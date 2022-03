‘PRIPREMAMO SE ZA DRASTIČAN SCENARIJ’, PORUČILI SU ZABRINUTI NIJEMCI: Kakvi dijamanti ili ruska nafta. Samo je jedna stvar vrijedna, zavapio je Zelenski

Autor: Dnevno.hr

Ruska invazija na Ukrajinu traje već 36. dan. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je bio u prvom posjetu Kini nakon početka invazije, čini se bez konkretnih rezultata za Rusiju. Bijela kuća navodi da postoji napetost između Vladimira Putina i njegovih generala zbog krivih informacija o stvarnom stanju na ratištu. S tim se slaže i šef Pentagona John Kirby koji kaže da Putin ne shvaća puni razmjer u kojem njegove snage ne postižu ciljeve u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ne vjeruje ruskim obećanjima o deeskalaciji borbi, već smatra da se radi o pripremi za nove udare u regiji Donbas. Gradonačelnik Irpina, grada u okolici Kijeva, tvrdi da je Rusija nastavila s bombardiranjem. Unatoč prijetnjama, čini se da je Kremlj ipak dopustio europskim zemljama da plin plaćaju u eurima, tvrdi njemačka vlada. Visoki ukrajinski dužnosnik rekao je da će Ukrajina i Rusija pregovore nastaviti online 1. travnja. Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr

15:25 Njemačka: Pripremamo se za drastičan scenarij

“Moramo se pripremiti za drastičan scenarij ako nam budu prekinute isporuke ruskog plina”, rekao je Christian Kullmann, predsjednik Upravnog odbora energetskog koncerna Evonik, u intervjuu za javni servis WDR o planu za izvanredne situacije, prenosi Deutsche Welle. Plin i dalje stiže, ali se ubrzano radi na planovima: što učiniti ako plin iz Rusije više ne bude stizao? Zabrinutost je pojačana spontanom konferencijom za novinare koju je u srijedu (30.3.) održao savezni ministar gospodarstva Robert Habeck.

15:20 Zelenski: Mir vrijedi više od dijamanata i ruske nafte

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas se video vezom obratio i belgijskom parlamentu. Govorio je o humanitarnoj krizi koja se odvija u opkoljenom gradu Mariupolju. Zelenski je belgijskom parlamentu rekao da su u Mariupolju ubijene tisuće ljudi, pa dodao: “Svi znaju da se tamo odvija humanitarna katastrofa”. “Mir vrijedi više od dijamanata i ruske nafte”, rekao je Zelenski Belgijancima. Od belgijskog parlamenta je zatražio i pomoć s ulaskom Ukrajine u članstvo Europske unije.

14:15 Norveški premijer pozvao Putina da okonča rat

Norveški premijer Jonas Gahr Stoere rekao je da je zatražio od ruskog predsjednika Vladimira Putina da hitno povuče svoje vojnike iz Ukrajine i omogući humanitarni pristup. Razgovarali su sat vremena, navodi se u norveškoj izjavi koju je citirala novinska agencija Reuters.

Nakon poziva, Stoere je rekao da ima “vrlo ograničena očekivanja”. Norveška dijeli granicu s Rusijom na krajnjem sjeveru i članica je vojnog saveza NATO-a.

14:00 NATO ne vjeruje Rusima

NATO ne vjeruje ruskim najavama da će smanjiti vojne operacije oko Kijeva i ima podatke da nije riječ o povlačenju, nego o pregrupiranju, izjavio je glavni tajnik Saveza Jens Stoltenberg.

13:30 Regrutacija u Rusiji







Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je potpisao uredbu o redovitoj proljetnoj regrutaciji 134.000 vojnih obveznika između 18 i 27 godina koja, kako je priopćilo ministarstvo obrane, nema nikakve veze s ratom u Ukrajini. “Odlučujem da od 1. do 15. travnja 2022. bude izvršeno novačenje ruskih državljana od 18 do 27 godina koji nisu u rezervnom sastavu, i to 134.500 ljudi”, navedeno je u uredbi. Ona je uslijedila pet tjedana nakon ruske invazije, no ministar obrane Sergej Šojgu je u srijedu rekao da nitko neće biti poslan na neko “žarište sukoba”. “Većina vojnog osoblja će proći profesionalnu obuku u centrima za obuku u trajanju od tri do pet mjeseci. Ponovo naglašavam, regruti neće biti poslani ni na koje žarište”, rekao je Šojgu.

No, Mihail Benjaš, odvjetnik koji zastupa nekoliko članova Ruske nacionalne garde koji su odbili naredbu za odlazak u Ukrajinu, tvrdi da prema ruskom zakonu ročnici mogu biti poslani u borbu nakon nekoliko mjeseci obuke. Šojgu je pojasnio da će se oni koji dobiju poziv početi raspoređivati u dodijeljene vojne baze krajem svibnja.

12:40 Velika Britanija: Uveli smo sankcije ‘mesaru Mariupolja’









Velika Britanija je rekla da je uvela dodatne sankcije istaknutim ruskim osobama i vojnim čelnicima, uključujući Sergeja Brileva, propagandista koji je vlasnik informativnog kanala Russia Today (RT).

Drugi Rusi koji se suočavaju s sankcijama uključuju Aleksandra Žarova, izvršnog direktora Gazprom-Media, Alekseja Nikolova, generalnog direktora RT-a i Antona Anisimova, čelnika Sputnik International Broadcastinga. General-pukovnik Mihail Mizincev, nazvan “Mariupoljski mesar”, također je među 14 novih dodataka na popisu sankcija.

Komentirajući sankcije, Liz Truss, ministrica vanjskih poslova je rekla: “Putinov rat protiv Ukrajine temelji se na bujici laži. Britanija je pomogla voditi svijet u razotkrivanju dezinformacija iz Kremlja, a ova najnovija serija sankcija pogađa besramne propagandiste koji izbacuju Putinove lažne vijesti i priče. “Nastavit ćemo s novim sankcijama kako bismo pojačali pritisak na Rusiju i osigurali da Putin izgubi u Ukrajini. Ništa i nitko nije pošteđen”.