PREMINUO ‘BUSHEV JASTREB’: Bivši ministar obrane Donald Rumsfeld napustio svijet u 88. godini

Donald Rumsfeld, bivši američki ministar obrane u Bushovoj administraciji preminuo je u 88. godini, objavila je njegova obitelj na Twitteru, a prenosi Jutarnji list.

Rumsfeld je ostavio velik trag na međunarodnoj politici, a bio je poznat i po nadimku “Bushev jastreb”.

“S velikom tugom objavljujemo da je preminuo Donald Rumsfeld, američki državnik i vjerni suprug, otac, djed i pradjed. Otišao je u dobi od 88 godina, okružen obitelji u svom voljenom Taosu u Novom Meksiku”, navela je obitelj u priopćenju.

Dugo u službi

“Povijest će ga možda pamtiti po njegovim izvanrednim postignućima tijekom više od šest desetljeća javne službe, ali za nas koji smo ga dobro poznavali i čiji su životi zauvijek promijenjeni zbog tog poznanstva, ostat će u sjećanju po beskrajnoj ljubavi prema svojoj supruzi Joyce, obitelji i prijateljima, po integritetu koji je zadržao tijekom života posvećenog svojoj zemlji”, dodaju.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF — Donald Rumsfeld (@RumsfeldOffice) June 30, 2021

Podsjetimo, Rumsfeld je od 1973. do 1974. služio kao američki predstavnik pri NATO-u, a od 1974. do 1975. bio je šef kabineta predsjednika Geralda R. Forda. Kao ministar obrane prvi je put služio također za vrijeme Fordove administracije od 1975. do 1977. godine.









Invazija na Irak i film

Drugi je put tu funkciju obnašao za vrijeme Georgea W. Busha, između 2001. i 2006. godine. Tijekom svojeg drugog mandata Rumsfeld je bio jedna od ključnih osoba u planiranju invazija na Afganistan i Irak te je njegov mandat obilježen brojnim kontroverzama.

O njemu je snimljen i film pod nazivom “Nepoznato o poznatom” koji pruža iz prve ruke portret bivšeg ministra obrane, koji je inače izbjegavao da javnost na bilo koji način donosi sudove o njemu.