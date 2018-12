POJAVILA SE NOVA SNIMKA: Dijelove tijela ubijenog novinara nosili u pet kovčega?

Pojavila se snimka na kojoj muškarci u prostorije saudijskog konzulata u Istanbulu nose kovčege s, navodno, dijelovima tijela ubijenog saudijskog novinara Jamala Khashoggija

U najnovijoj videosnimci s nadzorne kamere koju je objavila turska provladina televizija Haber, može se vidjeti muškarce koji u prostorije saudijskog konzulata u Istanbulu nose kovčege s, navodno, dijelovima tijela ubijenog saudijskog novinara Jamala Khashoggija, prenosi Reuters.

Muškarci na snimci nose pet kofera kroz glavni ulaz konzulata u kojem je Khashoggi ubijen početkom listopada.

#BREAKING : The First Video From Surveillance Cameras Showing Jamal Khashoggi’s Assassination Team Moves Bags To The Mohammed al-Otaibi Consul’s House In #Istanbul After It Was Cut. pic.twitter.com/EJvD73sJ3r

