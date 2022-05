‘POKUŠAVAJU NAS UNIŠTITI’ Rusi tvrde da nisu upali u opkoljeni Azovstal: ‘Sjetite se što je Putin rekao’. Lukašenko: Ukrajina provocira Rusiju

Autor: Dnevno.hr

Ukrajinski zapovjednik u čeličani Azovstal kaže da se vode “krvave bitke” s ruskim snagama unutar kompleksa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su u srijedu 344 osobe evakuirane iz Mariupolja i okolnih područja u Zaporožje. Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je kako će u četvrtak otvoriti koridore za evakuaciju iz Azovstala. Europska unija predlaže embargo na rusku naftu, rekla je u srijedu šefica Europske komisije. Planiraju i druge mjere, uključujući uklanjanje najveće ruske banke i dvije druge tvrtke iz SWIFT sustava. EU će također razmotriti načine za jačanje vojne potpore Moldaviji zbog straha da bi odcijepljena regija Pridnjestrovlja mogla biti uključena u rusku ratnu strategiju. Rusija je vježbala simulirane nuklearne raketne napade u zapadnoj enklavi Kalinjingrad, u ‘sendviču’ između Poljske i Litve duž obale Baltika. Snage su uvježbale simulirana “elektronička lansiranja” mobilnih balističkih raketnih sustava Iskander s nuklearnom sposobnošću, priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

15:45 Rusi će koristiti Sjeverni tok 2 za vlastite potrebe

Ruski plinski div Gazprom objavio je da će kapacitet plinovoda Sjeverni tok 2 koristiti za vlastite potrebe.

Na Telegramu su objavili da plinovod trenutno nije u upotrebi te da su odlučili njime opskrbljivati sjeverozapadne regije Rusije, prenosi BBC.

Sjeverni tok 2 je dugačak 1200 kilometara i proteže se ispod Baltičkog mora, a napravljen je kako bi s ruske obale u blizini St. Petersburga prenio plin to Lubmina u Njemačkoj. U veljači je Njemačka suspendirala proces davanja uporabne dozvole plinovodu do daljnjega, zbog ruske invazije na Ukrajinu.

15:34 Pomoć za ukrajinske izbjeglice od 200 milijuna eura





Europska komisija je u četvrtak na međunarodnoj donatorskoj konferenciji u Varšavi najavila paket pomoći vrijedan 200 milijuna eura za ukrajinske izbjeglice i prognanike.

“Danas smo se okupili s jasnim ciljem: podržati hrabri ukrajinski narod, koji se bori protiv agresora i za svoju slobodu”, izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen. Ona je u ime Komisije obećala 200 milijuna eura pomoći. Prošli je mjesec na donatorskoj konferenciji za Ukrajince unutar i izvan zemlje obećana pomoć dosegnula iznos od 9,1 milijardu eura. “Znamo da će trebati još i mi ćemo nastaviti pomagati Ukrajini”, dodala je predsjednica Komisije.

14:55 Sankcije i patrijarhu Kirilu?

Europska unija planira uvesti sankcije poglavaru Ruske pravoslavne crkve, patrijarhu Kirilu, dugogodišnjem savezniku Kremlja koji je dao svoj blagoslov ratu u Ukrajini, navodi se u nacrtu dokumenta u koji je Guardian dobio uvid. Kirill, koji je koristio propovijed da podrži rusku “specijalnu mirovnu operaciju” nekoliko dana nakon invazije, sada se suočava s dodavanjem na popis sankcija EU-a, koji već uključuje više od 1000 moćnih Rusa, prema nacrtu. On je jedan od 57 ljudi koji bi se suočili sa zabranom putovanja u EU i zamrzavanjem imovine prema novim popisima o kojima raspravljaju države članice.

14:45 Savjetnik Zelenskog: Ukrajina će teško pokrenuti protuofenzivu prije sredine lipnja

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Oleksij Arestovič, rekao je da se ne očekuje ukrajinska protuofenziva prije sredine lipnja kada se nada da će dobiti više oružja od svojih saveznika, prenosi Reuters. Arestovič je rekao kako ne očekuje da će ruska ofenziva na Ukrajinu donijeti bilo kakve “značajne rezultate” do 9. svibnja, kada Rusija slavi svoj “Dan pobjede” nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Kazao je da su se borbe nastavile u čeličani Azovstal u južnom lučkom gradu Mariupolju, gdje se nalaze civili i posljednji branitelji grada, ali nije iznio detalje.









