaju kako je moguće da se radi o dijelovima raketa oborenih od strane ukrajinske protuzračne obrane. Podsjetimo Tijekom utorka ruske su snage izvršile jedan od najjačih raketnih napada na ukrajinske gradove. Pritom su mete bile Kijev, Harkov, Lavov te brojni drugi gradovi.

12:50 Nema naznaka da je ovo bio rezultat namjernog napada’, kaže šef NATO-a

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg govori na konferenciji za novinare u Bruxellesu. Kaže da je istraga o raketnom napadu na Poljsku “u tijeku”, ali nema “indikacija da je to rezultat namjernog napada”.

Stoltenberg kaže: “Naša preliminarna analiza sugerira da je incident vjerojatno prouzročio ukrajinski projektil protuzračne obrane ispaljen za obranu ukrajinskog teritorija od ruskih napada krstarećim projektilima.









“Ali da budem jasan, ovo nije krivnja Ukrajine. Rusija snosi konačnu odgovornost dok nastavlja svoj nezakoniti rat protiv Ukrajine.”

Dodao je da rat u Ukrajini nastavlja stvarati opasne situacije.

“Ovo se dogodilo dok Rusija izvodi val napada na ukrajinske gradove. To je samo po sebi opasna situacija, može doći do posljedica na NATO teritoriju”. rekao je Stoltenberg.









Zatim je govorio o tome kako će se ovaj incident reflektirati po pitanju slanja pomoći Ukrajini.

“Danas je sastanak kontaktne skupine za Ukrajinu, najveći fokus proteklih mjeseci bio je na protuzračnoj obrani, pozdravljamo da sve više partnera i saveznika osigurava protuzračnu obranu Ukrajini. Doista mobiliziramo dodatnu potporu, osiguravamo protudronovske sustave, sustave protiv balističkih raketa”.

Hoće li se pojačati protuzračna obrana na istočnom krilu?

“Stalno procjenjujemo svoju prisutnost, pojačali smo i protuzračne kapacitete. Nema indikacije da je ovo bio rezultat namjernog napada na NATO teritorij i nema indikacija da Rusija planira ofenzivne aktivnosti na NATO saveznike. Ovaj incident nije promijenio našu ocjenu opasnosti protiv NATO saveznika. Budni smo, pratimo situaciju, to uključuje više opreme na istočnom krilu saveza, kao i veći broj snaga. Sve to će dodatno ojačati naše protuzračne kapacitete”.

Jesu li ostaci ukrajinskih projektila koji su presreli ruske ili ste našli i ostatke ruskog projektila. Što je bila putanja projektila? Je li bila aktivirana protuzračna obrana od strane NATO-a?

“Što se tiče detalja, istraga je u tijeku, kao što sam rekao, naša preliminarna istraga upućuje na to da je vjerojatno riječ o ukrajinskom protuzračnom projektilu. Ništa ne upućuje na to da je riječ o namjernom napadu. Imamo otvorene linije komunikacije s Rusijom, ne mogu o pojedinostima kakvi su kontakti ostvareni u zadnja 24 sata”, rekao je Stoltenberg.

Dodao je da Rusija snosi krajnju odogvornost.

“Da nije rata, ne bismo imali ovu situaciju. Nije održan sastanak o članku 4”.

Rekli ste da će sve biti učinjeno da se zaštite saveznici, ovo selo je blizu ukrajinske granice, ne bi li bilo dobro postaviti neke sustave na ukrajinskom teritoriju da se spriječe ovakve stvari?

“NATO nije dio sukoba, pomažemo Ukrajini da zaštiti svoje pravo na samoobranu. Naš je prioritet osigurati sustave protuzračne obrane za Ukrajinu”.

Svi su sinoć shvatili da je ovo potencijalna situacija, kako ste vi reagirali kada ste čuli vijest? Rekli ste da se vjerojatno radi o ostacima ruskog projektila, Kuleba je rekao da je ruska teorija zavjere da je riječ o ukrajinskom projektilu?

