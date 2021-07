PREMIJER JOHNSON GRADI NOVU DRŽAVNU JAHTU: Iako nikomu ne treba, potrošit će 270 milijuna na brod za kraljevsku obitelj

Autor: Mario Stefanov

Prema procjeni vlade premijera Borisa Johnsona, novoj Globalnoj Velikoj Britaniji, koja se polako, ali uporno gradi nakon izlaska iz Europske unije, potrebno je novo brendiranje i nova simbolika financijske, trgovačke i vojne sile koja želi biti prisutna u cijelom svijetu i na svim morima.

Nakon promjene dizajna aviona, koji služi prijevozu najviših britanskih dužnosnika po uzoru na američke predsjedničke avione “Air Force One”, na što je potrošeno više od 1,1 milijun dolara, slijedi izgradnja kraljevske jahte koja bi trebala novu Veliku Britaniju predstavljati u svijetu. Već je skupocjeno bojenje VIP aviona tako da je na okomitom stabilizatoru aplicirana zastava Ujedinjenog Kraljevstva bilo u najmanju ruku kontroverzno u trenucima javnozdravstvene i ekonomske krize. Čulo se mnogo glasova protiv takvog trošenja novca, a najava izgradnje nove kraljevske jahte izaziva kod dijela britanske javnosti zgražanje i postupno postaje političko pitanje.

No britanski premijer Johnson nema namjeru odustati od izgradnje reprezentativnog broda, kakav, uostalom, imaju mnoge mornarice svijeta, koji će predstavljati Veliku Britaniju i njezinu kraljevsku obitelj u svijetu. Već je odlučeno da će novi britanski nosači aviona klase “Queen Elizabeth” sa svojom eskortnom pratnjom praktički stalno biti u obilasku luka svijeta kako bi prikazivali britansku pomorsku moć, kao što je to nekada između dva svjetska rata činio slavni bojni brod HMS “Hood”, koji je potom u Danskom prolazu 22. svibnja 1941. godine neslavno skončao u prvim trenucima obračuna s njemačkim bojnim brodom “Bismarck”. Procijenjeno je da veliki nosači aviona iskazuju ipak samo golu silu, a da je za novi brend nove Globalne Velike Britanije i iskazivanje kontinuiteta kraljevstva ipak potrebno nešto atraktivnije i otmjenije. Nova kraljevska jahta savršeno bi odgovarala toj potrebi.

Boris Johnson je početkom lipnja najavio da će izgradnja nove kraljevske jahte koštati oko 270 milijuna dolara i najavio da će je nazvati po nedavno preminulom princu Philipu, vojvodi od Edinburgha.

Brojne kritike

Prema medijskim izvješćima, kraljevska obitelj bila je impresionirana tom idejom i podržala je premijera. No The Times prenosi izjavu neimenovanog dužnosnika s kraljevskog dvora koji potvrđuje da je kraljevska obitelj bila zadovoljna idejom i izgradnjom broda koji će predstavljati Ujedinjeno Kraljevstvo na svjetskim morima, ali da dvor nije bio pokretač te ideje i da kraljevska obitelj to nije tražila od vlade. “Odluka je na vladi, Buckinghamska palača nije sudjelovala u odluci, ali je poštujemo”, rekao je neimenovani izvor s kraljičina dvora za The Times.

Kritičari izgradnje kraljevske jahte ukazuju na to da kraljica više ne ide na inozemna putovanja niti kraljevska obitelj ima potrebe koristiti novi brod za svoja putovanja. Nadalje, ako bi se koristio za prijevoz kraljice ili visokih dužnosnika, otvara se sigurnosno pitanje. Takvom brodu potrebna je zaštita ratnih brodova i aviona. Za Royal Navy to bi bila skupa zadaća koja zahtijeva veći broj površinskih brodova, protupodmorničku zaštitu i zračnu podršku. Kritičari napominju da u promijenjenom svijetu u kojem svaka i najmanja teroristička skupina može pribaviti sofisticirano protubrodsko oružje nije čudno što gotovo više nitko od svjetskih državnika za svoja putovanja ne koristi brodove, a objektivno gledano, putovanje britanske kraljice ili članova kraljevske obitelji kraljevskom jahtom, posebice izvan teritorijalnih voda Ujedinjenog Kraljevstva, zahtijevalo bi formiranje cijelog flotnog sastava i složenu vojnu operaciju. U pratnji bi morala biti jedna fregata i jedan razarač, flotni tanker, opskrbni brod, a po mnogim vojnim stručnjacima, i jedna napadna podmornica. Royal Navy morao bi osigurati timove lakih ronioca za protuminsku zaštitu i sprečavanje napada neprijateljskih ronilaca na brod dok se nalazi u stranoj luci.