14:30 U slučaju embarga Berlinu i okolici prijeti nestašica benzina

Dijelovima Njemačke u slučaju embarga na uvoz ruske nafte prijete nestašice naftnih derivata, rekao je njemački ministar gospodarstva Robert Habeck, prenose u četvrtak njemački mediji. “Moram nažalost reći da nije isključeno da u slučaju embarga u dijelovima Njemačke, posebno na istoku te u Berlinu, dođe do poteškoća u opskrbi derivatima”, rekao je Robert Habeck. On je ukazao na to da rafinerija u Schwedtu, u saveznoj pokrajini Brandenburg koja opskrbljuje Berlin i okolicu, prerađuje isključivo rusku naftu pa bi u slučaju prestanka uvoza došlo do nestašica. “Mi radimo na tome da u slučaju embarga ova rafinerija dobije naftu iz drugih izvora”, rekao je Habeck. Rafinerija u Schwedtu se nalazi u većinskom vlasništvu ruske naftne kompanije Rosneft i naftu iz Rusije dobiva direktno preko naftovoda Družba. Europska komisija je zemljama članicama Europske unije predložila da do kraja godine obustave uvoz ruske nafte i naftnih prerađevina. Neke zemlje poput Slovačke i Mađarske se protive embargu.

14:00 Odluka Finske o NATO-u









Očekuje se da će odluka Finske o članstvu u NATO-u biti “mnogo jasnija” prije 17. svibnja kada će predsjednik te zemlje posjetiti Švedsku, rekao je visoki zapadni diplomat koji poznaje postupke u Finskoj.

13:45 Rusija: Nemoguće je održati paradu za Dan pobjede u Donbasu

Neće biti parade povodom Dana pobjede na teritorijima Donjecka i Luganska pod ruskom kontrolom, izjavio je visoki dužnosnik Kremlja. Parada pobjede i “Besmrtni puk” 9. svibnja “još se ne mogu održati”, rekao je zamjenik načelnika kabineta predsjednika Vladimira Putina, Sergej Kirijenko, a citira ruska državna novinska agencija Ria. Govoreći na trgu u Mariupolju, Kirijenka je citirao ruski državni list Rossiyskaya Gazeta.

“Da, nemoguće je održati paradu pobjede u Donjecku ili Lugansku 9. svibnja, ali ovo vrijeme će doći i doći će uskoro”. Bilo bi to prvi put da se parada 9. svibnja ne održava u Lugansku i Donjecku od 2014. godine, kada je ta područja zauzela Rusija, piše ukrajinski list Pravda. Ukrajinski dužnosnici rekli su jučer da se ruske snage spremaju za vojnu paradu u gradu Mariupolju. U izjavi za Telegram, ukrajinska obavještajna služba je rekla da je Kirienko stigao u Mariupol kako bi se pripremio za paradu.

13:30 Rusija će plinovod Sjeverni tok 2 koristiti za vlastite potrebe

Ruski plinski div Gazprom objavio je da će kapacitet plinovoda Sjeverni tok 2 koristiti za vlastite potrebe. Na Telegramu su objavili da plinovod trenutno nije u upotrebi te da su odlučili njime snabdjevati sjevernozapadne regije Rusije, prenosi BBC. Sjeverni tok 2 je dugačak 1200 kilometara i proteže se ispod Baltičkog mora, a napravljen je kako bi s ruske obale u blizini St. Petersburga prenio plin to Lubmina u Njemačkoj. U veljači je Njemačka suspendirala proces davanja uporabne dozvole plinovodu do daljnjega, zbog ruske invazije na Ukrajinu.

13:15 Eurozastupnici: Treba onemogućiti prijevoz ruskih plaćenika u Ukrajinu

Visoki predstavnik za vanjsku politiku trebao bi zatražiti od Turske, Gruzije, Azerbajdžana i Iraka te srednjoazijskih republika da zatvore svoj zračni prostor za zrakoplove kojima se prevoze plaćenici iz Sirije i grupe Wagner u Ukrajinu, poručili su rezolucijom u četvrtak europarlamentarci. EP „zahtijeva nastavak djelovanja EU-a kako bi se spriječilo da se plaćenici iz skupine Wagner i strani borci iz Sirije lako uključuju na bojište u Ukrajini i čine zločine protiv civilnog stanovništva“, stoji u rezoluciji.