“Nije gotova istraga, no ovo je vjerojatno ukrajinski protuzračni projektil, no to nije pogreška Ukrajine, Rusija snosi odgovornost jer je ovo rezultat rata. Ukrajina ima pravo oboriti projektile koji ciljaju njihovu infrastrukturu. NATO je pripremljen na ovakve situacije. Bili smo zabrinuti kada smo dobili te vijesti, tužni jer je bilo žrtava. Istovremeno, budno motrimo situaciju i spremni smo nositi se s ovakvim situacijama na miran i čvrst način”.

Je li ovo bila pogreška obrane NATO-a što je projektil pao?

“Naši sustavi nas brane od napada, ovo je najvjerojatnije bio slučaj da je ukrajinski protuzračni projektil pogodio rusku raketu, to objašnjava reakcije i ništa ne govori o našoj sposobnosti da se branimo od napada na NATO teritorij”. rekao je Stoltenberg.

“Kina mora jasno osuditi invaziju Ukrajine. Kina u UN-u nije glasala za rezoluciju koja osuđuje invaziju, dijeli dobar dio ruskog narativa o ratu, to nije dobar pristup. Rusija i Putin su odgovorni za rat, ovo je agresija gdje je Rusija napala drugu zemlju. Ukrajina se ima pravo braniti, ako Zelenski i Ukrajinci se prestanu boriti, Rusija će pobijediti. Realnost je takva da ako se Putin i Rusija prestanu boriti, imat ćemo mir. Ovaj će rat najvjerojatnije završiti za pregovaračkim stolom, ishodi su tijesno povezani s onim što se događa na bojnom polju. Moramo osigurati budućnost pregovora jer će to maksimizirati da Ukrajina postigne što želi za pregovaračkim stolom”.

12:30 Poljski projektil ‘vjerojatno nesretan incident’, kaže predsjednik Duda

Poljski predsjednik Andrzej Duda rekao je da je projektil koji je pao na njegovu zemlju i ubio dvoje ljudi “vjerojatno nesretan incident”. Nije bilo osnova vjerovati da je raketni incident bio napad, rekao je Duda.

12:20 Rusija hvali američki odgovor na poljsku raketu

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pohvalio je SAD za njihov odgovor na jučerašnje slijetanje projektila u Poljskoj. Govoreći na dnevnoj tiskovnoj konferenciji, Peskov je optužio Poljsku i “cijeli niz drugih zemalja” da su “histerično” reagirale na incident, optužujući Rusiju da je za to odgovorna bez ikakvih dokaza.

Nasuprot tome, Peskov je pohvalio odgovor SAD-a na incident, nakon što je predsjednik Joe Biden rekao da je “malo vjerojatno” da je projektil bio ruski.

“Vrijedi istaknuti suzdržanu i mnogo profesionalniju reakciju američke strane i američkog predsjednika”, rekao je Peskov. Rusko ministarstvo obrane također je reklo da su njegova nedavna bombardiranja Ukrajine izvršena samo na mete unutar zemlje i da su bile najmanje 35 km od poljske granice. Glasnogovornik Igor Konašenkov dodao je da su “padanje navodnih ‘ruskih projektila'” u poljskom selu Przewodow “namjerna provokacija s ciljem eskalacije situacije”.

12:15 Današnji sastanak NATO-a ipak nije održan prema članku 4?

Glasnogovornik njemačkog ministarstva vanjskih poslova naznačio je Reutersu da današnji sastanak NATO-a u Bruxellesu nije održan prema članku 4 NATO-a, formalnom mehanizmu za konzultacije prema kojem zemlja može sazvati sastanak kada smatra da je njezin teritorij povrijeđen ili ugrožen.

12:00 Zapad i dalje suzdržan

Francuski čelnik izrazio je vlastitu dozu opreza zbog sinoćnje eksplozije projektila u Poljskoj, dok je razgovarao s novinarima na završetku summita G20 u Indoneziji. Kao i drugi zapadni čelnici Macron odbija pripisati bilo kakvu krivnju, ističući da “postoji istraga kako bi se u potpunosti razumjelo što se dogodilo”.

Macron kaže da postoji “razlika” između eksplozije u Przewodowu – čiji uzrok ostaje nejasan – i baražnih udara Rusije na Ukrajinu u utorak. Na pitanje novinara bi li i ova eksplozija mogla biti ruski napad koji bi trebao biti “provokacija” Zapadu, Macron je rekao da “nije siguran”.

