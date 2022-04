‘POLOŽITE ORUŽJE, PREŽIVJET ĆETE, RADIMO OVO IZ HUMANIH POBUDA!’ Rusi dali novi ultimatum ukrajinskim borcima u Azovstalu

Nakon što su se ruske vojne snage regrupirale kako bi pokrenule ofenzivu na istoku Ukrajine, započela je ‘druga faza rata’. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski u ponedjeljak navečer rekao je da je bitka za Donbas u tijeku, no poručuje da će se braniti bez obzira na to koliko ruskih vojnika bude napadalo. Kontrola nad Kreminnom, gradom u istočnoj regiji Lugansk, već je izgubljena tijekom teških borbi, rekao je ukrajinski dužnosnik. Rusija je u ponedjeljak bombardirala gradove diljem Ukrajine, pri čemu se izvještava o najmanje četiri raketna udara u zapadnom gradu Lavovu. U napadu je poginulo najmanje sedam osoba. Ukrajinske snage koje brane Mariupolj borit će se do kraja, rekao je ukrajinski premijer Denis Šmihal te dodao da grad još nije pao. Prekid vatre u Ukrajini još nije na vidiku.

22:30 Ukrajinci postavljaju posljednju obranu u ruševinama Mariupolja

Ukrajinski borci skriveni u golemoj čeličani postavljaju posljednju obranu u ruševinama Mariupolja, koji je meta ruskih snaga gotovo od početka “posebne vojne operacije”, kako Rusi nazivaju invaziju na Ukrajinu. Azovstal je jedna od najvećih europskih metalurških tvornica. Proteže se na 11 četvornih kilometara i gleda na Azovsko more. Zauzimanje Mariupolja, glavne luke u regiji Donbas, bila bi strateška nagrada za Rusiju jer bi njime povezala teritorij koji drže proruski separatisti na istoku s poluotokom Krimom koji je Rusija anektirala 2014. godine.

22:20 Ukrajinci: Svijet gleda ubijanje djece online i šuti

“Svijet gleda ubijanje djece online i šuti”, napisao je na Twitteru savjetnik ukrajinskog predsjednik Mihailo Podoljak, prenosi Reuters. Gradsko vijeće Mariupolja objavilo je u ponedjeljak da je više od tisuću civila u skloništu ispod tvornice Azovstal. Rusija redovito opovrgava optužbe da gađa civile. Bombe za razaranje bunkera koje se nazivaju bunker buster sposobne su uništiti podzemna postrojenja.

21:45 Rusi najavili prekid vatre

U srijedu će na području oko postrojenja Azovstal u Mariupolju na snazi biti prekid vatre, objavila je ruska državna agencija RIA pozivajući se na rusko ministarstvo obrane. Podsjećamo, riječ je o tvorničkom kompleksu u kojem su smješteni posljednji ukrajinski borci koji odlijevaju napadima ruskih snaga. Rusi su “ukrajinskim borcima i stranim plaćenicima” predložili da do 14 sati po moskovskom vremenu u srijedu prekinu borbena djelovanja i polože oružje. Zauzvrat im garantiraju da će preživjeti. Rusi naglašavaju da ponudu daju iz čisto humanih pobuda. Čini se da je riječ o novom ruskom “ultimatumu” ukrajinskim borcima nakon što dva nedavna takva poziva Ukrajincima nisu imala efekta.

21:40 Češka će popraviti ukrajinske tenkove i oklopne transportere

Češka će popraviti ukrajinske tenkove i oklopne transportere oštećene u borbama, potvrdila je češka ministrica obrane Jana Černochova. Rekla je da će prva vozila koja je Češka popravljati biti ukrajinski tenkovi T-64, ali da će slijediti druga – uključujući borbena vozila pješaštva. Černochova je rekla da je Češka prva zemlja kojoj se Ukrajina obratila sa zahtjevom za servisiranje i popravak borbenih vozila. Ukrajinska borbena vozila trebala bi se popravljati i u Slovačkoj.





