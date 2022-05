POLOŽIO JE CVIJEĆE SUPRUZI I SAMO PAO: Nakon što im je majka ubijena u stravičnom masakru u školi, obitelji je potresla nova tragedija

Učiteljica Irma Garcia, jedne od dviju učiteljica koje su ubijene u masakru koji se dogodio u osnovnoj školi u teksaškom gradu Uvaldeu. U masovnoj pucnjavi ubijeno je ukupno 19 učenika te dvije odrasle osobe. Uz Irmu , ubijena je i učiteljica Eva Mireles.

Irma je bila majka četvero djece i zaposlenica škole 23 godine. Bila je nominirana za učiteljicu godine 2019. godine, a njezin sin je rekao da je policajac koji je izašao na lice mjesta, a koji je njegov prijatelj, vidio njegovu majku kako štiti djecu kada je napadač otvorio vatru.

No, tragedija te obitelji dobila je još stravičniji nastavak. Naime, Irmin suprug umro je od srčanog udara.

Informaciju je na Twitteru objavio njezin nećak.

“S dubokom tugom javljam kako je suprug moje tetke Irme Joe Garcia umro od tuge. Nemamo riječi kojima možemo opisati kako se osjećamo, molim vas da se molite za našu obitelj. Bože, smiluj nam se, ovo nije lako”, napisao je. Naime, Garcia je otišao na goblje ostaviti cvijeće svojoj tragično preminuloj supruzi, a kad se vratio kući, samo je pao.

“Moja tetka Irma i Joe Garcia bili su zajedno od srednje škole i za sobom ostavljaju četvero prekrasne djece. Imaju 23, 19, 15, a najmlađe ima tek 13 godina”, napisao je na nećak na Twitteru.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