Rusija niječe da je ispalila projektil, a postoje sugestije da su ga zapravo mogli ispaliti ukrajinski sustavi protuzračne obrane. Do sada je zapadni vojni savez – i sama poljska vlada – izbjegavao optuživati ​​Rusiju. I šef NATO-a i poljski predsjednik nazvali su eksploziju – u kojoj su poginule dvije osobe – “tragičnim incidentom”.

11:45 Poljska policija podijelila sliku kratera projektila

Svjetski čelnici kažu da je u tijeku istraga kako bi se utvrdilo tko je odgovoran za projektil koji je ubio dvoje ljudi. Poljska policija jutros je podijelila sliku na kojoj se vidi kako policija osigurava područje, sada krater, gdje je projektil pao.

11:30 Orban: Mađarska stoji uz Poljsku

Mađarska čvrsto stoji uz Poljsku, objavio je premijer Viktor Orbán na Twitteru, rekavši: “Potrebna nam je mirna i temeljita istraga u vezi s eksplozijama u Przewodówu. Jedno je sigurno: Mađarska čvrsto stoji uz Poljsku.”

11:25 Počela izvanredna sjednica NATO-a o padu rakete u Poljskoj

Izvanredna sjednica NATO-ovih veleposlanika na kojoj će se razgovarati o padu rakete u Poljskoj, za koju se ne zna odakle je ispaljena, počela je u srijedu ujutro u sjedištu Saveza u Bruxellesu, rekli su diplomati.

Informacija o sjednici kojom predsjeda glavni tajnik Jens Stoltenberg objavljena je u utorak navečer. “Važno je utvrditi sve činjenice”, rekao je glavni tajnik u vezi sa smrtonosnom eksplozijom u kojoj su poginule dvije osobe. Ukrajina optužuje Rusiju za taj izgred, a Moskva je odbacila odgovornost ustvrdivši da je eksplozija provokacija Zapada.

10:55 Reuters: Biden obavijestio NATO da je projektil ukrajinski

Reuters javlja da je izvor iz NATO-a informirao agenciju da je američki predsjednik Joe Biden obavijestio savez da je projektil koji je pao na Poljsku, usmrtivši dvoje ljudi, bio ukrajinski projektil protuzračne obrane.

10:45 Rusko ministarstvo obrane: Ovo je namjerna provokacija

Rusko ministarstvo obrane izdaje oštro priopćenje u kojem negira upletenost u eksploziju u Poljskoj.

Reuters je snimio sljedeće ključne izjave:

– Rusija kaže da je u utorak izvela veliki napad na vojne ciljeve i energetsku infrastrukturu u Ukrajini.

– Napad je postigao svoje ciljeve.

– Visokoprecizni udari izvedeni su samo na ukrajinskom teritoriju i ne bliže od 35 km od ukrajinsko-poljske granice.

– Navodi o padu ruskih projektila na poljsko selo namjerna su provokacija za eskalaciju situacije.

– Fotografije olupine pronađene u Poljskoj identificirane su kao elementi ukrajinskog S-300.

Ruske tvrdnje nisu neovisno provjerene.

10:30 Ukrajinska zastupnica: Čak i da je projektil ukrajinski, Rusija je kriva

Ukrajinska zastupnica Kira Rudik pojavila se na Sky Newsu u Velikoj Britaniji, gdje je rekla da je, bez obzira na podrijetlo projektila koji je pogodio Poljsku, u konačnici kriva ruska agresija. Gledateljima je rekla:

“Čak i ako je to bio ukrajinski projektil koji je presretao Rusiju, to je još uvijek rezultat naših pokušaja da zaštitimo svoje živote, da pokušamo da zaštitimo sebe. Pa opet, najbolji odgovor bi bio dati nam borbene zrakoplove, dati nam sofisticirani sustav protuzračne obrane. Dakle, da je to bila greška ili incident, ne bismo to mogli ponoviti. Jer ovo što se sada događa je naša borba za opstanak”.