12:55 Kremlj teško optužio Zapad: Sprječavaju ‘brzi kraj’

Kremlj je optužio Zapad da je spriječio “brzi kraj” ruske vojne kampanje u Ukrajini isporukom oružja i obavještajnih podataka Kijevu. Odgovarajući na izvješće New York Timesa da su SAD pružile obavještajne podatke koji su pomogli ukrajinskim snagama da ubiju desetak ruskih generala u ukrajinskom ratu, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je: “Naša vojska itekako je svjesna da Sjedinjene Države, Britanija i NATO u cjelini neprestano prenose obavještajne podatke i druge parametre ukrajinskim oružanim snagama. Zajedno s protokom oružja koje te zemlje šalju u Ukrajinu, sve su to akcije koje ne pridonose brzom završetku operacije. To ne bi spriječilo Rusiju da postigne svoje vojne ciljeve u Ukrajini”, rekao je. Upitan koje mjere Rusija može poduzeti kao odgovor, Peskov je rekao: “Naravno, ruska vojska čini sve što je potrebno u ovoj situaciji”.

12:40 Ruska agencija: Pregovarali su kao ISIS

Ruska novinska agencija RIA piše kako su “ukrajinski militanti, koji su se nastanili u Azovstalu, ponudili razmjenu civila za hranu i lijekove”, pozivajući se na “predstavnika stožera za operaciju oslobađanja Azovstala”.

“Moramo održavati kontakte s nacistima Azova koji su se tamo nastanili i predstavnicima SBU-a (Sigurnosna služba Ukrajine) u interesu spašavanja civila koji su tamo ostali. Tijekom pregovora nudili su nam da civilne taoce zamijenimo za hranu i lijekove, i to 15 taoca po toni hrane i lijekova”, rekao je sugovornik ruske novinske agencije. Kako je rekao, više od 200 civila, uključujući žene, djecu i starce, nalazi se u katakombama tvornice. Predstavnik stožera izjavio je da se ruska vojska susrela s istim metodama u Siriji kada su pregovarali s teroristima iz ISIS-a. “Ponudili su i da će oslobođene ljude zamijeniti za hranu i lijekove u istoj težini”, tvrdi sugovornik RIA-e.

12:30 Kremlj: Otvoreni su koridori za evakuaciju iz Azovstala

Humanitarni koridori iz čeličane Azovstal u Mariupolju danas su otvoreni, tvrdi Kremlj.

12:15 Rusija protjerala sedam danskih diplomata

Rusko ministarstvo vanjskih poslova rekla je da se sedmero danskih diplomata proglašeno nepoželjnima te protjerano iz zemlje. Ovo je odgovor na protjerivanje 15 ruskih diplomata iz Kopenhagena prošlog mjeseca. Rusija se protivi danskom pružanju pomoći Ukrajini, a dodali su da ‘Danska otvorena anti ruska politika ozbiljne šteti bilateralne odnose te da si uzimaju pravo poduzeti odgovarajuće korake’.

12:00 Rusija: Nismo ušli u Azovstal

Kremlj je zanijekao da su ruske trupe napadale čeličanu Azovstal u južnom ukrajinskom lučkom gradu Mariupolju, gdje su zarobljeni ukrajinski borci i civili, te je rekao da tamo djeluju humanitarni koridori. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov opovrgnuo je te tvrdnje i ponovio da je prošlog mjeseca ruski predsjednik Vladimir Putin službeno otkazao planove za napad na čeličanu i umjesto toga naredio svom ministru obrane da zatvori tvornicu “tako da ni muha ne može proći”.

Treba napomenuti da je Peskov u prošlosti rekao da su izvještaji o namjeri Rusije da izvrši invaziju na Ukrajinu bili “šuplja i neutemeljena” izmišljotina zapadnih medija, a u veljači je rekao da će ruske trupe biti “povučene u svoje stalne baze” nakon kraja zajedničkih vojnih vježbi s Bjelorusijom. Sedam dana nakon što je to rekao, Rusija je pokrenula, kako kaže, svoju “specijalnu vojnu operaciju” unutar Ukrajine Ukrajinski branitelji ranije su rekli da su ruske trupe izvršile invaziju na tvornicu u opkoljenom gradu i da ih pokušavaju “uništiti”.

