PREDSJEDNIK SAD-a OBJAVIO: ‘Američka vojska ubila je vođu Islamske države!’ Sam je pobio svoju obitelj, iz ruševina izvlačili tijela

Američki predsjednik Joe Biden objavio je vijest kako je američka vojska u protuterorističkom napadu u Siriji ubila vođu ISIS-a – Abua Ibrahima al-Hashimi al-Qurayshija.

“Američke specijalne jedinice uspješno su u srijedu navečer provele protuterorističku misiju na sjeverozapadu Sirije, pri čemu su ubile vođu ISIS-a Abua Ibrahima al-Hashimija al-Qurayshija”, rekao je Biden.

Naime, u srijedu su navečer američke snage provele protuterorističku misiju u Siriji, a Pentagon je naveo da nije bilo američkih žrtava.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

— President Biden (@POTUS) February 3, 2022