Također je rekla da postoji malo apetita za mirovnim sporazumom, zbog potencijalne buduće prijetnje. Rekla je:

“Ljudi se pitaju zašto ne idete u mirovni sporazum s Rusijom? Od sada? Ne postoji ništa na svijetu što bi zaustavilo Rusiju od ponovnog napada. Ništa na svijetu ne može nas uvjeriti da naša djeca neće morati ratovati u ratu koji mi sada vodimo. I ovo pokazuje neuspjeh svjetskih sigurnosnih sustava, i pokazuje nam da moramo izgraditi novi sigurnosni sustav koji bi puno bolje funkcionirao protiv tirana”.

10:15 Skladište goriva napadnuto dronom duboko unutar ruskog teritorija

Skladište goriva eksplodiralo je u srijedu na jugu Rusije, duboko unutar ruskog teritorija u Orelskoj oblasti, nakon napada koji je vjerojatno izveden dronom, pri čemu nitko nije stradao, priopćile su mjesne vlasti.

Eksplozija, za koju se vjeruje da je rezultat napada, dogodila se dvjestotinjak kilometara od ukrajinske granice. Od početka ruske ofenzive na Ukrajinu, skladišta goriva i streljiva na ruskom jugu bila su na meti napada bespilotnim letjelicama, za što su ruske vlasti optuživale ukrajinsku vojsku. Ti su napadi većinom ciljali objekte blizu granice, u oblastima na granici s Ukrajinom, što nije slučaj s ovom eksplozijom u Orelu koja se dogodila duboko na ruskom teritoriju.

“Danas (srijeda) u 4.00 sata, dron je vjerojatno prouzročio eksploziju skladišta goriva u selu Staljnoj Kon. Nema žrtava”, rekao je guverner Orelske oblasti Andrej Kličkov.

“Sve spasilačke službe su na mjestu događaja”, dodao je u priopćenju objavljenom na Telegramu, ne imenujući krivca. Eksplozija se dogodila nakon ruskih raketnih napada na gradove diljem Ukrajine u utorak.

9:55 Ukrajina: Rusija je istočni dio Europe pretvorila u nepredvidivo bojno polje

Viši savjetnik ukrajinskog predsjednika rekao je u srijedu da je Rusija kriva za sve “incidente s projektilima” nakon invazije na njegovu zemlju.

“Po mom mišljenju, potrebno je držati se samo jedne logike. Rat je započela i vodi Rusija. Rusija masovno napada Ukrajinu krstarećim projektilima”, rekao je za Reuters Mihajlo Podoljak u pisanoj izjavi nakon što je američki predsjednik Joe Biden rekao da projektil koji je ubio dvoje ljudi u Poljskoj vjerojatno nije ispaljen iz Rusije.

“Rusija je istočni dio europskog kontinenta pretvorila u nepredvidivo bojno polje. Namjera, sredstva izvršenja, rizici, eskalacija – sve je to samo Rusija. I ne može biti drugog objašnjenja za bilo kakve incidente s projektilima.”

9:45 Scholz: Istraga prije zaključaka

Njemački kancelar Olaf Scholz rekao je u srijedu da raketni napad u istočnoj Poljskoj blizu ukrajinske granice, u kojem su poginule dvije osobe, treba u potpunosti istražiti prije nego što se donesu zaključci. Reuters javlja da je u svojoj završnoj izjavi nakon summita G20 na Baliju, Scholz nazvao pozitivnim znakom to što su Sjedinjene Države ponudile pomoć Poljskoj u istrazi. Scholz je pozdravio poruke na summitu kako bi se osudio rat u Ukrajini, dodavši: “Ruski predsjednik je gotovo sam na svijetu sa svojom politikom.”

9:30 Zračna uzbuna u cijeloj Ukrajini

Dopisnik FT-a iz Ukrajine Christopher Miller objavio je na Twitteru da je razgovarao s Dmitrom Kulebom, ukrajinskim ministrom vanjskih poslova, koji je rekao: “Nemamo ništa novo za objaviti jer čekamo završetak istrage. Nakon završetka istrage ažurirat ćemo našu izjavu. Preuranjeno je za komentare dok se istraga ne završi. Vidjeli smo Bidenovu izjavu”.

Miller također izvještava da su trenutačno u cijeloj Ukrajini na snazi sirene za zračnu uzbunu i uzbune.

