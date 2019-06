PROCURIO DOKUMENT NATO-a: U ovim zemljama očekujemo početak sukoba s Rusijom!

Autor: ZG/Dnevno.hr

Vojni sukob između Rusije i NATO-a je malo vjerojatan, ali je moguć ako se pročita izvještaj koji je objavio NATO-ov obrambeni koledž pod nazivom: “Zašto je Baltik važan? Obrana sjeveroistočne granice NATO-a”.

Prema tom dokumentu, neophodno je poslati više američkih vojnika u regiju, jer, po mišljenju autora izvještaja, baltičke države za Moskvu mogu postati sredstvo uništavanja europske sigurnosne arhitekture.

“Tijekom posljednjega desetljeća Ruska Federacija pokazala je da pokušava slomiti europsku sigurnosnu arhitekturu. Vjerojatnost oružanog sukoba između NATO-a i Rusije je mala, ali ne treba je isključiti kao mogućnost. Da bi se smanjili rizici, položaj NATO-a u baltičkim državama treba da se ojača raspoređivanjem američkih snaga na baltičkom tlu. To bi trebalo da dopuni, a ne da zamijeni postojeće aranžmane NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti (eFP)”, napisao je autor.

Prethodno je američki Kongres ponudio članovima istočnoeuropskog NATO-a, koji se koriste vojnom opremom proizvedenom u Sovjetskom Savezu, kredite za kupovinu američke vojne opreme. Po mišljenju zakonodavaca, saveznici Atlantskoga saveza ovise o Moskvi jer su primorani kupovati rezervne dijelove u Rusiji.

U izvještaju se također navodi da Amerika povećava svoje vojno prisustvo u baltičkim zemljama kako bi zadržala Rusiju.

“Nema mnogo političkih opcija za rješavanje ove situacije. Prvo i najvažnije, mnogo više pozornosti treba posvetiti odvraćanju. To znači da američke snage treba da budu raspoređene naprijed u baltičkim državama. Trupe SAD-a su trenutno stalno raspoređene u Poljskoj, ali ne i u baltičkim državama. Odsustvo američkih trupa iz ovih zemalja šteti obrani NATO-a. Najbolji način da se to popravi je da se identificiraju najočiglednije praznine u sposobnostima postojećih aranžmana eFP-a u baltičkim državama i da SAD ispune te praznine. To znači dopuniti, a ne zamijeniti postojeće rasporede NATO trupa”, navodi se u izvještaju.