Premijer Johnson svjestan je navedenih problema, no drži da će nova kraljevska jahta biti ploveće reklamno vozilo za promicanje britanske trgovine širom svijeta u razdoblju nakon Brexita. Novi brod bi se gradio u britanskim brodogradilištima, a posadu bi činili pripadnici Kraljevske mornarice. Boris Johnson ističe: “Ovaj novi nacionalni simbol bit će prvo plovilo ove vrste u svijetu koji će jasno iskazivati rastući status Ujedinjenog Kraljevstva kao velike, neovisne pomorske trgovačke nacije”.

Domaći proizvod

Nova kraljevska jahta bila bi nasljednica prethodne kraljevske jahte HMY “Britannia”, koja je iz upotrebe povučena 1997. godine. Ta jahta nije zamijenjena novom jer je procijenjeno da takav brod više nije potreban za inozemne posjete i da je opsluživanje takvog broda jednostavno preskupo. Na kraljevskoj jahti “Britannia” kraljevska obitelj je redovito provodila odmore, ali je brod uvijek morao biti osiguran ratnim brodovima Royal Navy. “Britannia” je obavila 968 državnih posjeta, a poslužila je i za krstarenje princa i princeze od Walesa, Charlesa i Diane, na njihovu prvom bračnom putovanju 1981. godine.









Premijer i zagovornici izgradnje kraljevske jahte posebno ističu činjenicu da će ona biti građena u britanskim brodogradilištima i da će “održavati vrhunski britanski dizajn i najnovije inovacije u zelenoj tehnologiji”. Prvo rezanje limova, prema planu, trebalo bi početi sljedeće godine, a bila bi izgrađena u sljedeće četiri godine. U službi bi provela oko 30 godina. Na argument da će u njezinoj izgradnji biti zaposlena britanska brodogradilišta i radnici kritičari navode da su britanska brodogradilišta u mnogo boljoj situaciji nego prethodnih godina i da su u njima u tijeku radovi na izgradnji osam fregata tipa 26 i pet tipa 31 za Royal Navy dok je u najnovijem obrambenom planu navedeno da će se u domaćim brodogradilištima izgraditi još pet novih fregata tipa 32, šest višenamjenskih brodova za podršku i novi razarači tipa 83. Trebaju se izgraditi i tri broda za logističku podršku nosačima aviona klase “Queen Elizabeth”, kao i višenamjenski brodovi za kontrolu oceana.

U kritici su najuporniji zastupnici oporbene laburističke stranke. “Trenutno se naša zemlja suočava s ogromnim izazovima i nema naznaka da vlada ima plan za oporavak”, rekla je ministrica financija u sjeni laburističke stranke, Bridget Phillipson. “Ako će ovaj brod uistinu biti dio plana za britansku budućnost, vlada se mora jasno odrediti kako će njegova izgradnja osnažiti trgovinu, povećati broj radnih mjesta i rast u svakom kutku naše zemlje.”

Promijenjeni svijet

Kritičari navode i da se jahta svojom cijenom koja će sigurno doseći 280 milijuna dolara približava cijeni fregate tipa 31 koja košta oko 350 milijuna dolara. Kako postoji problem osiguranja dovoljnog broja pratećih brodova za udarne grupe nosača aviona klase “Queen Elizabeth”, po mnogima bi sredstva koja bi se potrošila na kraljevsku jahtu bolje bilo uložiti u još jedan ratni brod.

Uz troškove izgradnje, troškove osiguranja ratnim brodovima na putovanjima, pojavljuje se i problem troškova održavanja broda. Tijekom 2017. godine, kada je prvi put predložena izgradnja nove kraljevske jahte, troškovi održavanja procjenjivali su se na 12 milijuna dolara godišnje.









Ujedinjeno Kraljevstvo nalazi se pred dilemom treba li utrošiti novac na izgradnju kraljevske jahte koja bi trebala promovirati Veliku Britaniju u svijetu ili izgraditi borbena sredstva potrebna za Kraljevsku mornaricu. Osnovna dilema je treba li utrošiti novac na brendiranje države jer sama kraljevska jahta u suvremenom svijetu više ne bi imala adekvatnu svrhu. Njezino osiguranje u uvjetima hibridnog ratovanja zahtijeva cijele flotne sastave i angažiranje velikih snaga ratne mornarice i zrakoplovstva. U vremenu kada ni jednom razumnom državniku ne bi palo na pamet iz sigurnosnih razloga danima putovati brodom, izgradnja luksuzne kraljevske jahte nije ništa drugo do novo brendiranje Velike Britanije.