POVIJESNI SPORAZUM IZRAELA I UJEDINJENIH EMIRATA Trump skuplja bodove za kandidaturu?

Izrael i Ujedinjeni arapski emirati postigli su povijesni mirovni sporazum koji bi trebao potpuno normalizirati odnose tih država.

Po tom sporazumu Izrael se obvezao obustaviti suverenitet na područjima Zapadne obale, a prema njemu muslimani bi trebali imati i veći pristup džamiji u Starom gradu Jeruzalemu. Osim toga, omogućit će im se i let iz Abu Dhabija u Tel Aviv. S druge strane, sporazum će ubrzati i proširiti suradnju stručnjaka prilikom razvijanja cjepiva protiv koronavirusa.

Današnji sporazum povijesni je događaj jer predstavlja prvi dogovor ove vrste potpisan između ovih država od sporazuma iz 1994. godine. Uz to, sklapanju sporazuma doprinijele su i Sjedinjene Američke Države, što je svakako bod za Donalda Trumpa, trenutnog predsjednika koji će pokušati ostati na čelu države i 3. studenog.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020