‘PREMIJER KRVARI! NETKO JE PREMIJERA POGODIO KAMENOM’: Strašne scene, protivnici cijepljenja pogodili u glavu predsjednika vlade

Autor: Daniel Radman

“Premijer krvari! Netko je premijera pogodio s kamenom!”, uzviknuo je netko od 200-njak prosvjednika koji su na karipskom otočiću-državi Svetom Vincentu prosvjedovali zbog najave obveznog cijepljenja za one koji su na “prvoj liniji” u borbi protiv koronavirusa.

Premijer Ralph Gonsalves doista je bio ozlijeđen, pokazuje to i fotografija iz medicinske ustanove gdje mu je pružena pomoć: na bijeloj kušulji velika je crvena mrlja od krvi. Nepoznati predmet pogodio ga je u glavu kad se vraćao u parlament gdje se vodila rasprava o reformi javnog zdravstva koja je uključivala i obvezu cijepljenja za većinu onih koji su na “prvoj crti”.

No, tu najavu iskoristila je oporbena stranka NDP (New Democratic Party) koja je optužila Gonsalvesa da je prava namjera zakonodavca da cijepljenje bude obvezno za sve. Goncalves je još prije tri dana to nazvao dezinformacijom i naglasio da nitko neće snositi zakonsku kaznu za bilo koga tko odbije primiti cjepivo.

Dobro se oporavlja

Ipak, prosvjednici su bili prilično razjareni prema premijeru, letjeli su razni predmeti, od boca s vodom do kamenja, a jedan od predmeta teško ga je ozlijedio. Iz njegovom ureda su priopćili kako je “obilno krvario” te je odveden u bolnicu u obližnji Barbardos.

Scenes from the protest happening now in Kingstown pic.twitter.com/UiWHAo9ZfL — Lavern King 🇻🇨 (@Lavern_King) August 5, 2021

Ondje je otišao zbog snimanja magnetskom rezonancom, a svojim suradnicama je rekao da se oporavlja.