9:14 Zapad oprezan u vezi s raketnim udarom u Poljskoj

Zapadne zemlje su u srijedu bile oprezne u vezi s okolnostima pada rakete u Poljskoj koji se dogodio usred sastanka na vrhu G20, na kojemu su nastojale uvjeriti južne zemlje da osude rat što ga Rusija vodi u Ukrajini.

Ispaljivanje projektila “ruske proizvodnje”, kako tvrdi Varšava, povećava strah od eskalacije sukoba, na što su od početka skupa na Baliju u utorak neprestano upozoravali čelnici 20 najvećih svjetskih gospodarstava, među kojima nije bilo Vladimira Putina. S indonezijskog tropskog otoka američki, francuski i britanski čelnici su se od ranog jutra konzultirali s poljskim i s ukrajinskim kolegama u nizu razgovora telefonom.

Nakon izvanredne sjednice koja je trajala gotovo sat vremena, predsjednici država i vlada G7 (Sjedinjene Države, Francuska, Njemačka, Velika Britanija, Italija, Kanada, Japan) i NATO-a u priopćenju su pružili “punu potporu” Poljskoj. Ne imenujući krivce u prvi mah, odlučili su da će “ostati u kontaktu kako bi ovisno o istrazi utvrdili sljedeće korake”.

“Moramo utvrditi što se zapravo dogodilo”, rekao je Joe Biden. “Zatim ćemo zajednički odlučiti o koracima koje ćemo poduzeti”. Dok Poljska, članica NATO-a, govori o raketi “ruske proizvodnje”, a Kijev optužuje Moskvu, američki predsjednik ističe da raketa “vjerojatno” nije ispaljena “iz Rusije”.

8:50 Medvedev: Poljski incident pokazuje da se Zapad približava svjetskom ratu

Bivši ruski predsjednik i dugogodišnji saveznik Vladimira Putina, Dmitrij Medvedev, rekao je da je eksplozija na poljskom teritoriju pokazala da se zapad približava novom svjetskom ratu.

“Incident s ukrajinskim navodnim ‘raketnim udarom’ na poljsku farmu dokazuje samo jedno – vodi se hibridni rat protiv Rusije, zapad se približava svjetskom ratu”, napisao je Medvedev na Twitteru. Više čitajte OVDJE.

8:30 Čelnici G20 “najoštrije” osudili rusku agresiju na Ukrajinu

Čelnici Skupine 20 velikih gospodarstava (G20) u srijedu su, u deklaraciji usvojenoj na kraju dvodnevnog samita u Indoneziji, “najoštrije” osudili agresiju Rusije na Ukrajinu i zatražili njezino bezuvjetno povlačenje.

“Većina članica oštro je osudila rat u Ukrajini”, stoji u deklaraciji, signalizirajući da se Rusija, koja je članica G20, protivi formulaciji. Stajališta Kine i Indije, koje su bile suzdržane prilikom donošenja slične rezolucije UN-a u ožujku, nisu zasad jasna.

Međutim, najmanje troje diplomata izjavilo je da je izjava, u kojoj se priznaje da su “postojala drugačija stajališta i različite procjene situacije i sankcija”, jednoglasno usvojena. “Uporaba ili prijetnja uporabom nuklearnog oružja je nedopustiva”, stoji također u deklaraciji.

7:30 Oglasio se Erdogan

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da ozbiljno shvaća rusko poricanje umiješanosti u pad projektila u Poljskoj, dodajući da se vjerojatno radi o tehničkoj pogrešci.

“Sastao sam se s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Postoji opći dojam da ova raketa nije ruske proizvodnje i ova izjava otvara put određenim činjenicama, tako da ne treba inzistirati da je ova raketa lansirana iz Rusije. Ovo bi bila provokacija”, rekao je.

7:00 Ravnatelj CIA-e u Kijevu

Ravnatelj CIA-e Bill Burns jučer je posjetio Kijev, gdje se susreo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i svojim kolegama iz obavještajnih agencija Ukrajine, rekao je američki dužnosnik.