20:45 Njemački dobavljači oružja isporučit će oružje Ukrajini

Njemački kancelar Olaf Scholz obećao je u utorak Ukrajini da će Berlin financirati izravne isporuke oružja iz njemačke industrije. “Zatražili smo od njemačke industrije oružja da nam kaže koji materijal može isporučiti u bliskoj budućnosti”, rekao je Scholz, dodajući da Berlin koordinira s Kijevom o ukrajinskim potrebama te da će osigurati potrebna sredstva. Među oružjem koje bi se moglo isporučiti naveo je protutenkovsko oružje, opremu za protuzračnu obranu, streljivo, “ono što se može koristiti u topničkom napadu”. Osim toga, NATO partneri koji Ukrajini isporučuju oružje sovjetskog dizajna dobili bi zamjene. “Ovo je nešto što radimo zajedno s mnogima drugima koji slijede isti put.”

20:20 Oslobođeno je 76 Ukrajinaca









U novoj razmjeni zarobljenika s Rusijom oslobođeno je 76 Ukrajinaca, objavio je u utorak Kijev, ne precizirajući broj Rusa koje je predao Moskvi. “Razmijenili smo 60 vojnika, od čega 10 časnika. Šesnaestero civila također se vratilo kući”, objavila je na Telegramu potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. To je po njezinim riječima peta razmjena zarobljenika od početka ruske invazije 24. veljače. U petak 15. travnja razmijenjeni su zarobljenici u regiji Hersona na jugu zemlje. Dan prije tako je oslobođeno 30 Ukrajinaca, a još 26 ranije tog mjeseca.

20:00 Ukupno sedam osoba ubijeno je danas u Harkivu

Ukupno sedam osoba ubijeno je udanas u istočnom ukrajinskom gradu Harkivu, prema lokalnim izvješćima. To uključuje tri radnika hitne pomoći koji su ubijeni dok su pokušavali deaktivirati neeksplodirane bombe u regiji. Gradonačelnik Ihor Terekhov ovo je rekao u večerašnjem istupu na televiziji. Preostalih četvero premininulih potvrdilo je ukrajinsko tužiteljstvo koje je potvrdilo i da je 14 osoba ranjeno ruskim raketama. "Oštećeno je više od 10 stambenih zgrada, garaže i supermarket", dodaje se u priopćenju.









19:20 U Donbas stiglo oko 20.000 plaćenika iz Sirije, Libije i drugih država

Rusija je u Donbas poslala i do 20.000 plaćenika iz Sirije, Libije i drugih država, tvrdi jedan europski dužnosnik, koji kaže da su ti borci u bitku poslani bez oklopnih vozila i težeg naoružanja, a dodao je da je plaćenike regrutirala ruska Wagner grupa, čiji je glavni organizator nedavno navodno i sam viđen u Donbasu. “Vidjeli smo da su u Donbas došli plaćenici iz Sirije i Libije i njih se koristi kao pješaštvo protiv ukrajinskih snaga. Nemaju nikakvih vozila, niti bilo kakve teže opreme ili naoružanja”, rekao je neimenovani europski dužnosnik.

19:10 Bidem o najnovijem tijeku invazije

Američki predsjednik Joe Biden konzultirao se u utorak s američkim saveznicima o najnovijem tijeku ruske invazije u Ukrajini, objavila je Bijela kuća. “Svrha poziva bila je rasprava o našoj kontinuiranoj podršci Ukrajini i naporima da se Rusiju privede odgovornosti u sklopu naše bliske koordinacije”, priopćila je Bijela kuća. Rusija je zauzela Kreminu, prvi grad u istočnoj Ukrajini u sklopu novog sveopćeg napada koji je Ukrajina opisala kao “bitku za Donbas” s ciljem zauzimanja dviju regija.

19:00 Grci zaplijenili ruski tanker

Grčke vlasti zaplijenile su ruski tanker u Egejskom moru u sklopu sankcija EU uvedenih Rusiji. Pegas, koji plovi pod ruskom zastavom s 19 ruskih članova posade, zaplijenjen je u petak i trenutno je usidren u zaljevu Karystos, na južnoj obali otoka Evia, priopćila je grčka obalna straža. Nalog o zapljeni odnosi se na sam brod, a ne na njegov teret. Sankcije EU uključuju i zabrane pristupa brodovima pod ruskom zastavom lukama bloka, kao i embargo na određen uvoz i izvoz.

