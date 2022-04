‘PRATIMO VAS! IMAJTE TO NA UMU!’, RUSI PORUČILI NATO-U: ‘Prizori u Irpinu i Buči kao iz horor filmova

Četrdeseti dan ruske invazije na Ukrajinu započeo je eksplozijama u ukrajinskoj luci Odesi kasno sinoć. Ujedinjeni narodi su objavili kako je od početka invazije stradalo 3455 civila, od toga je njih više od 1400 ubijeno, dok je oko 2000 osoba ranjeno. Ruske snage se “aktivno povlače” iz regije Sumi, rekao je regionalni guverner Dmitro Živicki. Sumi je grad koji se nalazi 48 kilometara od granice s Rusijom i jedno je od prvih mjesta koje su Rusi napali na početku invazije. Ukrajinska vojska objavila je najnovije izvješće s terena tvrdeći da je Moskva pokrenula “prikrivenu mobilizaciju” 60.000 vojnika kako bi nadoknadila gubitke u Ukrajini. Izvješće se nije moglo neovisno potvrditi. Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr.

17:20 Tretirali su ih kao kažnjenike, moralno ugnjetavali

Povjerenica ukrajinskog parlamenta za ljudska prava Ljudmila Denisova izjavila je da rusko postupanje prema ratnim zarobljenicima krši odredbe Ženevske konvencije. Naglasila je da su oslobođeni ukrajinski vojnici “pripovijedali o nečovječnom postupanju ruske strane prema njima: držani su na polju, u jami, u garaži. Povremeno bi jednog izveli pa ga tukli kundacima, pucali im pored uha, zastrašivali ih. Ratni zarobljenici su odvedeni u nepoznatom pravcu i smješteni u šatorskom logoru na temperaturama od -20 stupnjeva, zbog čega su mnogi dječaci dobili ozebline. “Tretirali su ih kao kažnjenike, moralno ugnjetavali. Članak 13. Ženevske konvencije o ratnim zarobljenicima kaže da se “s ratnim zarobljenicima u svakom trenutku mora postupati humano”, napisala je. Pozvala je Komisiju UN-a za istragu kršenja ljudskih prava Ukrajinaca te ekspertnu misiju koju su uspostavile države članice OESS-a u okviru Moskovskog mehanizma da uzmu u obzir ova kršenja prava ukrajinskih ratnih zarobljenika.

16:40 Zelenski: To je karakteristika ruskih vojnika – tretiraju ljude gore nego životinje

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tijekom posjeta Buči, gradu u kojemu su ruske snage masakrirale domaće stanovništvo, rekao je da su stanovnici tog grada, usprkos patnji koju su proživjeli, pokazali koliko su čovječni nahranivši životinje koje su lutale. “I to je karakteristika naših ljudi, mislim – tretirajte životinje kao što biste tretirali ljude. Ali, možete vidjeti što je napravljeno ovom modernom gradi. To je karakteristika ruskih vojnika – tretiraju ljude gore nego životinje. To je pravi genocid, ovo što ste danas vidjeli ovdje”, rekao je.

16:00 Biden: Vidjeli se što se dogodilo u Buči, on jest ratni zločinac

Američki predsjednik Joe Biden razgovarao je s novinarima, koji su ga pitali o jezivim fotografijama i snimkama leševa koje stižu iz Buče. Rekao je: “Sjetit ćete se da su me kritizirali kad sam nazvao Putina ratnim zločincem. Vidjeli se što se dogodilo u Buči, on jest ratni zločinac. Moramo nastaviti slati oružje u Ukrajinu kako bi se nastavili braniti, ali moramo i prikupiti sve informacije i detalje da možemo održati suđenje za ratne zločine”, rekao je. “Putin je brutalan. Ovo što se dogodilo u Buči je užasno, svi su to vidjeli. Ja mislim da je to ratni zločin i da Putin mora odgovarati”, rekao je Biden, dodavši da će tražiti još sankcija za Rusiju.

15:32 Rusi upozorili NATO: ‘Pratimo vas. Imajte svi to na umu’

Dmitrij Rogozin je na Twitteru objavio snimku sjedišta NATO-a povodom obljetnice osnutka saveza te je time poslao svojevrsnu čestitku. Četvrtog travnja 1949. rođen je NATO – ružna kći Hladnog rata. Na svoj rođendan NATO se može diviti svom uredu sa satelitske snimke svemirske letjelice Roskosmos, napisao je na Twitteru Dmitrij Rogozin, čelnik ruske svemirske agencije Roskosmos. Na svoj rođendan NATO se može diviti svom uredu sa satelitske snimke svemirske letjelice Roskosmos. Stoltenberg, digni glavu i odmahni rukom. Pratimo vas. Imajte na umu”, napisao je Rogozin.

15:30 Kličko: Prizori koje gledamo u Irpinu i Buči kao da su iz horor filma

“Ovo je užasna stvarnost. Ne mogu razumjeti osobu koja bi učinila takvo što. A siguran sam da sličnih prizora ima u gradovima diljem Ukrajine. Agresor mora platiti tešku cijenu za oduzete živote tisuća Ukrajinaca. Nećemo oprostiti ovo što su napravili našim gradovima i našim građanima”, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Prizori koje gledamo u Irpinu i Buči kao da su iz horor filma. Nažalost, ne radi se o filmu -dodao je.

Rusija uvodi vizna ograničenja za građane "neprijateljskih zemalja"









Predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret o uvođenju viznih ograničenja za građane zemalja koje Rusija smatra “neprijateljskim” kao odgovor na sankcije zbog Ukrajine. Od danas je obustavljen pojednostavljeni proces izdavanja viza za neke zemlje EU, kao i Norvešku, Švicarsku, Dansku i Island.

12:30 Rusi se pregurpiraju u Donbasu

Prvi čovjek regionalne vojne uprave LuganskaS erhij Haidai otkrio je novinarima kako je viđeno "značajno gomilanje ruskih vojnika i vojne opreme" u regiji. Prema njegovim riječima, vidljivo je da ruske snage gomilaju snage koje se pripremaju za veliki proboj. Dodao je i da je sinioć došlo do "pokušaja proboja, ali da su branitelji odbili napad.









11:30 Ruski vojnici otrovani?

Dva ruska vojnika su umrla, a 28 ih je imalo zdravstvene tegobe nakon što su ih ukrajinski civili počastili otrovanim pitama, javlja Sunday Times pozivajući se na ukrajinsko ministarstvo obrane. “Prema dostupnim informacijama, lokalni stanovnici oblasti Izjum počastili su vojnike iz 3. motorizirane divizije Ruske federacije otrovanim pitama. Uslijed trovanja dva okupatora su odmah umrla”, tvrde u ukrajinskom Ministarstvu obrane. Prema istom izvoru zabilježeno je i masovno trovanje vojnika alkoholom. Naime, tvrde da je više od 500 Rusa primljeno u bolnicu zbog spomenutih simptoma.

10:15 Nastavljaju se pokušaji evakuacije iz Mariupolja, iz Zaporižja krenulo 15 autobusa