11:30 Lukašenko: Ukrajina provocira Rusiju

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko kazao je danas za AP da njegova zemlja “čini sve kako bi zaustavila rat” i da Ukrajina provocira Rusiju. “Mi kategorički ne prihvaćamo nikakav rat. Radimo sve da ne dođe do rata. Iskreno, pregovori između Ukrajine i Rusije su započeli zahvaljujući meni”, rekao je Lukašenko. “No zašto Ukrajina, na čijem se teritoriju odvija rat i gdje ljudi ginu, nije zainteresirana za te pregovore?” dodao je.

11:00 Britansko izvješće: Vojne vježbe u Bjelorusiji, ovo je cilj

U najnovijem obavještajnoj izvješću britanskog ministarstva obrane, spominje se situacija u Bjelorusiji, gdje se, kako je jučer objavljeno, održavaju velike vojne vježbe. Navodi se da će Rusija vjerojatno nastojati povećati prijetnju koju Ukrajini predstavljaju te vojne vježbe kako bi nagnala ukrajinsku vojsku da učvrsti položaje na sjeveru. Prema izvješću, Rusija želi spriječiti fokusiranje ukrajinske vojske za bitke na istoku u regiji Donbas.

10:10 Rusija: Ubili smo 600 ukrajinskih boraca

Rusija tvrdi da je u artiljerijskim napadima preko noći ubila 600 ukrajinskih boraca. Jutros su priopćili da je rusko topništvo preko noći pogodilo više ukrajinskih položaja i uporišta, ubivši 600 boraca. Reuters javlja da je ministarstvo obrane također reklo da su njegove rakete uništile zrakoplovnu opremu na aerodromu Kanatovo u ukrajinskoj središnjoj Kirovogradskoj regiji i veliko skladište streljiva u južnom gradu Mikolajvu.

09:55 Rusija: Ukrajina je granatirala dva belgorodska sela, nije bilo žrtava

“Ukrajina je granatirala ruska belgorodska sela Žuravlevku i Nehotejevku. Nije bilo žrtava”, rekao je guverner te regije Vjačeslav Gladkov, prenosi ruska novinska agencija RIA citirajući njegove riječi s Telegrama. “U Nehotejevki su uništene kuća i garaža. Među civilnim stanovništvom nije bilo žrtava. Granatiranje se nastavlja”, dodao je. Regija Belgorod graniči s Ukrajinom, sjeverno od Harkova.

09:00 Institut za rat: Rusi su probili duboko u čeličanu Azovstal, vjerojatno će djelovati unutar nje

Po prvi put ruske su se snage uspjele probiti duboko u čeličanu Azovstal u Mariupolju i vjerojatno će djelovati unutar čeličane, procjena je Instituta za proučavanje rata (ISW). Zadnjih nekoliko dana vode se teške borbe u čeličani u kojoj se nalaze posljednji ukrajinski borci, zajedno sa stotinama civila. Američki think tank također je ustvrdio da su ukrajinske snage uspjele zaustaviti rusko napredovanje u istočnoj Ukrajini. U zapadnoj Ukrajini zaustavljeni su ruski pokušaji da poremeti isporuku pomoći Ukrajini iz zapadnih zemalja i uspori novu pošiljku oružja, tvrdi ISW. Ruske snage su pojačale zračne napade na prometnu infrasktrukturu u blizini željezničkih kolodvora u Lavovu i Zakarpatju, ali na kraju nisu uspjele nanijeti ozbiljnu štetu.

08:30 Ruski napadi poremetili željeznički promet u Ukrajini

Ruski napadi na željeznički sustav teško su poremetili željezničke usluge u Ukrajini, rekao je državni operator Ukrajinskih željeznica u srijedu navečer. Prema procjeni željezničkog operatora, oko 20 međugradskih vlakova prometovalo je s kašnjenjem do dvanaest sati. “Rusija pokušava upropastiti našu logistiku jer nas ne mogu pobijediti na terenu”, napisao je na Telegramu predstojnik ureda ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak. Potvrdio je napad na željeznički objekt u središtu grada Dnipra.

Neprovjerene videosnimke na internetu sugeriraju da je pogođen željeznički most preko široke rijeke Dnipro. Lokalne vlasti objavile su da se željeznička linija zaustavlja na tom mjestu. Rusija napada željezničke pruge pokušavajući prekinuti isporuku zapadnog oružja Ukrajini. U srijedu navečer u gotovo svim dijelovima Ukrajine bila su na snazi ​​upozorenja o zračnim napadima. Eksplozije su zabilježene u regijama Mikolajiv, Kijev, Čerkasi i Zaporižju.

