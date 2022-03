‘PRETVORILI SU GA U PAKAO!’ Hoće li Rusi Putinu zapamtiti brutalan napad na Harkov? ‘To je grad koji govori ruski – ovo je neoprostivo’

Autor: L.B.

Iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još ranije optužio Moskvu za ‘državni terorizam’ zbog bombardiranja drugog po veličini ukrajinskog grada, Harkova, u srijedu su ujutro ruski padobranci sletjeli u taj sjeveroistočni grad i centar ukrajinske kulture te napali jednu od gradskih vojnih bolnica, kako je izvijestila ukrajinska Nezavisna informacijska agencija i ukrajinski vojni dužnosnici.

Načelnik policije regije Harkov Volodimir Timoško rekao je novinarima u srijedu da nijedan ukrajinski vojnik nije ubijen u pucnjavi. “Trenutno je situacija u blizini bolnice pod kontrolom, sigurnost je pojačana”, rekao je, prenose ukrajinski mediji.

Međutim, ruski su se napadi na Harkov nastavili tijekom jutra, a zračni i raketni udari su pogodili grad, rekao je gradonačelnik Ihor Terekov. “Drugi po veličini ukrajinski grad Harkov i dalje je meta zračnih napada, rekao je gradonačelnik. Dodao je da su na meti stambena područja te da grad ostaje prkosan i neće pasti u ruke ruskim snagama.

Kharkiv’s regional police department and Kharkiv National University have been targeted in a military strike Wednesday morning, according to Ukraine’s State Emergency Service and footage geolocated by CNN. https://t.co/oIN0ydmY2m — CNN (@CNN) March 2, 2022

Granatiran treći najveći trg u Europi – Trg Slobode

Ove vijesti stigle su i sa svjedočenjima da je topničko bombardiranje grada pojačano od utorka, a kako je javila novinska agencija UNIAN, projektilom je pogođeno sjedište policije.

Anton Gerašenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, kaže da je zgrada koja pripada Karazinovom nacionalnom sveučilištu preko puta ulice također zapaljena nakon napada.

“Najmanje 21 osoba je ubijena, a 112 je ranjeno u granatiranju drugog najnaseljenijeg ukrajinskog grada Harkova”, rekao je gradonačelnik.

One of the buildings of Kharkiv university on fire, hit by Russian missile. One of the first universities in Russian empire, officially founded in 1805. I interviewed a pro-Russian academic here in 2014. Putin is now destroying “Russian world” he is claiming to protect. pic.twitter.com/EvavU2L5SI — Leonid Ragozin (@leonidragozin) March 2, 2022









Granatiran je i treći trg po veličini u Europi, Trg slobode.

‘Rusi su znali gdje pucaju’

U stravičnom bombardiranju Harkova poginulo je na desetke ljudi, uključujući i djecu.

“Ruske snage su brutalno pucale na Harkov iz mlaznog topništva. Očito je to bio ratni zločin. Miran grad. Mirna stambena naselja. Bez vojnih objekata. Deseci zapisa očevidaca dokazuju da se ne radi o jednom lažnom rafalu, već o namjernom uništavanju ljudi. Rusi su znali gdje pucaju.









Ovo će definitivno završiti na međunarodnom sudu, prekršene su sve konvencije. Nitko vam neće oprostiti ubijanje mirnog ukrajinskog naroda”, rekao je Zelenski.

‘Harkov je grad koji govori ruski’

Međutim, brutalan napad na Harkov pokazuje i kako je Putinu očito svejedno koliko će Rusa izgubiti život, budući da je Harkov grad čije stanovništvo veliki broj Rusa te se u njemu nalazi i najviša pravoslavna crkva na svijetu, Katedrala Uznesenja visoka 80 metara.

“Harkov je grad koji govori ruski. Svaka četvrta osoba u Harkovu ima rođake u Ruskoj Federaciji. No, stav grada prema Rusiji danas je potpuno drugačiji od onoga što je bio prije. Nikad nismo očekivali da bi se to moglo dogoditi: potpuno uništenje, genocid nad ukrajinskim narodom – to je neoprostivo”, rekao je gradonačelnik Terekov.

