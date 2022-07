POVIJESNA ODLUKA! New York pokazao ‘srednji prst’ Vrhovnom sudu: Demokrati zabranili nošenje oružja na mnogim javnim mjestima

Demokratska guvernerka savezne države New York Kathy Hochul sazvala je ovu izvanrednu sjednicu i poručila da su dosadašnji zakoni o držanju oružja u New Yorku rezultirali time da New York ima petu najnižu stopu smrtnosti od vatrenog oružja od 50 saveznih država.

“Naša savezna država nastavit će štititi građane New Yorka, unatoč presudi Vrhovnog suda”, kazala je tijekom konferencije u glavnom gradu Albanyju, dok su zakonodavci raspravljali o zakonu.

“Oni možda misle da mogu promijeniti naše živote jednim potezom pera, ali i mi imamo pera”, dodala je.