U Kijevu je, rekao je dužnosnik, “razgovarao o američkom upozorenju šefu ruske obavještajne agencije SVR, kojem je rekao da Rusija ne bi trebala koristiti nuklearno oružje te ponovio da će Amerika nastaviti podržavati Ukrajinu u borbi protiv ruske agresije”.

Američki dužnosnici su, naime, sve zabrinutiji po pitanju mogućeg ruskog korištenja nuklearnog oružja. Burns i drugi američki dužnosnici javno su rekli da ne vide nikakve dokaze da se Moskva aktivno priprema na takav korak, ali dužnosnici upućeni u obavještajne izvještaje upozoravaju da je rizik od ruskog korištenja nuklearnog oružja najviši od početka ruske invazije u veljači.

4:00 Biden: Projektil nije ispaljen iz Rusije! Američki predsjednik Joe Biden smiruje strasti, on sad tvrdi da je “mala vjerojatnost da je projektil odgovoran za smrt dvoje ljudi u Poljskoj ispaljen iz Rusije”.

3:30 Donald Trump ide u izbornu utrku: U svom govori s Mar-a-Laga na Floridi Trump je poručio kako ide na predsjedničke izbore koji će se održati 2024. godine. Danas 76-godišnji Trump predao je potrebnu dokumentaciju Saveznom izbornom odboru pa euforično najavljuje: “Jeste li spremni? I ja sam! Preuzeli smo kontrolu nad Kongresom, Nancy Pelosi je dobila otkaz. Da bismo opet Ameriku učinili velikom večeras objavljujem svoju kandidaturu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.”

2:30 Svjetski lideri na Baliju: U sklopu samita G20 na Indoneziji održan je sastanak članova G7 i NATO-a. Za istim stolom našli su se Joe Biden (SAD), Rishi Sunak (UK), Olaf Scholz (Njemačka), Emmanuel Macron (Francuska), Justin Trudeau (Kanada), Ursula Von der Leyen (EU), Fumio Kishida (Japan), Pedro Sanchez (Španjolska), Mark Rutte (Nizozemska) Giorgia Meloni (Italija) i Charles Michel (EU).

23:51 Poljska aktivirala članak 4 NATO-a

Slijedi hitan sastanak, razmatrat će se ozbiljnost prijetnje. Više o tome pročitajte ovdje.

22:54 Stoltenberg: “Nadziru situaciju”

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg oglasio se o eksploziji blizu ukrajinsko-poljske granice. Rekao je da NATO nadzire situaciju u Poljskoj dodajući da se saveznici pomno konzultiraju.

“Razgovarao sam s predsjednikom Poljske Dudom o eksploziji. Izrazio sam mu sućut zbog gubitka života. NATO prati situaciju i saveznici se pomno konzultiraju. Važno je da se utvrde sve činjenice”, tvitao je Stoltenberg.

22:25 Poljska podigla razinu pripravnosti

Glasnogovornik poljske vlade Piotr Muller upravo je održao konferenciju za novinare u glavnom gradu Varšavi, gdje je rekao da vlada podiže razinu pripravnosti vojske kao odgovor na eksploziju u blizini granice s Ukrajinom.

Obraćajući se kamerama, Muller je potvrdio da su dvije osobe ubijene ranije danas. Rekao je novinarima da vlada razmatra hoće li pokrenuti članak 4, što bi značilo da će se održati sastanak članica NATO-a nakon što su njihovi “teritorijalni integritet, politička neovisnost ili sigurnost” ugroženi.

Prema službenim dokumentima NATO-a, članak 4. znači da će se “strane međusobno konzultirati” ako se odluči da je njihov “teritorijalni integritet, politička neovisnost ili sigurnost” ugrožena. Jasno, čini se da to uključuje daleko manji rizik od značajne eskalacije i širenja sukoba, a što je nešto čega se svi boje nakon ovakvog događaja.

21:29 Slovački ministar piše o “ruskoj nesmotrenosti”

Slovački ministar obrane Jaro Nad komentirao je događaj u Poljskoj. “Vrlo sam zabrinut zbog ruskih projektila koji su pali na Poljsku. Rusija mora objasniti što se dogodilo. Besmisleni napadi na infrastrukturu moraju odmah prestati. Ruska nesmotrenost izmiče kontroli. Biti ću u bliskom kontaktu s Mariuszom Blaszczakom (op. a. poljski ministar obrane) i saveznicima radi koordinacije odgovora na ovo”, tvitao je Jaro Nad.

