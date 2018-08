PREUZIMAJU BESPLATNE KARTE ZA MISU, ALI PLANIRAJU PROSVJED PROTIV PAPE

Autor: Dnevno.hr

Određeni broj Iraca prosvjedovat će protiv subotnjeg dolaska pape Franje u Dublin tako što ranije preuzete besplatne karte za nedjeljnu svetu misu u parku Phoenix neće iskoristiti, piše The Guardian.

Do sada je otprilike devet tisuća ljudi putem Facebook stranice “Say Nope to the Pope” (“Recite na Papi”) pristalo sudjelovati u, kako kažu, tihom i mirnom prosvjedu.

“Ovo je moj prosvjed, neću otići”, rekla je Mary Coll, koja je preuzela dvije besplatne karte – jednu za sebe i jednu za svoju majku. Umjesto na misu, Coll i njezina majka otići će na bdijenje koje se organizira u gradu Tuam na mjestu bivšeg prihvatilišta za majke i djecu. Tamo je prošle godine pronađena masovna grobnica s ostacima najviše 800 nedonošćadi.

Jedan od organizatora prosvjeda Michael Stewart rekao je da su ljudi dobro reagirali na inicijativu jer je ovaj oblik prosvjeda “učinkovit”. “Kao irski građani, svi smo imali pravo na kartu za svetu misu koju će voditi Papa, ako smo na nju željeli otići. Porezni obveznici financiraju ovaj posjet i ovako i onako, neovisno o tome koje su vjeroispovjesti. To je bio šlag na torti”, rekao je Stewart.

Povodom održavanja svete mise u javnost je pušteno 500 tisuća karata, s tim da je dodatnih 45 tisuća pušteno za papin posjet Marijanskom svetištu u mjestu Knock. “Zašto ljudi ne bi preuzeli svoju kartu i iskoristili je kako oni žele”, nastavlja Stewart. “Čini se da je aktivno i namjerno nekorištenje ulazince prikladna opcija za solidariziranje s ekscesivnim brojem žrtava ove grozne organizacije.”

Kampanju je kritizirao irski premijer Leo Varadkar koji je rekao da je uskraćivanje mogućnosti onima koji žele otići na misu “zlobno i sitničavo”. “Protestiranje je legitimno i u redu, međutim ovo nije legitimni prosvjed i nepošteno je. To se treba osuditi”, pojasnio je.

Lokalni mediji i pojedinci na Facebooku pišu da su uspjeli doći do velikog broja ulaznica za događaj te da ih ne planiraju iskoristiti. Jedna osoba tvrdi da je uspjela doći do 1.312 karata zahvaljujući prijavama po lažnim imenima. “Ja sam uzela 800 ulaznica preko tri različite email adrese. Neki ljudi su uspjeli doći do 50-tak ulaznica. Mi samo jednostavno i mirno prosvjedujemo protiv akcije regrutiranja koje Katolička crkva provodi u Irskoj”, napisala je jedna osoba na Facebooku.

Osobe koje stoje iza kampanje “Say Nope to the Pope” distancirali su se od osoba koje karte za misu uzimaju u velikim brojevima. “Naš je cilj bio da svatko uzme ulaznice na koje imamo pravo. Htjeli smo mirno, tiho i s poštovanjem prosvjedovati protiv jedne od najkorumpiranijih svjetskih organizacija”, rekli su iz kampanje.