POTRESNI VIDEO: Curica na svom vjenčanju jeca pored duplo starijeg mladoženje

Dječji brakovi su nažalost, uobičajena praksa u mnogim dijelovima svijeta. Na milijune je djevojčica-nevjesta koje se moraju udati za dvostruko starije muškarce i ući u brakove kojima im je naprasno prekinuto djetinjstvo i u kojima doživljavaju najgore oblike nasilja.

Novinarka Masih Alinejad na svojem je Twitter profilu podijelila snimku vjenčanja jedanaestogodišnjakinje iz Irana s duplo starijim muškarcem (22). Iako je lice ove djevojčice zamagljeno, jasno se vidi kako ona drži ruke na očima i briše suze. “Ovo je vjenčanje djevojčice mlađe od 13 godina. Plakala sam kad sam dobila ovaj video iz okruga Bahmaj. Po islamskim zakonima, djevojčica od 13 godina smije se udati, ali zato ne smije sama odlučiti kako će se obući”, napisala je zgrožena novinarka na Twitteru.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 2 September 2019