PREDSJEDNIK U RAKITJU: ‘Bitka za prava Hrvata u BiH je ugrožena zbog Andreja Plenkovića! Ponašanje bošnjačkog vodstva je obrazac ponašanja Slobodana Miloševića, njihovog krvnika’

Autor: L.B.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović posjetio je Ustanovu za sveobuhvatnu skrb “Tigrovi“ u Rakitju.

“Ovo je bila jedna prekrasna stvar”, rekao je predsjednik.

Na pitanje treba li dužnosnicima smanjiti beneficije vezane za cijenu najma državnih stanova, predsjednik je pitao:

“Koji su to? Ako netko ne živi u Zagrebu ili na 50 kilometara od Zagreba, onda ne bi trebao imati dodatni trošak. Takvih je puno, inače će svi biti Zagrepčani. Kao ja ili Frka Petešić, čisti Zagrepčanina koji se šverca u stanu u Jurišićevoj i HDZ ga uporno brani.”

O Frki Petešiću i stanu

“Imate cijeli niz ljudi koji žive van Zagreba i njima treba osigurati u Zagrebu nekakav smještaj”, dodao je.

“Osim za Baneta, Frku, tih par odlikaša, stan se unajmljuje na tržištu, a država plaća najam, to nije loše uređeno, samo što ima lopova koji uživaju potporu premijera. Imate Butkovića koji je iz Novog Vinodolskog, normalno da će imati stan u Zagrebu”, rekao je predsjednik.

“Ako netko mora putovati u Zagreb, a mi želimo da u našim institucijama rade ljudi iz cijele Hrvatske, onda im morate osigurati smještaj. Država košta”, kaže predsjdnik navodeći primjer “naših europarlamentaraca koji ne rade ništa”.

“Imate samo jednu osobu koja je to pravo brutalno zlorabila, a to je Frka Petešić”, rekao je Milanović.









Dodao je da on ima podršku Andreja Plenkovića.

“Samo Frka Petešić, svi drugi su uklopljeni u nekakve kriterije, čak i u ovoj Vladi. Točno je, potpuno je jasno kako ljudi to doživljavaju. Ako živiš daleko, imaš stan u Zagrebu. I svi se nekako tu uklapaju, svima je jasno”, govori.

“Ovo prelazi sve granica bezobrazluka, i to radi samo Frka uz Plenkovićevo pokroviteljstvo”, zaključuje i dodaje: “Frka je bio iz Zagreba dok se nije postavilo pitanje gdje će s knjigama. Ja ništa ne čitam u životu, nemam nijednu knjigu, ovo sve što govorim je blef i nitko me ne pita gdje ću sa svojim knjigama”, kaže predsjednik spominjući Frkinu kolekciju knjiga koju je nazvao “krležijanom”.

O Grliću Radmanu i Ustavu

Predsjednik je na pitanje o izjavama ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, upitao: “Što je taj nesretnik rekao? Je li to itko razumio? Nagađa se da je on pismen i da zna hrvatski, ali to je još u fazi nagađanja, i da nije bruka za Hrvatsku samo takva”









“Naravno da ne možete ulogu predsjednika kao vrhovnog zapovjednika tretirati apsolutno. Ustav ne spominje premijera, a kamoli ministra obrane. Dok je Bane ponavljao razrede, to se u Hrvatskoj prihvatilo. Neće šačica seoskih nasilnika promijeniti Ustav”, ustvrdio je.

O izjavi da se ponaša kao partizanski miner mostova, kaže:

“Kako bih se trebao ponašati? Kao četnički miner? Rekao sam vam da ne zna hrvatski. Ne zna ni srpski, ne zna nijedan jezik. … Stvarno ne razumijem Radmana. On govori o partizanima, koji je odrastao na komunističkim jaslama, čiji je otac bio komunistička budža u Sesvetama. I sad on meni govori da sam ja partizanski miner. Da barem ima neke poetike u tome, ali nema. Bolje partizanski nego četnički.”

