POČELO KAO GRUDANJE, A ONDA IZVADIO PIŠTOLJ: Drama u Istanbulu, ranjeno sedmero ljudi

Najmanje sedam osoba povrijeđeno je u Istanbulu u obračunu dvije skupine muškaraca tijekom grudanja koje se izmaklo kontroli, javljaju turski mediji.

Naime, u Istanbulu su pale velike količine snijega i više desetina ljudi sinoć je sudjelovalo u grudanju u parku Tophane. Iz za sada nepoznatih razloga u jednom trenutku izbila tučnjava između dvije skupine muškaraca, a jedan među njima je potom pucao iz pištolja i ranio sedmoro ljudi.

Prema podacima turske nevladine organizacije Umut, oko 25 milijuna komada vatrenog oružja je u opticaju u Turskoj, gdje živi 84,7 milijuna ljudi.

in turkey’s istanbul, the snowball fight that started between two groups of about 50 people in a park turned into an armed fight. 7 people had gunshot wounds. the moments of the fight and attack were caught by security cameras. pic.twitter.com/vE81wfwYsF

— Ergin Kocyildirim, M.D. (@kocyildirim) March 13, 2022