POTRES JAČINE 6.4 STUPNJEVA POGODIO PODRUČJE JAPANA: Zagrmio je iz dubina kao morska neman

Snažan potres magnitude 6.4 stupnjeva pogodio je područje Japana u 13:40, javlja EMSC.

Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara te 487 kilometara udaljen od grada Tateyama.

Dodaju i kako nema opasnosti od pojave tsunamija.

Felt #earthquake (#地震) M6.3 strikes 457 km N of #Hutami (#Japan) 17 min ago. Please report to: https://t.co/S65BapoDo9 pic.twitter.com/efwXGzvE5c

— EMSC (@LastQuake) November 29, 2021