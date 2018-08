PREMJEŠTAJ DIKTATORA FRANCISCA FRANCA: Španjolska socijalistička vlada ga ne želi

Autor: Hina

Španjolska socijalistička vlada trebala bi u petak na redovnom sastanku ministara u Madridu potvrditi odluku o premještanju posmrtnih ostataka diktatora Francisca Franca te je poslati u parlament na glasanje, rekao je španjolski ministar kulture José Guirao.

Socijalisti su došli na vlast početkom lipnja te od tada najavljuju premještanje posmrtnih ostataka generala koji je upravljao Španjolskom od pobjede u građanskom ratu 1939. do smrti 1975. godine. Oni tvrde da mauzolej, nad kojim se uzdiže 150 metara visoki križ, slavi generala te da on ne može biti državno dobro na teret poreznih obveznika. U Dolini palih, kako se zove to mjesto, nalaze se i posmrtni ostaci nekad suprotstavljenih nacionalista i republikanaca.

Generalova unuka Carmen Martínez Bordíu, kao i drugi nasljednici, protive se premještanju Francovih posrmrtnih ostataka. Socijalistička vlada namjerava nadopuniti Zakon o povijesnom sjećanju, donesen 2007. također za vladavine socijalista, kojim bi zakonski mogla premjestiti ostatke na neko drugo manje vidljivo mjesto.

Taj nadopunjeni zakon mora biti potvrđen u parlamentu gdje vladajuća Španjolska socijalistička radnička stranka (PSOE) ima 84 od 350 zastupnika te računa na podršku ostalih lijevih stranaka. Konzervativna oporbena Narodna stranka sa 135 zastupnika protivi se premještanju.