PREDSJEDNIK NA ODLASKU: Geopolitički stručnjak ocijenio Trumpov mandat, otkrio što nas čeka, ali i pojasnio posljednje poteze uskoro bivšeg predsjednika

Četverogodišnji predsjednički mandat Donalda Trumpa i službeno završava 20. siječnja kada je u planu inauguracija novoizabranog predsjednika, Joea Bidena.

Ipak, njegov prethodnik ostat će dobro upamćen američkoj, ali i svjetskoj javnosti. Kako bi sažeo njegov mandat upitali smo geopolitičkog analitičara, Denisa Avdagića.

“U jednoj riječi bi bilo bizarno. Krenulo je vrlo neobično, nastavilo se i više od toga, ne samo kao neobično nego kao nešto što je bilo posve čak i neočekivano. U smislu da je tu dolazio i do granice zlouporabe položaja. A završava se vrlo tužno za Ameriku. Oni su doživjeli nešto što bi se pripisalo zemljama trećeg svijeta. De facto je došlo do pokušaja državnog udara”, govori nam.

Upravo zbog toga, pred Trumpom je sada i još jedan poziv za opozivom.

“Tu moramo dvije stvari odmah razdijeliti. Njegov opoziv sa funkcije se neće dogoditi. Bojim se da nije jasno ni svima u Americi, a vjerojatno još manje našim ljudima. Premalo je vremena da bi se to doista dogodilo do 20. siječnja kada se održava inauguracija novoizabranog predsjednika Joea Bidena”, tvrdi.

“Naravno da Demokrati to shvaćaju, ali je pitanje komuniciraju li oni to dovoljno dobro biračkom tijelu i građanima. Savršeno dobro oni shvaćaju da ga ne mogu opozvati kao predsjednika jer je malo vremena, ali da mu mogu oduzeti određene povlastice naknadno i da se može ići u tom smjeru da mu se onemogući nova kandidatura, e to je već druga priča. O tom se zapravo radi u ovom slučaju i to bi se moglo dogoditi, a to pak ovisi o tome koliko će biti kooperativni u republikanskoj stranci”, ističe.

Dobro razjasniti treba, tvrdi ovaj geopolitičar, i posljednji potez američkog predsjednika. Onaj o smještaju Kube na popis sponzora terorizma.

“Radi se o vrlo ozbiljnom potezu prema bilo kojoj zemlji. Naći se na popisu zemalja koje podržavaju terorizam, na popisu kojeg vodi SAD je vrlo ozbiljna stvar jer to vam onemogućuje puno toga kao zemlji. Da ne ulazim u detalje, sprječava u konačnici korištenje međunarodnog platnog prometa”, pojašnjava pa dodaje kako je to izuzetno važno za bilo koju zemlju.

“To će nanijeti veliku štetu Kubi, a novom predsjedniku će otežati jer to zahtijeva određenu proceduru. Puno je lakše nekoga staviti na taj popis nego ga skinuti”, govori Avdagić.

U pozadini toga, smatra, predsjednik Trump je kao svoju novu bazu izabrao Floridu,” on tamo ima svoje odmaralište i tamo živi jako veliki broj kubanske dijaspore koji su naravno, protjerani s Kube i naravno da nisu zadovoljni bilo kakvim poboljšanjem odnosa dok je u pitanju ona administracija, odnosno onaj režim koji je njih protjerao, a to jest onaj režim koji ih je protjerao”, ističe.

“On je napravio puno toga da bi sebi olakšao boravak u svojoj izbornoj bazi, a to je Florida jer kao što vidimo, puno je toga išlo prema Izraelu, na Floridi živi jako puno Židova, a sada je potpuno jasno da se ide i puno u korist kubanskoj dijaspori koja naravno ima svoje interese. Vjerujem da si je Donald Trump stvorio pristojno ozračje za daljnji boravak na Floridi”, zaključio je.

U konačnici, s puno je zemalja Trump “ratovao” u svom mandatu. No što će donijeti promjena predsjedništva upravo tim zemljama, tvrdi Avdagić, teško je predvidjeti.

“Naravno da će biti promjena s novom administracijom, no jako je teško procijeniti kako će se te promjene odraziti na globalnu ekonomiju ili pak ekonomiju tih zemalja. Mi možemo očekivati da će se nastaviti zaustavljeni pregovori s Europskom Unijom i da bi to moglo biti izuzetno poticajno kako za EU, tako i za SAD”, rekao je.

Za ostali dio svijeta, tvrdi, jako je teško predvidjeti što će točno napraviti nova administracija i kojim redoslijedom. “Mi naravno očekujemo da će EU biti među prvima u redoslijedu prioriteta, ali to je nešto što ćemo tek morati vidjeti”, zaključuje.