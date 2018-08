POTRES UNIŠTIO PREKRASAN OTOK: Što će i tko ostati?

Uslijed novoga snažnog potresa magnitude 6,2 koji je potresao otok Lombok srušilo se više zgrada.

Broj mrtvih u potresu koji je u nedjelju pogodio indonezijski otok popeo se na gotovo 350. Evakuirano je gotovo 165 tisuća stanovnika i turista. U isto vrijeme spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine. Prijeti humanitarna kriza jer evakuirani spavaju u sklepanim skloništima gdje im nedostaje hrane, pitke vode i lijekova.

Bali earthquake: videos shows DESTRUCTION in Lombok – buildings collapse after THIRD quake https://t.co/nklHdpSUg2 pic.twitter.com/I5L1VMgwu6

When there’s a M6.2 aftershock and nothing much moves because it’s already shaken to smithereens. #Lombok #earthquake I pic.twitter.com/UvB4fbIxBK

— Rosemarie North (@RosemarieNorth) 9 August 2018