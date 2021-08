PROCURIO TAJNI DOKUMENT UN-A? Evo što se zaista događa u Kabulu otkako su talibani preuzeli vlast!

Situaciju u Afganistanu pratimo iz minute u minutu. Donosimo najnovije informacije o stanju u toj zemlji u kojoj su talibani u nedjelju proglasili završetak rata u Afganistanu nakon što su preuzeli kontrolu nad predsjedničkom palačom u Kabulu.

Nekoliko ljudi je ubijeno u pucnjavi i stampedu na skupu povodom Dana nezavisnosti Afganistana gradu Asadabadu na istoku zemlje, javlja Reuters u četvrtak, pozivajući se na iskaze svjedoka Mohammeda Salima. On je rekao da su talibani otvorili vatru na ljude koji su razvili afganistansku zastavu na skupu, no nije jasno jesu li ljudi stradali od pucnjave ili stampeda koji je uslijedio.

