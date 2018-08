POTPUNI KRAH VENEZUELE: Milijun bolivara sada vrijedi jednu kunu

Venezuelski bolivar devalvirao je 96 posto u odnosu na dolar, po novim službenim podacima koje je u utorak objavila Središnja banka Venezuele, dan nakon uvođenja novih novčanica s obrisanih pet ništica.

Banka je objavila da je novi tečaj 68,65 suverenih bolivara (kako se naziva novi novac) za euro ili oko 60 za američki dolar.

Zadnji tečaj bio je 2,48 suverenih bolivara za dolar.

U staroj valuti, koja je vrijedila do ponedjeljka, to bi bila devalvacija s 248.210 na 6.000.000 bolivara za dolar.