21:27 Javio se Zelenski, krivi Rusiju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski komentirao je pad raketa u Poljskoj. “Teror nije ograničen na naše nacionalne granice. Ruske su rakete pogodile Poljsku. Ispaliti projektile na NATO-ov teritorij. Ovo je ruski raketni napad na kolektivnu sigurnost. Ovo je vrlo značajna eskalacija. Moramo djelovati”, rekao je u video obraćanju Zelenski.

Potom je izrazio podršku Poljskoj. “Želim sada reći svoj našoj braći i sestrama Poljacima: Ukrajina će vas uvijek podržavati. Teror neće osloboditi ljude. Pobjeda je moguća kada nema straha. Rusija terorizira nas i sve do kojih može doći”, dodao je.

21:15 Oglasila se Rusija

Ministarstvo obrane Ruske Federacije oglasilo se o raketama i eksploziji u Poljskoj. “Izjave poljskih medija i dužnosnika o navodnom padu ruskih projektila na selo Przewodow namjrena su provokacija u cilju daljnje eskalacije”, stoji u priopćenju.

“Nije bilo napada na ciljeve u blizini ukrajinsko-poljske državne granice ruskim oružjem. Krhotine koje su objavili poljski mediji s mjesta događaja u Przewodowu nemaju nikakve veze s ruskim oružjem”, navodi se.

21:12 “Rusija je sada stvarno naje*ala”

Reporter Kijev Independenta Ilija Ponomarenko kratko je komentirao na Twitteru kako je ‘Rusija sada stvarno najeb***‘.

20:57 Javila se glavna urednica Russia Today

Glavna urednica Russia Todaya, Margarita Simonjan na Telegramu je prokomentirala mogući pad ruskih raketa na Poljsku.

20:40 Poljski politolog, novinar i analitičar Jarosław Wolski piše kako je situacija ozbiljna

“Nešto je palo na Przewodów u četvrti Hrubieszów. Dvije osobe su mrtve. Međutim, krater ukazuje na krstareću raketu koja je možda ‘zalutala‘. Kao i ostaci pronađeni na licu mjesta. Usput, postoje samo dvije mogućnosti: ‘zalutala‘ ruska krstareća raketa ili projektil ukrajinskog protuzračnog obrambenog sustava, kojem samouništavač nije radio. Obje su mogućnosti jednako vjerojatne, međutim, priroda kratera i nedostatak šrapnela na traktoru i prikolici upućuju na broj 1”, napisao je Wolski na Twitteru.

“Molim vas ostanite mirni. I bez obzira na političke simpatije, vjerujte službenim vladinim najavama i ne paničarite. Pričekajmo službenu objavu”, naglasio je.

20:30 Latvijski ministar: Zločinački ruski režim ispalio je rakete na teritorij NATO-a

Latvijski ministar obrane, Artis Pabriks, kazao je kako se radi o ruskim raketama

“Moja sućut našoj poljskoj braći po oružju. Zločinački ruski režim ispalio je projektile koji nisu gađali samo ukrajinske civile nego su pali i na teritorij NATO-a u Poljskoj. Latvija u potpunosti stoji uz svoje prijatelje Poljake i osuđuje ovaj zločin”, napisao je.

20:00 Latvija osudila ‘ruski zločin’

Latvijski ministar obrane Artis Pabriks tvrdi da je riječ o ruskim raketama:

“Moja sućut našoj poljskoj braći po oružju. Zločinački ruski režim ispalio je projektile koji nisu gađali samo ukrajinske civile nego su pali i na teritorij NATO-a u Poljskoj. Latvija u potpunosti stoji uz prijatelje Poljske i osuđuje ovaj zločin”, napisao je.

18:15 Premijer sazvao hitan sastanak

Poljski premijer Mateusz Morawiecki sazvao je hitan sastanak Odbora Vijeća ministara za pitanja nacionalne sigurnosti i obrane, s prvim izvješćima koja pokazuju da su zalutali ruski projektili pogodili selo blizu granice s Ukrajinom.