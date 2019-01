POVIJESNI PORAZ THERESE MAY: Sporazum o Brexitu odbačen s 432 glasa u odnosu na 202

Britanska premijerka Theresa May doživjela je povijesni poraz na glasanju o njezinom sporazumu o Brexitu u parlamentu, zbog čega bi se Velika Britanija mogla naći u limbu. Zastupnici su odbacili sporazum s 432 glasa u odnosu na 202.

May je u svom govoru rekla da rezultati pokazuju što zastupnici ne žele, ali ne i ono što žele.



Također, šef opozicije Jeremy Corbyn zatražio je glasovanje o nepovjerenju vladi, koje će se održati sutra.

“Ovo je katastrofalan poraz za ovu vladu” rekao je Corbyn.

Ian Blackford iz SNP-a (Škotska nacionalna stranka) dodao je da ta stranka neće podržati vladu na glasovanju o nepovjerenju.