07:35 Rusija: Vježbamo simulirane nuklearne napade

Rusija je priopćila da su njezine snage vježbale simulirane nuklearne raketne napade u zapadnoj enklavi Kalinjingrad, stisnutoj između Poljske i Litve uz obalu Baltika. Rusija je u srijedu vježbala “simulirana elektronička lansiranja” mobilnih balističkih raketnih sustava Iskander s nuklearnom sposobnošću, navodi se u priopćenju ruskog ministarstva obrane. Ruske snage uvježbavale su pojedinačne i višestruke udare na ciljeve imitirajući lansere raketnih sustava, zračne luke, zaštićenu infrastrukturu, vojnu opremu i zapovjedna mjesta simuliranog neprijatelja, prenosi AFP. “Nakon izvođenja” elektronskih lansiranja, vojno osoblje izvelo je manevar promjene položaja kako bi izbjeglo mogući uzvratni udar”, dodalo je Ministarstvo obrane. Borbene postrojbe uvježbavale su i “djelovanja u uvjetima radijacijske i kemijske kontaminacije”, navodi se. Dodaje se da je u vježbama sudjelovalo više od 100 vojnika.

07:30 Vojska: Ukrajina ponovno preuzima kontrolu nad naseljima u blizini Hersona

Ukrajina je ponovno preuzela kontrolu nad nekoliko naselja oko Mikolajiva i Hersona na jugu zemlje, rekli su vojni dužnosnici. Zbog uspješnih akcija ukrajinskih branitelja, ruske snage su “izgubile kontrolu nad nekoliko naselja na granici Mikolajevske i Hersonske regije”, stoji u najnovijem obavještajnom izvješću ukrajinskog Glavnog stožera oružanih snaga. Međutim, teške borbe se nastavljaju u Mariupolju gdje ruski okupatori fokisiraju svoje napore na blokiranje i pokušaj uništenja ukrajinskih jedinica stacioniranih u području čeličane Azovstal, dodali su dužnosnici. Uz potporu zrakoplova, neprijatelj je nastavio ofenzivu kako bi preuzeo kontrolu nad postrojenjem, nastavlja se izvješće. Rusija također “provocira napetosti” u pridnjestrovskoj regiji Moldavije, tvrdi Ukrajina

07:00 Guterres: Bez ukrajinske i ruske proizvodnje nema globalne sigurnosti hrane

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je u srijedu da se problem globalne sigurnosti hrane ne može riješiti bez obnove ukrajinske poljoprivredne proizvodnje i ruske proizvodnje hrane i gnojiva za svjetsko tržište. Ruska invazija na Ukrajinu dodatno je poremetila financijsko tržište i podigla cijene roba, te u mnogim zemljama potencijalno ugrozila gospodarski oporavak od covida-19. “UN-ova analiza pokazuje da rat u Ukrajini samo pogoršava stvari, pokrećući trodimenzionalnu krizu koja razara globalne sustave opskrbe hrane, energije i financija za zemlje u razvoju”, rekao je Guterres novinarima tijekom svog prvog posjeta glavnom nigerijskom gradu Abuji. Ustvrdio je da za globalnu sigurnost hrane nema ispravnog rješenja bez obnove ukrajinske poljoprivredne proizvodnje te ruske i bjeloruske proizvodnje hrane i gnojiva za svjetsko tržište. Guterres je rekao da je UN zatražio dodatni 351 milijun dolara za pomoć Nigeriji koja je u travnju bila prisiljena od Kanade kupiti hitne zalihe gnojiva zbog zapadnih sankcija uvedenih protiv Rusije.

06:45 SAD Ukrajini slao obavještajne podatke

SAD je Ukrajini pružio obavještajne informacije koje su pomogle ukrajinskim snagama da ubiju mnoge ruske generale koji su poginuli u ratu, piše New York Times pozivajući se na izvor visokog američkog dužnosnika.

06:30 Ruski helikopter ušao u zračni prostor Finske

Helikopter ruske vojske narušio je zračni prostor Finske, priopćilo je finsko ministarstvo obrane, dok zemlja razmatra potencijalnu kandidaturu za članstvo u NATO-u.

06:15 Poginuo ukrajinski novinar

Ukrajinski novinar koji se prijavio u vojsku nakon ruske invazije poginuo je u borbama u blizini grada Izjuma na sjeveroistoku zemlje, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Oleksandr Makhov (36) najmanje je osmi novinar koji je poginuo u više od dva mjeseca od početka ruske invazije.