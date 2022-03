POVRIJEDIT ĆEMO PROVOKATORE, ZAPAMTIT ĆE OVO: Rusi pobjesnili! Zaprijetili i ovoj europskoj zemlji

Autor: Dnevno.hr

Danas je 29. dan ruske invazije na Ukrajinu. Stanovnici Mariupolja bježe iz grada. Američki predsjednik Joe Biden stigao je u Europu. Ukrajinci su potisnuli Ruse na 55 kilometara od Kijeva. Sankcije protiv Rusije pršte na sve strane.

16:30 Rusi prijete Poljskoj: Povrijedit ćemo provokatore

Rusija je u četvrtak optužila Poljsku da pokušava uništiti bilateralne odnose protjerivanjem 45 ruskih diplomata i najavila je oštar odgovor. Ruski veleposlanik rekao je da je Poljska, koja je u srijedu objavila da će protjerati diplomate pod sumnjom da rade za rusku obavještajnu službu, također blokirala bankovne račune veleposlanstva. Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su protjerivanja “svjestan korak prema konačnom uništenju bilateralnih odnosa, čije razaranje naši poljski ‘partneri’ sustavno provode duže vrijeme”.“Rusija neće ostaviti ovaj neprijateljski napad bez odgovora, koji će natjerati poljske provokatore na razmišljanje i povrijediti ih”.

16:00 Broj ukrajinskih civila ubijenih od početka invazije prešao je 1000

Broj ukrajinskih civila ubijenih od početka invazije prešao je 1000, objavio je ured visokog UN-ovog povjerenika za ljudska prava (OHCHR), dodavši kako je stvarna brojka vjerojatno znatno veća. “Većina civilnih žrtava uzrokovana je korištenjem eksplozivnih oružja, uključujući granate, višecijevne bacače raketa, projektile i zračne udare”, objavio je OHCHR. Također se navodi kako je među 1.035 ubijenih civila najmanje “214 muškaraca, 160 žena, 14 djevojčica i 28 dječaka te 48 djece i 571 odrasla osoba čiji spol još uvijek nije poznat. Od početka invazije ranjeno je najmanje 1.650 civila, objavio je UN.

15:30 Raspudić: Šef NATO-a se zbog svoje izjave treba ispričati Hrvatskoj

“Svi spavaju, samo naknadno glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izjavi da je letjelica pala izvan Zagreba – i nikome ništa”, kazao je Mostov saborski zastupnik Nino Raspudić koji smatra da bi se zbog toga Stoltenberg trebao ispričati.

15:15 Šef europske diplomacije: Rat će biti odlučen u idućih 15 dana

Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell pozvao je 27 zemalja EU da nastave naoružavati ukrajinsku vojsku jer će “sve biti odlučeno u idućih 15 dana”.

15:10 Biden: Ukrajini šaljemo oružje i drugu sigurnosno-obrambenu opremu vrijednu milijardu američkih dolara

Američki predsjednik Joe Biden danas je na summitu NATO-a u Bruxellesu najavio da će Amerika poslati Ukrajini oružje i drugu sigurnosno-obrambenu opremu vrijednu milijardu američkih dolara. “U proteklih nekoliko tjedana SAD je odlučio poslati sigurnosnu pomoć Ukrajini u vrijednosti od milijarde dolara. Govorim o sustavima protuzračne obrane, protuoklopnom oružju, dronovima i milijunima komada streljiva”, rekao je Biden. “Pozdravljam korake koje naši saveznici čine kako bi Ukrajini pružili obrambenu pomoć. Zajedno ćemo identificirati i poslati i dodatnu opremu, što uključuje i sustave za protuzračnu obranu, a sve kako bi pomogli Ukrajini”, rekao je Biden. Uspostavljanje nove četiri borbene skupine na istoku EU, odnosno u Slovačkoj, Rumunjskoj, Bugarskoj i Mađarskoj, nazvao je “snažnim signalom” da će se NATO “kolektivno braniti i zaštititi svaki komadić svog teritorija”.

14:44 Peskov: ‘Odluka je konačna’









Glasnogovornik Dmitrij Peskov rekao je kako je odluka konačna te da će Bugarska morati plaćati u rubljama, sviđalo joj se to ili ne. No, dodao je, Srbija je zemlja koja se suzdržala od bilo kakve agresije i negativnih komentara prema događajima u Ukrajini. “Ova situacija se neće odraziti na Srbiju. Problem će biti riješen, a naravno da će zabrinutost Srbije biti naše prioritetno pitanje”, poručio je i dodao kako je normalno da je Vučić zabrinut. “Ovo uistinu može biti problematična situacija jer je Bugarska u ovom slučaju poduzela neprijateljske mjere protiv Rusije pa će oni naš plin morati plaćati rubljama, sviđalo im se to ili ne, željeli li oni to ili ne”, rezolutan je bio Peskov.

13:41 Peskov upire prstom u Johnsona

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je britanski premijer Boris Johnson najaktivniji sudionik u poticanju antiruskog raspoloženja, prenosi ruska agencija Ria. “To će dovesti do slijepe ulice u vanjskoj politici”, poručio je.







13:37 SAD će primiti izbjeglice

SAD planira prihvatiti 100.000 Ukrajinaca koji bježe od ruske invazije, izvijestio je Reuters. No, još uvijek nije jasno kako će to biti provedeno obzirom na imigracijske zakone.

13:15 Šojgu bio na sjednici

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu sudjelovao je na sjednici Vijeća nacionalne sigurnosti Rusije s ostalim ministrima i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Danas su mediji puno pisali o tome da ga nije bilo u javnosti već neko vrijeme, a glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima je objasnio kako je ministar zauzet događanjima u Ukrajini i da sada nije vrijeme za medijske aktivnosti. Sjednica je održana putem videolinka.