18:40 Ubijen je Mihail Kiščik, zapovjednik jednog od bataljuna proruskih separatista na istoku Ukrajine

Ubijen je Mihail Kiščik, zapovjednik jednog od bataljuna proruskih separatista na istoku Ukrajine.. Poznat je pod nadimkom “Miša Čečen”, Kiščik je ubijen tijekom početka velike ruske ofenzive u Donbasu. Vijest o njegovoj smrt potvrdio je i premijer samoproglašene Luganske Narodne Republike (LNR), Sergej Kozlov.”Tužne vijesti s fronte, umro je patriot LNR-a, potpukovnik Mihail Kiščik, napisao je Kozlov na društvenim mrežama. Kozlov je dodao i da su “Kiščika i njegove drugove” opkolile Ukrajine snage kod Kremine te su se borili do zadnjeg čovjeka.

18:00 Proruske snage: Započeli smo velik napad na zadnje utočište Azova

Borci koje podupire Rusija jurišaju na područje na kojem se skrivaju posljednji ukrajinski branitelji Mariupolja – kompleks tvornice Azovstal, željezare i čeličane, rekao je promoskovski dužnosnik Eduard Baršurin, čelnik samoproglašene Donjecke narodne republike, dodavši da jurišnim trupama pomažu ruski borbeni avioni i topništvo. Ukrajinski dužnosnici rekli su da je u kompleksu tvornice Azovstal i tisuću civila koji su se sklonili u bunkere i tunele na tom mjestu, no Bašurin je to demantirao. Rusija je pozvala ukrajinske vojnike koji brane grad na predaju, a ranije danas im je postavila novi ultimatum da to učine. Ogromni gusti dim se vidi iznad čeličane Azovstal u opkoljenom ukrajinskom gradu Mariupolju.

17:20 Guverner Luganska: Rusi su napali sa svih strana, grad Kremina pao je pod rusku kontrolu

Kremina, grad s više od 18.000 stanovnika, oko 560 km jugoistočno od glavnog grada Kijeva, pao je pod rusku kontrolu. “Kremina je pod kontrolom ‘Orka’ (Rusa). Ušli su u grad. Naši branitelji su se morali povući. Oni su se učvrstili na novim položajima i nastavljaju borbu protiv ruske vojske – rekao je Serhiy Gaidai, guverner regije Lugansk. Rekao je da su ruske snage napale grad sa svih strana.” Nemoguće je izračunati broj poginulih među civilnim stanovništvom. Imamo službenu statistiku, oko 200 mrtvih, ali u stvarnosti ih ima mnogo više”, rekao je.

17:00 Medvedev: Moskva mora biti spremna za moguće agresivne akcije NATO-a

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev rekao je da Moskva mora biti spremna za moguće agresivne akcije NATO-a, piše TASS. On je sada na funkciji zamjenika predsjedavajućeg ruskog Vijeća sigurnosti te je poručio da je je vojno učvršćivanje granica NATO-a s Rusijom više nije samo govorna figura. Prošlog tjedna upozorio je NATO da će Rusija, ako se Švedska i Finska pridruže savezu, rasporediti nuklearno oružje i hipersonične projektile u svojoj europskoj eksklavi.

16:30 Ukrajina: Rusi su nam vratili 76 zarobljenika

Ukrajini je u razmjeni s Rusijom vraćeno 76 ukrajinskih ratnih zarobljenika, potvrdila je potpredsjednica vlade te zemlje. Irina Vereščuk rekla je da je Rusija tijekom razmjene Ukrajini predala 60 vojnika i 16 civila. Razmjena je uključivala 10 ukrajinskih časnika, dodala je. “Ovo je bila peta razmjena ratnih zarobljenika. Ukupno 76 ljudi”, rekla je Vereščuk u izjavi.

