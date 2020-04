PREMINUO REDATELJ OMILJENOG CRTIĆA! U 95.godini napustio nas je Gene Deitch

U četvrtak navečer u dobi od 95 godina preminuo je Gene Deitch, dobitnik Oscara za animaciju, producent i ilustrator nekih od kultnih crtanih filmova poput Toma i Jerryja i Popaja.

Vijest je potvrdio njegov češki izdavač, Petr Himmel, piše Daily Mail.

Deitch, kojemu je puno ime bilo Eugene Merrill Deitch, režirao je 13 epizoda omiljenoga dječjeg crtića “Tom i Jerry” i nekoliko epizoda iz serije “Popaj”.

Rođen je u Chicagu 1924. godine. Nakon kratke vojne karijere, brzo je postao prepoznatljivo ime u svijetu animacije i dobio je brojna priznanja.

RIP to our childhood treasure Gene Deitch. He is the director of “Popeye The Sailor” and “Tom and Jerry” series.

Admin is going to rewatch all of the series at home now😢#mbocinemas #GeneDeitch #Popeye #TomAndJerry #StayHome #DudukRumah pic.twitter.com/fMgdLFSz0C

— MBO Cinemas (@mbocinemas) April 20, 2020