Naime, nakon osamostaljenja Ukrajine, Harkov je postao centar istočnog dijela zemlje s većinom proruskim stanovništvom. Tijekom Narančaste revolucije 2004-2005. bio je glavni centar dijela Ukrajine koja je podržavala Viktora Janukoviča, protivnika vođe revolucije Viktora Juščenka.

Inače, stanovnici Harkova, barem je tako bilo do nedavno, žele jače veze Ukrajine s Rusijom, nasuprot sljedbenicima Juščenka koji žele veze sa Zapadom.

‘Mislili smo da živimo u raju, a oni su ga pretvorili u pakao’

Stanovnica Harkova Olga Markina kaže da jedva može vjerovati što se događa s njezinim rodnim gradom Harkovom – gradom u srcu Europe, u 21. stoljeću, podvrgnutom brutalnom topničkom bombardiranju u kojem su desetine mrtvih.

“Svaki dan je sve više razaranja, svakim danom sve više ljudi umire, a svakim danom strah raste”, rekla je ova dječja psihologinja za Financial Times, pa dodala: “Mislili smo da živimo u raju, a oni su ga pretvorili u pakao.” Markina je ovo rekla nekoliko sati nakon što je razorni raketni napad na glavni trg u Harkovu pretvorio zgradu regionalne vlade u ogromnu vatrenu kuglu, ubivši sedam ljudi, a ranivši 24.

‘Ono što je Bashar al-Assad učinio Siriji, sada Putin to radi Ukrajini’

Igor, liječnik iz Harkova, koji je odbio reći svoje drugo ime, rekao je kako se čini da je ruski cilj posijati paniku. “Žele stvoriti kaos, demoralizirati nas”, rekao je. “Ovo nije rat, ovo je ubojstvo civila.”

On je dodao da ruska ofenziva u Ukrajini ima uznemirujuće paralele s drugim ratovima iz novije povijesti. “Nikad nisam bio u Jugoslaviji ili Siriji, ali to je upravo ono što je Bashar al-Assad učinio Siriji, a sada Putin to radi Ukrajini”, rekao je.

Boljševici ga proglasili glavnim gradom Sovjetske Ukrajine

Prostor na kojemu leži današnji grad Harkiv bio je naseljen u 2. tisućljeću prije Krista, a tragovi vrlo razvijene kulture datiraju u Brončano doba. Na tim su prostorima živjeli Skiti i Sarmati te se ujedno razvijala Černjahivska kultura. Grad Harkov osnovan je sredinom 17. stoljeća, a prvo gradsko sveučilište je osnovano 1805. godine u sklopu Ruskog imperija. Harkov je još u 19. stoljeću bio centar ukrajinske kulture. 1812. su u Harkivu pokrenute prve ukrajinske novine, a bio je i centar prosvjetnih djelatnosti.

Početkom 20. stoljeća Boljševici su Harkov proglasili glavnim gradom Sovjetske Ukrajine, kontrirajući tako političarima Ukrajinske Narodne Republike koja je imala političko središte u Kijevu. Tijekom 1930-ih su u grad stigli brojni doseljenici iz ukrajinskih sela u kojima je vladala glad.

Najveće znanstveno i industrijsko središte bivšeg Sovjetskog Saveza

U Sovjetskom Savezu grad je postao vrlo razvijenim vojnim i političkim središtem, a prije same okupacije grada u Drugom svjetskom ratu, iz grada su evakuirani tenkovi i vojna vozila koja su kasnije imala presudnu ulogu u oslobađanju teritorija Sovjetskog Saveza. Grad Harkov je proizveo i poznati ukrajinski tenk T-34, koji se nastavio proizvoditi nakon završteka Drugog svjetskog rata. Nakon Moskve i Lenjingrada, Harkov je predstavljao najveće znanstveno i industrijsko središte bivšeg Sovjetskog Saveza.

Nakon raspada SSSR-a gospodarstvo grada naglo slabi, a industrija se počinje oporavljati nakon 2000., a do ovih dana gospodarska snaga grada brzo je rasla. Inače, Harkov je centar velikih industrijskih poduzeća kao što su Turboatom, Mališev ili Hartron.