O Bosni i Hercegovini

“Nekakva rubna gnjavaža, periferna. mi radimo i delamo, ovaj je bar nešto izdelao tu. Nema tihe diplomacije, nema nikakve diplomacije, ova hrvatska diplomacija je naprosto šačica klimavaca i kukavica i ljudi koji su Hrvatskoj na sramotu. Da bar nešto naprave na taj način, ništa”, govori predsjednik dodajući da su “to sve zahrđale krntije”. “Ovo što ja radim je jedini način”, poručuje predsjednik.

“Današnje ponašanje bošnjačkog vodstva u BiH je obrazac ponašanja Slobodana Miloševića, njihovog krvnika”, kaže.

“Mi razgovaramo, ne mislimo isto. Građanska BiH ne da nije moguća nego nije u interesu Hrvatske. Status Hrvata mora biti status jednakopravnog, konstitutivnog naroda”, rekao je predsjednik na pitanje o porukama bivšeg predsjednika Stjepana Mesića da bi BiH trebala biti građanska država.

“Vjerujte mi, ne ide drugačije nego glasno”, zaključio je Milanović.

Ukrajina i Black Hawk

Milanović je rekao kako može biti solidaran s Poljskom i Ukrajinom te da Rusija nije Putin i da s tom državom treba razgovarati umjesto huškati na rat.

“U tome Hrvatska neće sudjelovati i gledat ću kao orao da Hrvatsku izvučem iz toga”, kaže.

Dodao je i da “Plenković i ovaj njegov ministar ne rade ništa. I kad mogu nešto napraviti, skupe prnje i pobjegnu”, kaže.

Bitka za prava Hrvata u BiH je “ugrožena zbog Andreja Plenkovića”, ustvrdio je Milanović.

Ugovore o kupnji Rafalea nije htio komentirati jer je to povjerljivi dokument.

“Nemam komentara osim što će 200 milijuna otići iz proračuna”, govori.

Na pitanje što vojsci još treba, Milanović kaže kako nema ni govora da je sve gotovo.

“Ovo s Bradleyima je bilo utjerivanje na silu. Nisam mogao vjerovati da netko tako amaterski može misliti da to više ne postoji, tog nema. To je kao kad malo dijete suočeno s nevoljom gurne glavu pod jastuk i misli da je zaštićeno”, govori dodajući da posao još treba platiti.

“Bit će sastavljeni, ići će u hangare koji su trebali biti napravljeni za njih. Nisu jer je ministar lijeni nesposobnjaković koji je obrazac ponašanja prenio iz Ministarstva državne imovine. Ljudi se ne mijenjaju”, kaže Milanović na pitanja o helikopterima Black Hawk.

O Anti Sanaderu

Predsjednik je komentirao i slučaj Ante Sanadera koji je sina zaposlio u udruzi koju sam vodi.

“Prije dva dana nagovoriše ga da u ime stranke osuđene za kriminal, nepotizam i pljačku izađe pred kamere i komentira mene. Čini mi se da mu je malo i neugdno. Govorio je o nekim mojim konzultantskim ugovorima. O kojim ugovorima, o čemu pričaš ti čovječe? Netko mu je napisao gomilu laži, znaju da ih neću tužiti jer se tim stvarima ne bavim, i onda je otišao sav zamusan. Danas vidim da je sredio posao sinu, gdje će suza neg’ na oko, još jedan HDZ-ovac. Gdje će moj sin raditi? Taj tip, čija je supruga na parkiralištu našla smotuljak eura i strpala ga u gepek i vratila ga tek na poziv policije… I taj tip ima brka i obraza stati pred kamere… Ante Sanader, kakvo nesretno prezime, nikad na zelenu granu, to su novi vrhunci u niskosti”, kaže.

Svojoj će djeci, kaže, savjetovati da se učlane u HDZ.