Procurio navodni plan NATO-a da zarati s Rusijom: Jedna zemlja u središtu zbivanja

Autor: Dnevno.hr

Vojni sukob između članica NATO-a i Rusije mogao bi izbiti već u veljači sljedeće godine. Bombastično predviđanje dio je tajnog plana NATO-a u kojemu je fokus stavljen na pripreme Bundeswehra, odnosno njemačkih vojnih snaga. Dio tog plana objavio je njemački tabloid Bild. Uz ovaj scenarij navodi se kako bi Rusije već sljedećeg mjeseca mogla mobilizirati dodatnih 200.000 vojnika i započeti proljetnu ofenzivu u Ukrajini.

To bi bio početak sve intenzivnijih napada, najprije hibridnih i virtualnih, prema članicama NATO-a koje su joj najbliže. Na jesen bi mogla održati zajedničke vojne vježbe s Bjelorusijom, nakon čega bi krenulo gomilanje trupa na granicama s Litvom i Poljskom. Uz to, Kalinjingrad, njihova enklava na Baltiku, mogla bi biti dodatno naoružana raketama srednjeg dometa.

Situacija bi, prema napisima Bilda, eskalirala uz prijetnju izbijanja nuklearnog rata, s ciljem da se Zapad psihološkim pritiskom natjera na pregovore čiji bi ishod trebao biti povoljniji za Rusiju. No, vojni analitičar Marinko Ogorec ne smatra da će se takvo što uopće dogoditi.

Promidžba i stvaranje psihoze

“Duboko vjerujem da je to samo promidžba u kontekstu rata u Ukrajini i svega što se tamo događa. Takav scenarij na kraju bi završio nuklearnim ratom, a to bi onda značilo i smak svijeta. Čim bi Rusija osjetila da je ugrožen njen teritorij i opstojnost, iskoristila bi nuklearno oružje. A ima ga jako puno. Na pojavu prve nuklearne gljive koja bi je ugrozila, Rusija bi ispalila sav svoj nuklearni arsenal. Nadajmo se da do tog scenarija neće doći”, rekao je Ogorec za N1.

U objavi navodnog tajnog plana NATO-a, Ogorec ne vidi ništa drugo nego stvaranje dodatne psihoze. Ona je, pak, uzrokovana zamorom europskih članica NATO-a ratom u Ukrajini. Vrijedi podsjetiti na obustavu financiranja daljnje pomoći Ukrajini, ali i činjenicu da je rat ušao u fazu dugotrajnog iscrpljivanja protivnika.

“Vidimo da je Europa umorna od tog rata. Možda je to najpristojniji izraz, da tako kažem. S druge strane, Europa nema potencijala da servisira sve ono što je Ukrajini potrebno za ratovanje pa se vjerojatno na ovaj način pokušavaju naći alternative kako bi se stvorili potencijali za pokretanje proizvodnje novih raketnih sustava, oružja, streljiva i svega što uz to ide. Mislim da objavu planova poput ovog treba gledati u kontekstu toga da Njemačka i Europa nađu opravdanje pred svojom javnošću za jačanje tih kapaciteta”, zaključio je Ogorec.