POKOLJ U SAD-U: Pomahnitali muškarac ubio 12-ero ljudi te ranio šestoricu

U gradskom poglavarstvu u Virginia Beachu, jučer se dogodio stravičan pokolj. Gradski je djelatnik ubio 11 osoba i ranio najmanje šest, a potom se ubio, rekao je šef policije u tomu gradu, u kojem su šokirani ovim nesvakidašnjim događajem koji je grad zavio u crno.

James Cervera izjavio je da se detalji i okolnosti pucnjave istražuju. Iznio je neke pojedinosti o onome što je poznato, istaknuvši da je jedan policajac bio među onima koji su pogođeni, ali je preživio. Osumnjičeni je dugogodišnji gradski zaposlenik, kojeg je Cervera opisao ga kao “ljutitog nezadovoljnika”.

Pucnjava se odvijala nakon 16 sati u objektu u kojem se nalaze javne gradske i komunalne službe, u susjedstvu gradske vijećnice.

“Ovo je najrazorniji dan u povijesti Virginia Beacha”, rekao je gradonačelnik Bobby Dyer na konferenciji za novinare sa šefom policije.

“Stradali su naši prijatelji, suradnici, susjedi i kolege”, dodao je.