16:00 Gradonačelnik Harkiva: Branit ćemo grad

Gradonačelnik Harkiva rekao je kako je uvjeren da će ukrajinske snage braniti grad. Najmanje tri osobe su danas ubijene, a 16 ranjeno u granatiranju drugog po veličini ukrajinskog grada, rekao je regionalni guverner. “Vjerujem da ćemo braniti Harkiv. Nećemo dati priliku ruskom agresoru da ga zauzme, to je za nas jako važno”, rekao je gradonačelnik Ihor Terekhov. Kaže da ruska ofenziva napreduje sa sjevera. “Koliko ja znam, tamo se vode žestoke borbe i ukrajinske snage dobro odbijaju neprijatelja”, rekao je.

15:20 Gradonačelnik Harkiva: Neprijatelj gađa civile, mnogo ljudi je ranjeno, a neki su nažalost mrtvi

Gradonačelnik Harkiva Igor Terehov rekao je da ruske snage od nedjelje “neprekidno bombardiraju civilne četvrti’ u drugom po veličini ukrajinskom gradu. ‘Neprijatelj gađa civile, mnogo ljudi je ranjeno, a neki su nažalost mrtvi. U proteklih dan i pol imali smo 15 poginulih i više od 50 ranjenih. Tih 15 ubijeno je u samo jednom napadu’, kazao je za CNN.

15:00 Johnson: Putin je bijesan zbog poraza, ali odlučan da ostvari neku vrstu pobjede

Britanski premijer Boris Johnson izvijestio je svoje ministre u vladi o najnovijoj situaciji u Ukrajini, rekavši da je Vladimir Putin “bijesan zbog poraza, ali odlučan da ostvari neku vrstu pobjede bez obzira na ljudsku cijenu”. Viši savjetnik za nacionalnu sigurnost također je rekao vladi da će se Putin usredotočiti na regiju Donbasa i da će “sljedeća faza rata vjerojatno biti iscrpljujući sukob koji bi mogao trajati nekoliko mjeseci”.

14:30 Vlasti luhanske regije pozivaju građane krenu s evakuacijom

Vlasti luhanske regije pozivaju građane da odmah krenu s evakuacijom. Guverner Serhij Gajdaj navodi kako je iz gradova Lisičanska i Severodonjecka evakuirano 50 ljudi. Na Telegramu je objavio kako će tijekom dana biti evakuirani svi. “Ukrajinski vojnici napustili su grad Kreminu na istoku Ukrajine i zauzeli nove položaje”, rekao je Gajdaj, a prenosi Reuters. “Naši branitelji su se morali povući. Učvrstili su se na novim položajima i nastavljaju se boriti protiv ruske vojske. Ruske snage su nas napale sa svih strana”, rekao je Gajdaj.

14:00 Ukrajina kaže da su ubili preko 20.800 ruskih vojnika

Ukrajina je objavila novo dnevno izvješće o ruskim gubicima. Tvrde da su u dosadašnjem dijelu rata ubili preko 20.800 ruskih vojnika. Kažu da su uništena 802 ruska tenka te 169 aviona.

13:15 Oglasio se Lavrov

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov ogradio se od mogućnosti korištenja nuklearnog oružja u drugoj fazi “posebne vojne operacije”. “Koristit ćemo isključivo konvencionalno oružje”, bio je jasan u razgovoru za Times of India. Osvrnuo se i na Zelenskog koji uporno tvrdi da će Rusi koristiti fatalno oružje. “Puno priča. Ovisno o tome što pije ili puši”, bio je slikovit.

12:15 Kadirov poslao zlokobnu poruku

Čečenski vođa Ramzan Kadirov putem Telegrama je poručio kako očekuje da će u Mariupolju ukrajinski borci, “banderovci”, biti dokrajčeni do kraja dana na “radost onih koji čekaju mir i stabilnost”.

12:00 U gradu koji su zauzeli Rusi izbile ulične borbe

U Kremini, gradu na istoku Ukrajine koji je pod kontrolom Rusije, izbile su ulične borbe. Regionalni upravitelj Serhij Haidai kaže da su poginula četiri civila. Pozvao je stanovnike da ostanu u skloništima. Jaka topnička vatra zapalila je sedam stambenih zgrada, a pogođen je i sportski kompleks. Rusi su uništavali zgrade, kaže Haidai, dodajući da su se ukrajinske snage povukle kako bi se ponovno grupirale i nastavile s borbom.