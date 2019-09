Predsjednica se u New Yorku sastala s Trumpom i prvom damom SAD-a Melanijom

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović danas se u New Yorku sastala s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovom suprugom i prvom damom Melanijom. Naša predsjednica bila je gošća na prijemu Trumpovih za vrijeme Generalne skupštine UN-a. Susretom i zajedničkom slikom pohvalila se i na svom Twitter profilu.

Reception hosted by @POTUS, President of the United States 🇺🇸 and Mrs. Trump @FLOTUS on the occasion of the seventy-fourth @UN General Assembly. #UNGA74 #UNGA

Official White House Photo by Andrea Hanks pic.twitter.com/bHp0bDhfkj

— Kolinda GK (@KolindaGK) 25 September 2019